একাদশে নেই লিটন, টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
শঙ্কাই সত্যি হলো দিনশেষে। ভারতের বিপক্ষে অধিনায়ক লিটন দাসকে ছাড়াই মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। লিটনের পরিবর্তে নেতৃত্বের ভার আজ জাকের আলীর কাঁধে। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
আইসিসির একাডেমি মাঠে পরশু অনুশীলনের শুরুতে লিটনকে বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। এশিয়া কাপে দল ভালো খেলছে। তিনি নেতৃত্বও দিচ্ছেন সামনে থেকে। সেই লিটনকে নিয়ে চিন্তার কারণ—চোট। ভারত ম্যাচের আগে তিন দিন বিরতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটনরা অনুশীলন করেছেন এক দিন। পরশু অনুশীলনের শুরুতে ঠিকঠাকই ছিলেন লিটন। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাঁজরের পাশের পেশিতে চোট পাওয়ার পর আর ব্যাটিং করেননি তিনি। তখনই নেটের পাশে শুয়ে পড়েন, তাঁকে শুশ্রূষা করতে দেখা যায় দলের ফিজিও বায়েজীদুল ইসলাম ও প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরীকে।
আজ টসের আগেও অনুশীলনে গা গরম করতে দেখা যায়নি লিটনকে। এশিয়া কাপে সুপার ফোরের লড়াইয়ে লিটন ছাড়াও দলে পরিবর্তনের দেখা মিলেছে। শেখ মেহেদী, শরিফুল ইসলাম ও তাসকিন আহমেদকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন ও সাইফউদ্দিন।
বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, শামীম পাটোয়ারী, জাকের আলী (অধিনায়ক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, সাইফউদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান।
শঙ্কাই সত্যি হলো দিনশেষে। ভারতের বিপক্ষে অধিনায়ক লিটন দাসকে ছাড়াই মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। লিটনের পরিবর্তে নেতৃত্বের ভার আজ জাকের আলীর কাঁধে। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
আইসিসির একাডেমি মাঠে পরশু অনুশীলনের শুরুতে লিটনকে বেশ হাসিখুশিই দেখাচ্ছিল। এশিয়া কাপে দল ভালো খেলছে। তিনি নেতৃত্বও দিচ্ছেন সামনে থেকে। সেই লিটনকে নিয়ে চিন্তার কারণ—চোট। ভারত ম্যাচের আগে তিন দিন বিরতি পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটনরা অনুশীলন করেছেন এক দিন। পরশু অনুশীলনের শুরুতে ঠিকঠাকই ছিলেন লিটন। ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাঁজরের পাশের পেশিতে চোট পাওয়ার পর আর ব্যাটিং করেননি তিনি। তখনই নেটের পাশে শুয়ে পড়েন, তাঁকে শুশ্রূষা করতে দেখা যায় দলের ফিজিও বায়েজীদুল ইসলাম ও প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরীকে।
আজ টসের আগেও অনুশীলনে গা গরম করতে দেখা যায়নি লিটনকে। এশিয়া কাপে সুপার ফোরের লড়াইয়ে লিটন ছাড়াও দলে পরিবর্তনের দেখা মিলেছে। শেখ মেহেদী, শরিফুল ইসলাম ও তাসকিন আহমেদকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন ও সাইফউদ্দিন।
বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, শামীম পাটোয়ারী, জাকের আলী (অধিনায়ক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, সাইফউদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান।
মেজর লিগ বেসবলে অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। এবার মাঠের সিদ্ধান্ত নিয়ে সকল বিতর্ক দূর করার লক্ষ্যে নতুন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ।৩৩ মিনিট আগে
জাতীয় মহিলা ভারোত্তলকে মাবিয়া আক্তার সীমান্তর প্রতিদ্বন্দ্বী কে? এমন প্রশ্নে মাবিয়া হয়তো নিজের নামই নেবেন মাবিয়া। তা অবশ্য বাড়িয়ে বলা হবে না। কারণ ২০১৩ সাল থেকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছেন তিনি। এবার ১৮তম মহিলা জাতীয় সিনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় গড়লেন নতুন রেকর্ডও।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ ফুটসাল বাছাইয়ে শেষ ম্যাচেও হারল বাংলাদেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে হেরেছে ৮-২ গোলে। মালয়েশিয়ার কুয়ান্তানে বাংলাদেশের হয়ে গোলদুটি করেন সহ-অধিনায়ক ইনতিশার মোস্তফা চৌধুরী।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গী হতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে ক্রিকেট মহলে। যদিও এখনই সেটা নিয়ে কথা বলার পক্ষে নন শাহিন শাহ আফ্রিদি। আগে ভারতের ফাইনালে উঠার অপেক্ষায় আছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে