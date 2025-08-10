Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

সাকিব-নারাইনদের ছাপিয়ে নিজেকেই সেরা মানছেন রশিদ খান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৩৪
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় সেরা পাঁচে রশিদ খান ও সাকিব আল হাসান। ছবি: ক্রিকইনফো
রেকর্ড তো আর কম করেননি সাকিব আল হাসান-রশিদ খান-সুনীল নারাইনরা। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে স্পিন ভেলকিতে ব্যাটারদের ভড়কে দিয়ে মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট নিচ্ছেন। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় সেরা পাঁচে আছেন এই তিন স্পিনার।

তারকা স্পিনারদের মধ্যে রশিদ সেরা মনে করছেন নিজেকেই। এখন পর্যন্ত ৬৫৪ উইকেট নিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী আফগানিস্তানের লেগস্পিনার। ক্রিকইনফো গতকাল সন্ধ্যায় নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি রিলস পোস্ট করেছে। সেখানে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে একজন স্পিনার বেছে নিতে রশিদের সঙ্গে একটি র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ড খেলা হয়েছে। সেখানে সাকিব-যুজবেন্দ্র চাহাল-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাসহ স্বয়ং রশিদের নামও এসেছে। নিজের নাম আসায় হয়তো ‘লোভ’ সামলাতে না পেরে নিজেকেই সেরা মনে করছেন রশিদ।

রশিদের সঙ্গে র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে চাহাল ও ইমাদ ওয়াসিমের নাম বলা হয়েছে। রশিদ বেছে নিয়েছেন চাহালকেই। পরবর্তীতে অ্যাডাম জাম্পা, আদিল রশিদ, বরুণ চক্রবর্তী, আকিল হোসেন, অক্ষর প্যাটেলের নাম জিজ্ঞেস করা হলেও রশিদ সব সময়ই চাহালের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে চাহাল-ইমরান তাহিরের মধ্যে সেরা বাছতে বলা হলে তখন তাহিরকে বেছে নেন রশিদ। শাদাব খানের সময়ও রশিদ বলেছেন তাহিরের নাম। এরপর স্বদেশি মুজিব উর রহমানের নাম আসতে একটু ধন্দে পড়ে যান রশিদ। কারণ, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে মুজিব-তাহির দুজনেই ভয়ংকর স্পিনার। রশিদ এখানে তাহিরকে বেছে নিয়েছেন। কারণ হিসেবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে তাহিরের বেশি উইকেট (৫৪৭) নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন রশিদ। এদিকে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে মুজিবের উইকেট ২৮৯।

তাহিরের সঙ্গে সুনীল নারাইনের তুলনা করতে গিয়ে রশিদ বেছে নিয়েছেন নারাইনকে। এরপর সাকিব-তাবরেইজ শামসি-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার নাম উল্লেখ করা হলেও নারাইনের নাম বলেছেন রশিদ। শেষে যখন নিজের (রশিদ) সঙ্গে নারাইনের তুলনা করতে বলা হলো, তখন রশিদ বললেন, ‘ওহ। এটা তো কঠিন ব্যাপার।’ শেষে রশিদ খান নাম উল্লেখ করে হো হো করে হেসে দিলেন আফগান লেগস্পিনার।

রশিদের পর টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৩১ উইকেট নিয়েছেন ডোয়াইন ব্রাভো। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই অলরাউন্ডারের এখন ওপরে ওঠার সুযোগ নেই বললেই চলে। কারণ, গত বছর ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) মাঝপথে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। এই তালিকায় তিন, চার ও পাঁচে আছেন সুনীল নারাইন, ইমরান তাহির ও সাকিবের উইকেট ৫৮৯, ৫৪৭ ও ৪৯৮। এদিকে সাকিব ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা ১০ মাস থেমে থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে তিনি দূরে নেই। দেশের বাইরে এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ খেলেন। এ বছর পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ও গ্লোবাল সুপার লিগে (জিএসএল) নিয়েছেন ১ ও ৫ উইকেট। ব্যাটিংয়ে অবশ্য সেরা ফর্মে নেই বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার।

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
