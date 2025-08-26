Ajker Patrika
১৫০ টাকায় দেখা যাবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৩০ আগস্ট শুরু বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ। ছবি: আইসিসি
৩০ আগস্ট শুরু বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ। ছবি: আইসিসি

এশিয়া কাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ১৫০ টাকায় দেখা যাবে প্রতিটি ম্যাচ। তবে সেটা শুধু গ্রিন গ্যালারি ও শহীদ তুরাব স্ট্যান্ডের জন্য। এমনটা জানিয়েছে বিসিবি।

শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ডের (উত্তর-পূর্ব গ্যালারি) টিকিটের মূল্য ২৫০ টাকা। ক্লাব ৫০০ টাকা ও গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে বসে খেলা দেখতে হলে ২০০০ টাকা খরচ করতে হবে। টিকিট পাওয়া যাবে gobcbticket.com.bd ওয়েবসাইটে।

সিরিজ খেলতে কাল বাংলাদেশে আসছে ডাচরা। ৩০ আগস্ট হবে প্রথম ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচ ১ সেপ্টেম্বর ও শেষ ম্যাচটি মাঠে গড়াবে ৩ সেপ্টেম্বর। ডাচদের বিপক্ষে ৫ টি-টোয়েন্টি খেলে ৪টিতে জিতেছে বাংলাদেশ। একমাত্র হারটি ২০১২ সালে ১ উইকেটের ব্যবধানে।

বাংলাদেশ ক্রিকেটনেদারল্যান্ডস ক্রিকেট
