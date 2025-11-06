Ajker Patrika
জাহানারার যৌন নীপিড়নের অভিযোগ খতিয়ে দেখবে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ২৮
জাহানারা আলমের অভিযোগে অস্বস্তিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
জাহানারা আলমের অভিযোগে অস্বস্তিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম গত দুই দিনে একাধিক সাক্ষাৎকারে সতীর্থ, অধিনায়ক, কোচিং স্টাফ, নির্বাচক, বিসিবির সাবেক নারী বিভাগের প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক, টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নীপিড়নের মতো গুরুতর, স্পর্শকাতর অভিযোগ এসেছে তাঁর সাক্ষাৎকারে। বিষয়টি নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

জাহানারার অভিযোগ নিয়ে বিসিবির নারী বিভাগের প্রধান আবদুর রাজ্জাক জানিয়েছেন, তাঁর বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। আজ রাতে রাজ্জাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অবশ্যই আমরা জানার চেষ্টা করব। এত মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ। আবার এখানে একটা প্রশ্ন, সবাই খারাপ, এটা হয় কীভাবে? অনেক সময় যারা দল থেকে বাদ পড়ে, তাদের ক্ষোভ থাকে। কিন্তু সে যে সব অভিযোগ তুলেছে, এটা ভয়াবহ। এখন বোর্ডের কী করা উচিত, আমাদের আলোচনা করতে হবে। সে শুধু বলতে থাকবে, আমরা শুনতে থাকব? এটা আমার পর্যায়ে নেই, বোর্ডের সবাই মিলিয়ে আলোচনা করতে হবে।’

বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল আইসিসির সভায় যোগ দিতে এই মুহূর্তে দুবাইয়ে আছেন। তাঁর দেশে ফেরার কথা পরশু। রাজ্জাক বলেন, ‘আমি এরই মধ্যে বুলবুল ভাইকে বিষয়টি জানিয়েছি। তিনি ফিরলে আমরা আলোচনা করব।’

বাংলাদেশের হয়ে ৫২ ওয়ানডে ও ৮৩ টি-টোয়েন্টি খেলা জাহানারা সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন গত বছর ডিসেম্বরে। এরপর থেকে ৩২ বছর বয়সী পেসার আছেন অস্ট্রেলিয়ায়। জাহানারার বিস্ফোরক অভিযোগ ভাবমূর্তি সংকটে বিসিবি, বিশেষ করে নারী ক্রিকেটে। এ ধরনের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত না হলে দেশের নারী ক্রিকেটের বড় ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

খেলাবিসিবিঅভিযোগক্রিকেট
দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারছে না পাকিস্তান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
২০২৬ সালেও পাকিস্তানে হচ্ছে না এসএ গেমস। ছবি: সংগৃহীত
২০২৬ সালেও পাকিস্তানে হচ্ছে না এসএ গেমস। ছবি: সংগৃহীত

হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ সালে, হয়নি। ২০২৪-২০২৫ এমনকি ২০২৬ সালেও এসএ গেমস আয়োজন করতে পারছে না পাকিস্তান। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতাটি নিয়ে বারবার স্থগিতের ঘোষণা জানাচ্ছে তারা।

আদৌ আসরটি হবে কি না, তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। আগামী বছরের জানুয়ারিতে তিন শহরে এসএ গেমস আয়োজনের কথা ছিল পাকিস্তানের জাতীয় অলিম্পিক কমিটির। ৩ মাস আগেও গেমস নিয়ে তাদের কোনো প্রস্তুতিই দেখা যায়। অথচ এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ঘটা করে তারা জানিয়েছিল আগামী জানুয়ারিতে আয়োজনের কথা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ফেডারেশনও এসএ গেমসের জন্য শুরু করে ক্যাম্প। তা বাতিল করতে হয় অনিশ্চয়তা কারণে। গতকাল বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) মহাপরিচালক ব্রি. জেনারেল এ বি এম শেফাউল কবীর (অব.) বলেন, ‘পাকিস্তান ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিশ্চিত করবে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এসএ গেমস হবে না।’

৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানকে জানাতেও হবে ২০২৭ সালের মধ্যে আয়োজন করতে পারবে কি না। এসএ গেমস সর্বশেষ হয়েছে ২০১৯ সালে নেপালে। এরপর থেকে ক্রমশই হিমাগারের দিকে ছুঁটছে গেমসটি।

খেলাঅন্য খেলা
সহজ জয়ে এগিয়ে গেল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
শেষ ম্যাচে জিততেই হবে অস্ট্রেলিয়াকে। ছবি: ক্রিকইনফো
শেষ ম্যাচে জিততেই হবে অস্ট্রেলিয়াকে। ছবি: ক্রিকইনফো

প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি শেষে ১-১ সমতায় ছিল অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। সিরিজ জেতার জন্য তাই চতুর্থ ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে দুই দলের জন্য। যেখানে বাজিমাত করেছে সূর্যকুমার যাদবের দল। অজিদের ৪৮ রানে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল সফরকারীরা।

কুইন্সল্যান্ডের হেরিটেজ ব্যাংক স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে বেগ পেতে হয়নি ভারতের। গৌতম গম্ভীরের দলের করা ১৬৭ রানের জবাবে ১১৯ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকরা। শেষ টি-টোয়েন্টিতে আগামী ৮ নভেম্বর গ্যাবাতে খেলতে নামবে দুই দল। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে ম্যাচটি জিততেই হবে মিচেল মার্শের দলকে।

লক্ষ্য তাড়ায় মার্শ ও ম্যাথু শর্ট ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আর কোনো ব্যাটারই চাহিদা মেনে ব্যাট চালাতে পারেননি। উল্টো নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে বিপদ বাড়ায় তারা। তাই পুরো ২০ ওভার ব্যাট করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ১৮.২ ওভারে অলআউট হয় সাবেক চ্যাম্পিয়নরা।

তাদের হয়ে ২৪ বলে ৩০ রান করেন মার্শ। ২৫ রান আসে শর্টের ব্যাট থেকে। বাকিরা থেমেছেন ২০ এর নিচেই। ভারতের হয়ে এদিন মাত্র ১.২ ওভার বল করেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ৩ রান খরচায় সমান উইকেট নেন সুন্দর। এছাড়া আকসার প্যাটেল ও শিভম দুবে সমান দুটি করে উইকেট ঝুলিতে পুরেন। দুজনেই দেন সমান ২০ রান করে।

যৌথ প্রচেষ্টায় লড়াকু পুঁজি পায় ভারত। সর্বোচ্চ ৪৬ রান এনে দেন শুবমান গিল। ২৮ রান করেন অভিষেক শর্মা। এছাড়া দুবে ২২, প্যাটেল ২১ ও সূর্যকুমারের অবদান ২০ রান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল নাথান এলিস। ২১ রানের বিনিময়ে ৩ ব্যাটারকে ফেরান এই পেসার। ৩ উইকেট নিতে ৪৫ রান দেন অ্যাডাম জাম্পা।

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
রুবেলের কটাক্ষের জবাব দিলেন আশরাফুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ০৩
আশরাফুলকে নিয়ে কটাক্ষ করে বার্তা দিয়েছিলেন রুবেল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
আশরাফুলকে নিয়ে কটাক্ষ করে বার্তা দিয়েছিলেন রুবেল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

আয়ারল্যান্ড সিরিজে মোহাম্মদ আশরাফুলের ব্যাটিং কোচ হওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন রুবেল হোসেন। সেই কটাক্ষের জবাব দিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক। এসব নিয়ে চিন্তিত নন তিনি।

চলতি মাসে নিজেদের মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। আসন্ন সিরিজে লিটন দাস, মুশফিকুর রহিমদের ব্যাটিং কোচ হিসেবে সম্প্রতি আশরাফুলের নাম ঘোষণা করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুটি পোস্টের মাধ্যমে আশরাফুলকে কটাক্ষ করেন রুবেল।

নিজের ভেরিফাইড ফেসবুকে পেজে রুবেল লেখেন, ‘দায় মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড।’ আশরাফুলকে ইঙ্গিত করে তাঁর আরেকটি পোস্ট ছিল এমন, ‘যে মাঠ একসময় বিশ্বাস হারিয়েছে, সেই মাঠেই আবার শিক্ষা দিতে আসা, জীবনটা আসলেই সিনেমা। সময় সত্যিই অদ্ভুত! যাদের একসময় উদাহরণ হিসেবে বাদ দেওয়া হয়েছিল, আজ তারা উদাহরণ দিতে এসেছে। শুনুন, নামের পাশে ‘কোচ’ লেখা মানে দায়িত্ব, গর্ব না।’ আশরাফুলকে নিয়ে পোস্ট করে তোপের মুখে পড়েন রুবেল। কমেন্ট বক্সে তাঁকে ধুয়ে দেয় সাধারণ মানুষ।

আজ বিসিবি অফিসে আসেন আশরাফুল। এরপর সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘যার যার ব্যক্তিগত মতামত দিতেই পারে। এটা নিয়ে আমার বলার কিছুই নেই। সে আমার অধীনে খেলেছে। আমি তখন অধিনায়ক ছিলাম। সে মানুষ হিসেবেও ভালো। ওর মন্তব্য নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আপনি যেটাই করতে যান না কেন, চাপ থাকবেই। ভালো ফলাফলের জন্য কাজ করতে গেলে আপনাকে চাপ সহ্য করতেই হবে।’

ক্রিকেট ক্যারিয়ারে কালো অধ্যায় পার করে এসেছেন আশরাফুল। সে চাপের কাছে কোচ হওয়ার পর রুবেলের এমন মন্তব্য খুবই ছোট মনে হচ্ছে তাঁর কাছে, ‘আমি যেহেতু ১৩ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছি, তাই অনেক চাপ সহ্য করার অভিজ্ঞতা আছে আমার। আমার লাইফে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেটা থেকেও কিন্তু ফিরে এসেছি। তাই এটা নিয়ে আসলে আমি এত চিন্তিত না। আমি যেটাই করি, অনেস্টলি করার চেষ্টা করি। আমার শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করি। এবারও সেটাই চেষ্টা করব।’

খেলাক্রিকেটআশরাফুলআয়ারল্যান্ড ক্রিকেটপাঠকের আগ্রহ
বিপিএলের পাঁচ দলের কী নাম দিল বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৭
বিপিএলের ট্রফি,ছবি: সংগৃহীত
বিপিএলের ট্রফি,ছবি: সংগৃহীত

১৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) পাঁচ দল খেলবে এটা আগেই নিশ্চিত করেছে বিসিবি। কোন দলের মালিকানা কাদের সেটিও জানিয়ে দিয়েছে বোর্ড। তবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট দল কোন নামে খেলবে তা জানানো হয়নি।

সেটাই আজ জানিয়ে দিল বিসিবি। ঢাকা ক্যাপিটালস, চট্টগ্রাম রয়্যালস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, রংপুর রাইডার্স এবং সিলেট টাইটানস নামে পাঁচটি দল অংশ নেবে আসন্ন বিপিএলে। এই পাঁচ দল চূড়ান্ত করেছে বিসিবির গভর্নিং কাউন্সিল।

বিসিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নিবন্ধন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আসন্ন বিপিএল টি-টোয়েন্টি মৌসুমে অংশগ্রহণের জন্য পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে আসন্ন আসরের প্রস্তুতি পর্ব শিগগিরই শুরু হবে বলেও জানানো হয়েছে। টুর্নামেন্টের সূচি ও ভেন্যুর বিস্তারিত তথ্যও পরে জানিয়ে দেবে বিসিবি।

বিসিবিক্রিকেটবিপিএল
