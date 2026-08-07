নিষিদ্ধ হলেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার

ভিসা আবেদনের সময় বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পাকিস্তানের অলরাউন্ডার হামজা নাজারকে দুই বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। একই সঙ্গে তাঁকে এক মিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি জরিমানাও করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে পিসিবি জানায়, বোর্ডের মাধ্যমে ভিসা আবেদনের সময় হামজা যে তথ্য জমা দিয়েছিলেন, তা নিয়ে তদন্তের পর এই শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে, আবেদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্য দেননি হামজা। বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় গোপন করেছেন এই ক্রিকেটার।
প্রতিবেদনে পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল পিসিবি। কমিটি হামজাকে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দেয়। পরে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করে কমিটি প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দেয়।
তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর পিসিবি হামজাকে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক—সব ধরনের ক্রিকেট থেকে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক জরিমানাও করা হয়। পিসিবি তাদের বিবৃতিতে বলেছে, ‘ভুল তথ্য প্রদান, তথ্য গোপন করা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য জমা দেওয়ার বিষয়গুলোকে পিসিবি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে।’
বোর্ড আরও জানায়, এ ধরনের আচরণ পাকিস্তান ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সততা, পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার মানদণ্ডের পরিপন্থী। কোনো ব্যক্তিকে বোর্ড, পাকিস্তান ক্রিকেট কিংবা দেশের কোটি সমর্থকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছে পিসিবি।
ঘরোয়া ক্রিকেটে সাম্প্রতিক সময়ে ভালো পারফরম্যান্স করে নজরে এসেছিলেন হামজা নাজার। এমনকি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পাকিস্তানের দুই ম্যাচের টেস্ট দলে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল তাঁর। তবে ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত জাতীয় দলে বিবেচিত হননি তিনি।
সাকিব আল হাসান দেশে ফিরতে পারছেন না দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে। ৩৯ বছর বয়সী তারকা অলরাউন্ডার অতীতের মতো আবারও জানিয়েছেন দেশে ফিরতে চান তিনি। কিন্তু যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলছেন, সাকিবের দেশে ফেরার সুযোগ নেই।১৭ মিনিট আগে
আবাহনীর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যে ৩০ জনের বেশি ফুটবলার ও কোচিং স্টাফের নিবন্ধন শেষ করা সহজ হবে না। সে কারণে ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের মতো খেলোয়াড় নিবন্ধনের সময়সীমাও কয়েক দিন বাড়ানো হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।২০ মিনিট আগে
লিওনেল স্কালোনিকে আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসের সফলতম কোচ বললেও হয়তো ভুল বলা হবে না। যাঁর অধীনে কাতার বিশ্বকাপের পাশাপাশি মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপাও জিতেছে আলবিসেলেস্তেরা। তবে যেহেতু তাঁর চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, তাতে করে স্কালোনির উত্তরসূরি নিয়ে চলছে আলোচনা।১ ঘণ্টা আগে
চাপের মুখে থাকা ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পক্ষে যেমন অনেকে আছেন, তেমনি তাঁর বিরোধী লোকের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এরই মধ্যে বেশ কিছু ফেডারেশন তাঁকে ভেটো দিয়েছে। এবার ইনফান্তিনোর পদত্যাগ দাবি করেছে নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন (এনএফএফ)।২ ঘণ্টা আগে