Ajker Patrika
ক্রিকেট

নাটকীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ জমিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ১৬: ৩৭
নাটকীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ জমিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা
নিউজিল্যান্ডকে ১৯ রানে হারিয়ে সিরিজে সমতায় ফিরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়েলিংটনে আজ নিউজিল্যান্ডের কাছে সমীকরণটা ছিল খুবই সহজ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারালেই এক ম্যাচ হাতে রেখে টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিজেদের করে নিত। কিন্তু প্রোটিয়ারা যে অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি জিতে সিরিজ জমিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সহজ জয়ের পর জিততেই ভুলে গিয়েছিল প্রোটিয়ারা। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় টানা দুই ম্যাচ হেরে পিছিয়ে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। হারতে থাকা প্রোটিয়াদের সামনে ওয়েলিংটনে আজ চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে চোখ রাঙাচ্ছিল আরও এক পরাজয়। এমন পরিস্থিতিতে ১৯ রানের নাটকীয় জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ২-২ সমতায় রয়েছে।

১৬৫ রানের লক্ষ্যে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ২৮ রান যোগ করেন নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার টিম রবিনসন ও ক্যাটেন ক্লার্ক। যাঁদের মধ্যে ক্লার্কের আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই অভিষেক হয়েছে। অভিষেক ম্যাচে ৫ বলে ২ চারে ৯ রান করেন তিনি। কিউইদের ইনিংসে এটাই সর্বোচ্চ রানের জুটি।

এক পর্যায়ে নিউজিল্যান্ডের স্কোর হয়েছে ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৮ রান। হাতে ৭ উইকেট নিয়ে শেষ ১০ ওভারে দরকার ছিল ৭৭ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ডাররাও তিনটি ক্যাচ মিস করেছেন। কিন্তু গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন কী ঘটে, তা অনুমান করা কঠিন। ৫৭ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮.৫ ওভারে ১৪৫ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন ডেন ক্লিভার।

দক্ষিণ আফ্রিকার জেরাল্ড কোয়েটজি ৩.৫ ওভারে ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন ওটনিল বার্টম্যান, কেশব মহারাজ ও প্রেনেলান সুব্রায়েন। যাঁদের মধ্যে আজ সুব্রায়েনের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছে। এর আগে দুটি করে ওয়ানডে ও টেস্ট খেলেছিলেন সুব্রায়েন।

টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যায় রানের খাতা খোলার আগেই। প্রোটিয়া ওপেনার উইয়ান মুল্ডার ডাক মেরেছেন। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৬ বলে ৮১ রানের জুটি গড়েন টনি ডি জর্জি ও কনর এস্টারহুইজেন। তাতেই মূলত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৪ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন নম্বরে নামা এস্টারহুইজেন ৩৬ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় করেন ৫৭ রান। ফিল্ডিংয়ে দুটি ক্যাচ ধরে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের কাইল জেমিসন নিয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট পেয়েছেন জাকারি ফুকস, বেন সিয়ার্স ও কোল ম্যাকনকি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

সম্পর্কিত

পাকিস্তানের লিগ ছেড়ে আইপিএলে লঙ্কান ক্রিকেটার

ঈদে দেশের বাইরে থাকায় পরিবারকে খুব মিস করছেন নারী ফুটবলাররা

প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা, ম্যাচ কবে কোথায়

নাটকীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ জমিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

নাটকীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ জমিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা