নাটকীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ জমিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

ওয়েলিংটনে আজ নিউজিল্যান্ডের কাছে সমীকরণটা ছিল খুবই সহজ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারালেই এক ম্যাচ হাতে রেখে টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিজেদের করে নিত। কিন্তু প্রোটিয়ারা যে অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি জিতে সিরিজ জমিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সহজ জয়ের পর জিততেই ভুলে গিয়েছিল প্রোটিয়ারা। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় টানা দুই ম্যাচ হেরে পিছিয়ে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। হারতে থাকা প্রোটিয়াদের সামনে ওয়েলিংটনে আজ চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে চোখ রাঙাচ্ছিল আরও এক পরাজয়। এমন পরিস্থিতিতে ১৯ রানের নাটকীয় জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ২-২ সমতায় রয়েছে।
১৬৫ রানের লক্ষ্যে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ২৮ রান যোগ করেন নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার টিম রবিনসন ও ক্যাটেন ক্লার্ক। যাঁদের মধ্যে ক্লার্কের আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই অভিষেক হয়েছে। অভিষেক ম্যাচে ৫ বলে ২ চারে ৯ রান করেন তিনি। কিউইদের ইনিংসে এটাই সর্বোচ্চ রানের জুটি।
এক পর্যায়ে নিউজিল্যান্ডের স্কোর হয়েছে ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৮ রান। হাতে ৭ উইকেট নিয়ে শেষ ১০ ওভারে দরকার ছিল ৭৭ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ডাররাও তিনটি ক্যাচ মিস করেছেন। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন কী ঘটে, তা অনুমান করা কঠিন। ৫৭ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮.৫ ওভারে ১৪৫ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন ডেন ক্লিভার।
দক্ষিণ আফ্রিকার জেরাল্ড কোয়েটজি ৩.৫ ওভারে ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন ওটনিল বার্টম্যান, কেশব মহারাজ ও প্রেনেলান সুব্রায়েন। যাঁদের মধ্যে আজ সুব্রায়েনের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছে। এর আগে দুটি করে ওয়ানডে ও টেস্ট খেলেছিলেন সুব্রায়েন।
টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যায় রানের খাতা খোলার আগেই। প্রোটিয়া ওপেনার উইয়ান মুল্ডার ডাক মেরেছেন। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৬ বলে ৮১ রানের জুটি গড়েন টনি ডি জর্জি ও কনর এস্টারহুইজেন। তাতেই মূলত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৪ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন নম্বরে নামা এস্টারহুইজেন ৩৬ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় করেন ৫৭ রান। ফিল্ডিংয়ে দুটি ক্যাচ ধরে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের কাইল জেমিসন নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন জাকারি ফুকস, বেন সিয়ার্স ও কোল ম্যাকনকি।
পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ছেড়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) যোগ দিতে যাচ্ছেন শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার দাসুন শানাকা। ইংলিশ তারকা স্যাম কারানের বদলি হিসেবে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলবেন লঙ্কান অধিনায়ক—এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকবাজ।১০ মিনিট আগে
ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গতকাল বাংলাদেশে বয়ে গিয়েছিল খুশির জোয়ার। কিন্তু ফুটবলারদের তো পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপনের সুযোগ ছিল না। দেশে যখন ঈদ, তখন ছেলেদের জাতীয় ফুটবল দল ভিয়েতনামে, ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দল মালদ্বীপে ও অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দল থাইল্যান্ডে অবস্থান করেছে।১৬ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ার মাঠে এখন পর্যন্ত কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেনি বাংলাদেশ নারী দল। অবশেষে সে অপেক্ষা ফুরাচ্ছে তাদের। আগামী অক্টোবরে তাসমান পাড়ের দেশটিতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে নিগার সুলতানা জ্যোতি, সোবহানা মোস্তারিরা।১ ঘণ্টা আগে
ফ্যানি উতাগুশিমানিন্দে নামটা তেমন কারও পরিচিত থাকা নয়। কারণ, স্বীকৃত ক্রিকেটে তাঁর খেলার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তবে পরশু নিজের অভিষেক ম্যাচে রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরি করেছেন। নারী ক্রিকেট তো বটেই, পুরুষ ক্রিকেটারদেরও রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন উতাগুশিমানিন্দে।২ ঘণ্টা আগে