বাংলাদেশকে হারিয়ে সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কা

ব্যাটারদের ব্যর্থতায় স্কোরটাকে বড় করতে পারেনি বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। তবু মারুফা আক্তার-সুলতানা খাতুনদের নৈপুণ্যে ১১৪ রান করেও জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল বাংলাদেশ। তবে শেষরক্ষা হয়নি।
বাংলাদেশকে ৪ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা৷
বাংলাদেশকে হারিয়ে তিন ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা। তাতে করে আগামীকাল দুবাইয়ে হতে যাওয়া বাংলাদেশ-সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচটি হয়ে গেছে অলিখিত কোয়ার্টার ফাইনাল। দুই দলেরই পয়েন্ট ২।
১১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে প্রথম ওভারেই উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। ইনিংসের প্রথম ওভারের শেষ বলে মারুফা আক্তারের অফস্টাম্পের বাইরের বল তাড়া করতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু (১) ক্যাচ দেন প্রথম স্লিপে ফাহিমা খাতুনের হাতে।
তৃতীয় ওভারের শেষ বলে আরেক লঙ্কান ওপেনার আইমেশা দুলানিকে (১২) দারুণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন মারুফা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা শ্রীলঙ্কা এক পর্যায়ে ৯.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৪৪ রানে পরিণত হয়৷ সানজানা কাভিন্দি (৯) ভিস্মি গুনরাত্নে (৯), কাভিশা দিলহারি (৩) দ্রুত বিদায় নিয়েছেন।
ষষ্ঠ উইকেটে ৪১ বলে ৩৩ রানের জুটি গড়েন হারশিতা সামারাবিক্রমা-নিলাক্ষী সিলভা। ১৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে নিলাক্ষীকে (১৮) বোল্ড করে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরান মারুফা। হাতে ৪ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কার শেষ ২২ বলে দরকার ছিল ৩৩ রান। তবে সামারাবিক্রমা দায়িত্ব নিয়ে দলের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেন। তাঁর ৩৭ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৪৮ রানের অপরাজিত ইনিংসে শ্রীলঙ্কা ৪ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে। বাংলাদেশের মারুফা আক্তার ৪ ওভারে ২১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে করে ১১৪ রান। তিন নম্বরে নামা সোবহানার ৩৪ রানই দলের সর্বোচ্চ। শ্রীলঙ্কার বাঁহাতি স্পিনার চামুদি প্রবোদা ২১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
জিতলেই যে নিশ্চিত সেমিফাইনাল, আজ দুবাইয়ে বাংলাদেশের সামনে সমীকরণটা এমন ছিল না। শ্রীলঙ্কাকে হারালেও বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হতো পরশু একই ভেন্যুতে হতে যাওয়া নিজেদের শেষ ম্যাচের দিকে। শ্রীলঙ্কার পর সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারালেই নিশ্চিত হতো নিগার সুলতানা জ্যোতির দলের সেমি। কিন্তু শ্রীলঙ্কার নিয়ন্ত্রিত বো২ ঘণ্টা আগে
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