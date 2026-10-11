আফগানিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে হাসানের ইতিহাস

বল জিয়াউর রহমানের প্যাডে লাগলেই জোরালো আবেদন হলো। কিন্তু আবেদন সাড়া দেননি আম্পায়ার। সেই সিদ্ধান্তে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রিভিউ নেন নাজমুল হোসেন শান্ত। তাতেই ইতিহাসের পাতায় নাম লেখান হাসান মাহমুদ।
শুরুতে মনে হচ্ছিল বল ব্যাটে লেগেছে। কিন্তু টিভি রিপ্লেতে দেখা যায় বল সরাসরি প্যাডে আঘাত হেনেছে। তাতে সিদ্ধান্ত বদলে জিয়াকে আউট দেন অনফিল্ড আপম্পায়ার। সঙ্গে সঙ্গেই হাসানকে ঘিরে উল্লাসে মেতে উঠেন সতীর্থরা। উপলক্ষ্য, বাংলাদেশের প্রথম পেসার হিসেবে টেস্টে হ্যাটট্রিকের কীর্তি গড়লেন হাসান।
সব মিলিয়ে তৃতীয় বাংলাদেশি বোলার হিসেবে টেস্টে এই কীর্তি গড়লেন হাসান। বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে টেস্টে হ্যাটট্রিক করেন অলক কাপালি; ২০০৩ সালে পেশোয়ারে। দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকটা আসে আরও ১০ বছর পর। ২০১৩ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন সোহাগ গাজী। এবার তাঁদের পাশে বসলেন হাসান।
হ্যাটট্রিক করার পথে প্রথমে ইসমত আলমকে বোল্ড করেন হাসান। পরের বলেই কাইস আহমদকে উইকেটের পেছনে লিটন দাসের গ্লাভসবন্দী করেন। তাতেই জেগেছিল হ্যাটট্রিকের সম্ভবনা। এরপর জিয়াকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে টানা তিন উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন এই পেসার।
হাসানের হ্যাট্রটিকের আবুধাবী টেস্টে লিড নেওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে বাংলাদেশের। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের করা ৩৪৬ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিন শেষে ৪ উইকেটে হারিয়ে ২১৪ রান করেছিল আফগানিস্তান। তৃতীয় দিনের শুরুতেই আফগানি শিবিরে আঘাত হানেন ইবাদত হোসেন। ৩২ রান করা ইকরাম আলিখিলকে বোল্ড করেন তিনি। এরপর হাসানের হ্যাটট্রিকে মুহূর্তেই বিপর্যয় নেমে আসে স্বাগতিক ব্যাটিং লাইনে। ২২০ রানে অষ্টম উইকেট হারায় আফগানিস্তান।
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