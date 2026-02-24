মিলারের সঙ্গে ভিডিও পোস্ট করায় ভারতীয় নারী ইনফ্লুয়েন্সারকে ধর্ষণের হুমকি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে বেকায়দায় পড়েছে ভারত। শুধু তাই নয়, বাজে হারের পর দেশটির ভক্ত-সমর্থকদের রোষানলে পড়েছেন এক নারী ইনফ্লুয়েন্সার। মাত্রাটা এতই ভয়াবহ ছিল যে ডেভিড মিলারের সঙ্গে ছবিটি পর্যন্ত ডিলিট করতে বাধ্য হয়েছেন সেই নারী।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পরশু ৩৫ বলে ৬৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন মিলার। ভারত ১১১ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর মিলারের সঙ্গে আরজে প্রিন্সি পারিখ একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। প্রিন্সি লিখেছিলেন, ‘ডেভিড মিলার! কী দারুণ একজন খেলোয়াড়।’ ভিডিওর ভেতরে মজার ছলে লেখা ছিল, ‘আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু। ডেভিড।’ তবে বাজে হারের পর মিলার এখন ভারতের ভক্ত-সমর্থকদের কাছে ‘ভিলেন’ বনে গেছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রিন্সিকে নেটিজেনরা ধর্ষণের হুমকি দিয়েছেন। এমনকি সেই নারী বডি শেমিংয়ের শিকার হয়েছেন। ভিডিওটি পোস্ট করার পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে হেনস্তার শিকার হওয়ার পর ভিডিওটি ডিলিট করতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন সেই নারী ইনফ্লুয়েন্সার। হুমকির বিষয়ে পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন প্রিন্সি।
ভারতের বিপক্ষে ২০ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর চতুর্থ উইকেটে ৫১ বলে ৯৭ রানের জুটি গড়েছিলেন মিলার ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। এই জুটিতেই মূলত ১৮৭ রানের বড় স্কোরের ভিত পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৬ রানে জেতায় ম্যাচসেরা হয়েছিলেন মিলার। তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ইরফান পাঠান। ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার নিজের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ‘জসপ্রীত বুমরার তোপে শুরুতে ৩ উইকেট হারিয়ে যখন প্রোটিয়ারা ধুঁকছিল, তখন মিলার তার অভিজ্ঞতা দিয়ে ম্যাচ বের করেছে। মনে হচ্ছিল গত বিশ্বকাপের ফাইনালে না পারার আক্ষেপটা মিলার আহমেদাবাদেই মেটাতে চেয়েছে। ঠিক যখন দলের প্রয়োজন ছিল, তখনই সে ফিফটি করেছে।’
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হারের পর ভারতের নেট রানরেট -৩.৮০। প্রোটিয়াদের নেট রানরেট +৩.৮০। আর গতকাল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১০৭ রানে জেতায় উইন্ডিজের নেট রানরেট এখন +৫.৩৫। বিপরীতে জিম্বাবুয়ের নেট রানরেট -৫.৩৫। গ্রুপ পর্বে এখন পর্যন্ত চারটি দলই একটি করে ম্যাচ খেলেছে। নেট রানরেট দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার পথ কতটা কঠিন।
নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হওয়ার পরই গত অক্টোবরে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁরা প্রথমবারের মতো মাদ্রাসা ক্রিকেট চালু করবেন। আসিফ আকবরও আজ কথা বলেছেন এই বিষয়ে। আগামী মাস থেকে মাদ্রাসা ক্রিকেট চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জাপানের আইচি ও নাগোয়াতে বসতে যাচ্ছে ২০তম এশিয়ান গেমসের আসর। এই মেগা ইভেন্টের টিকিট নিশ্চিত করতে ২৫ মার্চ ওমানের মাসকাটে শুরু হবে এশিয়ান গেমস হকি বাছাইপর্ব। তবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ঘোষিত ২৬ সদস্যের প্রাথমিক দল নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সিনিয়র খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া এবং সিলেক
সময় যত গড়াচ্ছে, ততই যেন বাড়ছে সাকিব আল হাসানের দেশে ফেরার সম্ভাবনা। ২০২৪ সালে গণঅভুথানের আগ থেকেই দেশের বাইরে জীবন কাটছে তাঁর। আন্তর্জাতিক খেলেছেন বটে, তবে অবসর নিতে চেয়েছিলেন দেশের মাটিতে। সেই অপূর্ণতা তাঁর রয়ে গেছে এখনো।
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের ফ্যান জার্সি উন্মোচন করেছে ওয়ালটন। রাজধানীর ওয়ালটন করপোরেট অফিসে আয়োজিত 'আর্জেন্টিনা ফ্যান জার্সি উন্মোচন' শীর্ষক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা।