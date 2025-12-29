Ajker Patrika
নোয়াখালী কি হ্যাটট্রিক হার এড়াতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম দুই ম্যাচেই হেরে গেছে সৈকত আলীর দল। ছবি: বিসিসি
প্রথম দুই ম্যাচেই হেরে গেছে সৈকত আলীর দল। ছবি: বিসিসি

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। বিশ ওভারের টুর্নামেন্টে তাদের শুরুটা মোটেও সুখকর হয়নি। প্রথম দুই ম্যাচে টানা হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে নোয়াখালীর। আজ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে নোয়াখালীর প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সেই ম্যাচে জিততে না পারলে টেবিলে আরও একদফা পিছিয়ে পড়বে সৈকত আলীর দল। এছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

বিপিএল

রংপুর-চট্টগ্রাম

সরাসরি, বেলা ১ টা

রাজশাহী-নোয়াখালী

সরাসরি, সন্ধ্যা ৬ টা

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

বিগ ব্যাশ

হোবার্ট-মেলবোর্ন

সরাসরি, বেলা ২টা ১৫

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টি-টোয়েন্টি

সানরাইজার্স-প্রিটোরিয়া

সরাসরি, রাত সাড়ে ৯ টা

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

এশিয়ান কাপের প্রস্তুতিতে মেয়েদের ভরসা ঘরোয়া লিগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৪৬
আজ মাঠে গড়াচ্ছে নারী ফুটবল লিগ। ছবি: বাফুফে
আজ মাঠে গড়াচ্ছে নারী ফুটবল লিগ। ছবি: বাফুফে

দেড় বছরের বেশি সময় পর অবশেষে আজ মাঠে গড়াচ্ছে নারী ফুটবল লিগ। কমলাপুর স্টেডিয়ামে প্রথম দিন রয়েছে দুটি ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে বেলা সাড়ে ৩টায় আর্মি স্পোর্টস ক্লাবের মুখোমুখি হবে পুলিশ ফুটবল ক্লাব। দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় বিকেএসপির বিপক্ষে খেলবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি।

এবারই প্রথম লিগ হচ্ছে ১১ দল নিয়ে। নতুন রাজশাহী স্টার্সের ওপরই নজর সবার। ঋতুপর্ণা চাকমা, আফঈদা খন্দকার, রুপনা চাকমাদের নিয়ে তারকাবহুল দল গড়েছে তারা। শিরোপা লড়াইয়ে তাদের টেক্কা দিতে ভালো দল গড়েছে ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবও। মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, দুই শামসুন্নাহার, তহুরা খাতুনকে ভিড়িয়েছে তারা।

সাবিনা খাতুন, মাসুরা পারভীন, কৃষ্ণা রানীরা নেই লিগে। থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের হয়ে সাফ ফুটসাল খেলবেন তাঁরা। অন্যদের মধ্যে সানজিদা আক্তার ও সাগরিকা খেলবেন পুলিশের হয়ে। বেশির ভাগ ক্লাবই একাডেমির ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এশিয়ান কাপে যাওয়ার আগে লিগ কতটা কাজে দেবে ফুটবলারদের।

ভুটানের লিগে ঋতুপর্ণাদের খেলা নিয়ে সব সময় সমালোচনা করে আসছেন বাংলাদেশ নারী দলের কোচ পিটার বাটলার। সেই লিগের খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না তাঁর কাছে। অথচ বাংলাদেশের লিগের মানও প্রায় একই রকম। শক্তিশালী দল গড়ার সামর্থ্য থাকে শুধু এক-দুটি দলের। রেলিগেশন না থাকায় বাকিদের কাছে অংশগ্রহণই মূল কথা। বাটলারের শিষ্যরা কতটুকু প্রস্তুত রাখতে পারবেন নিজেদের; কতটুকুই-বা পরীক্ষায় ফেলতে পারবেন—এ প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে।

ভুটান লিগে খেলা কয়েকজন ফুটবলারের ফিটনেসে ঘাটতি চোখে পড়েছিল সেপ্টেম্বরে থাইল্যান্ড ম্যাচে। মার্চে এশিয়ান কাপের মাত্র এক মাস আগে ঘরোয়া লিগ শেষ হবে। ফলে ফিটনেস-পারফরম্যান্স অনেক কিছুই শঙ্কার মধ্যে।

ভুটানের লিগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাটলার কদিন আগে অনুষ্ঠিত সাফ ক্লাব কাপে নাসরিন একাডেমির তারকা ফুটবলারদের ছাড়েননি। তখন তাঁর যুক্তি ছিল, অন্য কোচের অধীনে খেলতে পারবেন না ঋতুপর্ণা-আফঈদারা। অথচ ঘরোয়া লিগে ঠিকই ছেড়েছেন। বাফুফে নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ গতকাল বলেন, ‘এখন এলে পিটারকে জিজ্ঞেস করব। অন্য কোচের অধীনে এখন গেল, আগে দেওয়া হয়নি কেন?’

ভুটানের ক্লাবগুলোর আলাদা ভেন্যু থাকলেও বাংলাদেশের লিগ হবে এক ভেন্যুতেই। ম্যাচগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে বিশ্বাস কিরণের, ‘লিগটা মূলত করা হয়েছে এশিয়ান কাপ সামনে রেখে। যেহেতু এই সময়টায় ফিফা উইন্ডো নেই, অনুশীলন নেই, মেয়েরা যাতে ম্যাচের ভেতরে থাকে, সে কারণেই লিগটা করা হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, ম্যাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। যে উদ্দেশ্যে লিগের এমন কম্বিনেশন করেছি, সেটা সফল হবে।’

দলবদলই শেষ হয়েছে পরশু। আজ শুরু হচ্ছে মাঠের খেলা। টানা সূচির কারণে ক্লাবগুলো পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় পায়নি। এবার পুলিশের কোচ হয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার ওয়ালী ফয়সাল। প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে মোটেও বিচলিত নন তিনি, ‘এখানে অনেকে অভ্যস্ত। এতটুকু বলতে পারি, আমার ফুটবল ক্যারিয়ারে কখনোই চাপ নিয়ে খেলতাম না। যেকোনো কাজে সবাইকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। আমরা ফুটবলাররাও তা-ই।’

ক্রিকেট

বিপিএলের সিলেট-পর্ব দেখেই বিশ্বকাপের দল দেবে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৫৪
বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। ফাইল ছবি
বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। ফাইল ছবি

জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে এবারের বিপিএল কারও কারও কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া, কারও কাছে বিশ্বকাপ দলের টিকিট হাতে পাওয়া। নাজমুল হোসেন শান্ত সেই লক্ষ্যেই ছুটছেন। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ গিয়েছিল শান্তর নেতৃত্বে খেলতে। এবার তাঁর চ্যালেঞ্জ—বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নেওয়া।

বিপিএলের প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরির দেখা পাওয়া শান্তকে নিয়ে আশাবাদী রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ রাজিন সালেহ, ‘শান্তকে নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটা নিতান্তই ভুল। শান্ত তা প্রমাণ করেছে। স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলাটা খেলেছে এবং সে পারফর্ম করেছে।’ যদি টুর্নামেন্টজুড়ে নিজের ফর্ম ধরে রাখতে পারে, বিশ্বকাপ দলে ফেরাটা শান্তর সময়ের ব্যাপারমাত্র। কিন্তু পুরো টুর্নামেন্ট দেখে কি আর দল দেবেন নির্বাচকেরা?

বিসিবির দুই নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ও হাসিবুল হোসেন শান্ত আছেন সিলেটে। দুজনই জানালেন, সিলেট পর্বেই তাঁদের দল দিয়ে দিতে হবে। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ সূত্রে জানা গেল, লজিস্টিক্যাল বিষয় ভাবনায় রেখে আইসিসির কাছে দল জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ১ জানুয়ারি। তার মানে, দুদিনের মধ্যেই বিশ্বকাপের দল হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে দল জমা দিলেও বিশেষ পরিবর্তনের সুযোগ থাকে আইসিসির সাপোর্ট পিরিয়ডের আগে। তবে সেই পরিবর্তন বড়জোর দু-একটি জায়গায় হতে পারে। লিপু ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদাহরণ দিয়েই বললেন, ‘গতবার তো আমাদের সাইফ উদ্দিন শেষ মুহূর্তে বাদ গেল, (তানজিম) সাকিব এল। আমাদের একটা চাহিদাপত্র তো সব সময় দেওয়াই থাকে। সেখানে আমরা ফ্লেক্সিবিলিটি (নমনীয়তা) রাখি এক-দুই দিন। আমরা যেকোনো সময় পরিবর্তন করতেই পারব, প্রতিটা দলই তা করতে পারবে টুর্নামেন্টের আগে। আমরা চাই সবাই সুস্থ থাকুক, সবাই ফর্ম ধরে রাখুক—এটাই চাওয়া।’

১ জানুয়ারির মধ্যে আইসিসিকে দল দিলেও বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে দল ঘোষণা করতে পারে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে। ২০২৬ বিপিএলে মাত্র ৪ ম্যাচ শেষ হয়েছে। প্রথম ম্যাচে বড় স্কোর দেখা গেলেও পরে অবশ্য মাঝারি স্কোরে দেখা গেছে। রাতের কুয়াশা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলগুলোর জন্য। কন্ডিশনের এই চ্যালেঞ্জ মানিয়ে নিয়ে নিজেদের সেরাটা দেবেন ক্রিকেটাররা, সেটাই প্রত্যাশা লিপুর। গতকাল আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘কুয়াশার কারণে উইকেট একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় বোলারদের জন্য। এটাই ক্রিকেট, কন্ডিশন তো আর বদলানো যাবে না। অ্যাডাপ্ট (মানিয়ে নেওয়া) যত ভালো করা যায়। কালকের (পরশু রাতে) ম্যাচ খুব ক্রিটিক্যাল স্টেজে নিয়ে গেল, এটা আরও সহজে জিততে পারত (সিলেট)। এই জায়গাগুলোয় খেলোয়াড়দের উন্নতি আর সচেতনতা বাড়ানো দরকার। ফিল্ডারদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি কুয়াশা দেখেছি মাঠে। ভবিষ্যতে ডিমান্ড করা যেতে পারে যে ঠিক এই সময়ে এই কন্ডিশনে প্র্যাকটিস করার সুযোগ চাই; যাতে মানসিকভাবে অভ্যস্ত হওয়া যায়। শ্রীলঙ্কার ভেন্যুগুলোতে দেখেছি সাইড উইকেটে ফ্লাডলাইট ফ্যাসিলিটিজ আছে। আমাদের একাডেমি মাঠ বা ইনডোর-সংলগ্ন মাঠেও এগুলো বাড়ানো উচিত।’

এই বিপিএলের শুরুতে বেশ বিতর্ক দেখা গেলেও মাঠে খেলা গড়ানোর পর তা কিছুটা কমেছে। গত পরশু ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকির মৃত্যু ছুঁয়ে গেছে সবাইকে। সেই শোক কাটিয়ে আবারও খেলায় মনোযোগ সবার। বিপিএলের মাঝে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল সিলেটে ব্যস্ত ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি নিয়ে। গতকাল তিনি সভা করেছেন সিলেটে ‘মিনি বিসিবি’ স্থাপনের কাজ নিয়ে।

ক্রিকেট

রেকর্ড গড়ে ১০ হাজারি ক্লাবে স্মৃতি মান্ধানা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ১৮
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৮০ রানের ইনিংস খেলার পথে এই কীর্তি গড়লেন স্মৃতি। ছবি: বিসিসিআই
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৮০ রানের ইনিংস খেলার পথে এই কীর্তি গড়লেন স্মৃতি। ছবি: বিসিসিআই

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ৩ টি-টোয়েন্টিতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি স্মৃতি মান্ধানা। করেন মাত্র ৪০ রান। সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে এসে ঠিকই জ্বলে উঠলেন ভারতের সহ-অধিনায়ক। তাতেই দারুণ এক মাইলফলক স্পর্শ করলেন এই ব্যাটার।

কেরালার গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন অপরাজিত ৮০ রান এনে দেন স্মৃতি। এই ইনিংস খেলার পথে মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ হাজারি রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন তিনি। স্মৃতির আগে তিনজন ক্রিকেটার এই কীর্তি গড়েন।

ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই শ্রীলঙ্কার বোলারদের উপর চড়াও হন ভারতের দুই ওপেনার স্মৃতি ও শেফালি বার্মা। উদ্বোধনী জুটিতে ১৬২ রান তোলেন দুজন। ১১ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো ছিল স্মৃতির ৪৮ বলের ইনিংস। এদিন ২৭ রান করতেই ১০ হাজারি রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন তিনি।

স্মৃতির আগে ১০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন সুজি বেটস ও শার্লট এডওয়ার্ডস। ভারতের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। তবে ইনিংসের হিসেবে দ্রুততম ১০ রানের ক্লাবে প্রবেশ করলেন স্মৃতি। এই মাইলফলক স্পর্শ করতে তাঁর লাগল ২৮১ ইনিংস। বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে ২০১৩ সালের এপ্রিলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় স্মৃতির।

ক্রিকেট

১৩ দিনেই শেষ ৪ টেস্ট, অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি ২০৫ কোটি

ক্রীড়া ডেস্ক    
অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো
অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

অ্যাশেজের প্রথম ৪ টেস্ট শেষে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। টানা ৩ জয়ে মর্যাদাপূর্ণ সিরিজটি জিতে নেয় স্বাগতিকেরা। এরপরও স্বস্তিতে থাকার অবস্থা নেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ)। প্রথম চারটি টেস্ট শেষ হয়েছে ১৩ দিনেই। তাতেই বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে সংস্থাটি। এর অঙ্কটাও বিশাল।

অ্যাশেজ নিশ্চিত হওয়ার পরও বক্সিং ডে টেস্টের প্রতি আগ্রহের ভাটায় কমতি পরেনি। প্রথম দিনই মেলবোর্নে হাজির হন সর্বোচ্চ ৯৪ হাজার ১৯৯ দর্শক। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাতে বেশ খুশি হয়েছিল। সেই উন্মাদনা বেশিক্ষণ টেকেওনি। প্রথম দিনই পতন ঘটে ২০ উইকেট। আর দ্বিতীয় দিনে দাঁড়ি পড়ে যায় ম্যাচের। ফলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তো বটেই বোর্ডের অংশীদারদের মিলিয়ে টিকিট বিক্রি, খাবার ও পানীয় এবং সম্প্রচারস্বত্ব বাবদ ২৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ২০৫ কোটি টাকা) রাজস্ব ঘাটতির মুখে পড়তে হয়েছে। এমনই তথ্য জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম দ্য এজ।

এই ঘাটতির মূল দায় দেওয়া হচ্ছে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এমসিজি) উইকেটকে। যখন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আইসিসি থেকে পিচ নিয়ে নেতিবাচক রিপোর্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তাদের সম্প্রচার সহযোগীরাও গতকাল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া প্রধান টড গ্রিনবার্গ বলেছেন যে, গভর্নিং বডি অন্তত ১০ মিলিয়ন ডলারের রাজস্ব ক্ষতির অনুমান করছে। যার কিছুটা অংশ পরিচালন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে আগেভাগে ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রভাব অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইকোসিস্টেমের অন্যান্য অংশেও পড়বে।

সমালোচকেরা থেকে শুরু করে সাবেক ক্রিকেটাররা পর্যন্ত পিচে ১০ মিলিমিটার ঘাস রাখায় শূলে চড়াচ্ছেন পিচ কিউরেটর ম্যাথু পেজকে। যদিও পেজ নিজেও অবাক, ‘আমরা চার বা পাঁচ দিন ধরে ব্যাট ও বলের সেই লড়াইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করি যা একটি টেস্টকে আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রথম দিনের ঘটনায় রীতিমত স্তব্ধ ছিলাম। আমি কখনোই আগে এমন টেস্টের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আশা করি আগামীতেও কখনো থাকবে না। দুই দিন আমার জন্য রোলারকোস্টার রাইড ছিল।’

পেজ অবশ্য পাশে পাচ্ছেন মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের প্রধান স্টুয়ার্ট ফক্সকে। তিনি বলেন, ‘৮ বছর আগে আমরা ম্যাটকে নিয়োগ দিয়েছিলাম কারণ সে দেশের অন্যতম সেরা, এমনকি সেরা বলে বিবেচনা করা হয়। আমি এখনও তা বিশ্বাস করি এবং সবসময় করব। সে দারুণ কাজ করেছে। সে এবং তার দল এটি ঠিক করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে।’

