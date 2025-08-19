Ajker Patrika
ক্রিকেটের যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে আপনারা সব সময় পাবেন: তামিম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ৫৯
বসুন্ধরায় আজ ফিজিকালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন তামিম ইকবাল। ছবি: সংগৃহীত
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর তামিম ইকবালের ব্যস্ততা অনেকটাই কমে গেছে। মিরপুরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পাশাপাশি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যায়। অবসর নিলেও দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে সব সময় প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার।

তামিম আজ গেছেন বসুন্ধরা ক্রিকেট নেটওয়ার্কে। সাদা গাড়ি থেকে নেমেই দেখতে গেলেন ফিজিকালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের ইনডোর। ফিজিকালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেটারদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দিয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। বসুন্ধরার ক্রিকেটারদের আশার বাণী শুনিয়ে তামিম বলেন, ‘আপনারা সবাই ভালো। আমি সব সময় একটা কথা বলি যে ক্রিকেটের জন্য, ক্রিকেটারদের জন্য যখনই আমার কোনো ধরনের সাহায্যের কথা বলেন বা কোনোভাবে যদি অবদান রাখতে পারি, আপনারা সব সময় আমাকে পাবেন।’ এটা বলার পরই আশেপাশে উপস্থিত সবাই হাততালি দিচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ক্রিকেটারদের পাড়ি দিতে হয় অনেক চড়াই-উৎরাই পথ। তামিম নিজেও এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন খেলোয়াড়ি জীবনে। কখনো রানের জন্য সংগ্রাম করছিলেন, কখনোবা তাঁর ব্যাট ছুটেছিল তরবারির মতো। আর লিটন দাস, নাজমুল হোসেন শান্ত, মোস্তাফিজুর রহমানদের বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল তামিমের সময়ই। লিটন-শান্তরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ বছরের বেশি সময় পার করলেও নিজেদের জায়গাটা এখনো থিতু করতে পারেননি।

তামিমের মতে সব সময় নিজেদের জায়গা থেকে সেরাটা দিতে হবে। তাতে কখনো ব্যর্থ হলেও কোনো না কোনো সময় ঠিকই ভালো ফল আসবে বলে মনে করেন তিনি। বাংলাদেশের বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘অনেক উদাহরণ আছে। বাংলাদেশে যারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন, অনূর্ধ্ব-১৯ থেকে বাদ পড়েছেন। অনূর্ধ্ব-১৭ ও অনূর্ধ্ব-১৫ থেকে বাদ পড়েছেন। বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট খেলেননি। কিন্তু জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জাতীয় দলে খেলে একটা ম্যাচ পর বাদ পড়েছেন। তিন বছর পর ফিরে ১০ বছর খেলেছেন। তাই একটা জিনিস আপনাদের বলব, যা-ই হোক, আপনারা সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যদি ভালো না হয়, কোনো সমস্যা নেই। সব সময় আপনারা সুযোগ পাবেন। ঠিক আছে।’

২০০৭ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ৭০ টেস্ট, ২৪৩ ওয়ানডে ও ৭৮ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৯১ ম্যাচে ২৫ সেঞ্চুরি ও ৯৪ ফিফটিতে করেছেন ১৫২৪৯ রান। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন এ বছরের ১০ জানুয়ারি। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল) খেলেছেন তিনি। সেপ্টেম্বরে হতে যাওয়া এনসিএল টি-টোয়েন্টিতেও খেলবেন তিনি।

