পিএসএল বয়কটের হুমকি দিলেন রশিদ খান

ক্রীড়া ডেস্ক
তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রশিদ খান। এই হামলাকে অনৈতিক ও বর্বরোচিত বলে উল্লেখ করেছেন তারকা লেগস্পিনার। এবার পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) বয়কটের হুমকি দিয়ে রাখলেন রশিদ।
নিজের এক্স হ্যান্ডলে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) ছাড়াও একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির ট্যাগ রেখেছিলেন রশিদ। এর মধ্যে পিএসএলের দল লাহোর কালান্দার্সের ট্যাগও ছিল। কিন্তু তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়ার পর এ ট্যাগটি মুছে ফেলেছেন রশিদ। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটা পাকিস্তানের প্রতি তারকা ক্রিকেটারের আরও একটি প্রতিবাদ।
পিএসএলের ২০২০ সালের আসর থেকে লাহোরের হয়ে খেলে আসছিলেন রশিদ। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে তিনবার শিরোপা জিতেছেন তিনি। কিন্তু প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় পিএসএল থেকে সরে যাওয়ার বার্তাই যেন দিলেন রশিদ।
এক বিবৃতিতে এসিবি দাবি করে, পাকিস্তানের বিমান হামলায় আরগুন জেলায় তিন ক্রিকেটার নিহত হয়েছেন। এরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বার্তা দেন রশিদ। তিনি লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের বিমান হামলায় যেসব বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে, তাদের জন্য আমি শোক জানাচ্ছি। এই মর্মান্তিক ঘটনায় উঠতি ক্রিকেটার, শিশু, নারীদের প্রাণ গেছে। এটা বর্বর ও অনৈতিক কাজ। যেসব ক্রিকেটার প্রাণ হারিয়েছে, তারা বিশ্বমঞ্চে আফগানিস্তানের প্রতিনিধত্ব করার স্বপ্ন দেখছিল।’
তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে এসিবি। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রশিদ। সময়ের অন্যতম সেরা এই স্পিনার আরও লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের হামলায় নিরীহ মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনায় এসিবি পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ বাতিল করেছে। এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। কঠিন সময়ে আমি দেশের মানুষের পাশে আছি। জাতীয় মর্যাদাকে সব সময় সবকিছুর ওপরে রাখতে হবে।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি দুঃস্বপ্নসময় সিরিজ শেষে চারদিনের মাথায় মাঠের খেলায় ফিরেছে বাংলাদেশ। এবার তাদের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতেছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক শাই হোপ। বাংলাদেশকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। ফিল্ডিং করবে তাঁর দল।৭ মিনিট আগে
বিমান হামলায় তিন ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার চলমান উত্তেজনা নতুন মোড় নিয়েছে। এরই মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রশিদ খান, মোহাম্মদ নবির মতো তারকা ক্রিকেটাররা।১ ঘণ্টা আগে
কয়েক দিন ধরেই সংঘাত চলছে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে। এবার সংঘাতে নিহত হলেন আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটার। তাতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানরা।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের মাঠের পারফরম্যান্স কেমন হবে, তা সময়ই বলবে; তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটি স্বাগতিক দলের ব্যর্থতার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে নতুন করে জেগে ওঠারই। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ধরে গত বছর নভেম্বর থেকে টানা পাঁচটি সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে