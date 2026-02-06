Ajker Patrika
ক্রিকেট

বেন স্টোকসের মুখের এমন বেহাল দশা কেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
বেন স্টোকসের মুখের এমন বেহাল দশা কেন
বেন স্টোকসের মুখে বলের আঘাত লেগেছে। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

প্রথমে ছবিটি দেখে যে কেউ ভড়কে যেতে পারেন। অনেকে হয়তো আবার ভয়ও পাবেন। এটা আবার এআই দিয়ে বানানো ছবি নয় তো! না, বেন স্টোকসের এই ছবি কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করে বানানো হয়নি। ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটারের সঙ্গে বাস্তবেই খুব বাজে একটি ঘটনা ঘটেছে।

বলের আঘাতে খুব বাজেভাবে আহত হয়েছেন স্টোকস। তবে ব্যাটিং বা বোলিংয়ের সময় নয়; পাশে দাঁড়িয়ে কাউন্টি ক্লাব ডারহামের ক্রিকেটারদের নেট অনুশীলন দেখার সময় ওই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি পোস্ট করেছেন স্টোকস। ছবিতে দেখা যায়, তাঁর মুখের ডান পাশে কেটে গেছে। চোখের নিচে জখম হওয়ার পাশাপাশি ফুলেও গেছে, ভাঙা নাকে তুলা গুজে রেখেছেন। এ ছাড়া ঠোঁটও ফেটেছে তাঁর।

মুখের এমন বেহাল দশা নিয়েও যেন মন খারাপ করছেন না স্টোকস। স্টোরিতে পোস্ট করা ছবিতে দিয়েছেন অট্টহাসির ইমোজি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ক্রিকেট বলের শক্তি কেমন হতে পারে সেটা আপনাদের দেখা উচিত।’

স্টোকস যতই মজা করুক, ব্যথা যে ভালোই পাচ্ছেন সেটা তাঁর পোস্ট করা ছবিই বলে দিচ্ছে। ক্যারিয়ারে আগেও অনেক বাজে সময় পার করেছেন, চোটের কারণে লম্বা সময় থেকেছেন মাঠের বাইরে। কিন্তু সবশেষ মুখে যেভাবে আঘাত পেলেন সেটা বোধহয় কখনো ভুলতে পারবেন না এই অলরাউন্ডার।

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর আর ইংল্যান্ডের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে দেখা যায়নি স্টোকসকে। কেবলমাত্র টেস্ট খেলে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে সবশেষ অ্যাশেজে ৪-১ ব্যবধানে হেরেছে ইংল্যান্ড। এরপর স্টোকসের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে। তবে নেতৃত্ব চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত স্টোকসকে নিয়ে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী জুনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে মাঠে ফেরার কথা আছে তাঁর।

বিষয়:

খেলাবেন স্টোকসইংল্যান্ড ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

সম্পর্কিত

বেন স্টোকসের মুখের এমন বেহাল দশা কেন

বেন স্টোকসের মুখের এমন বেহাল দশা কেন

স্মিথ-পন্টিংয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাননি রিশাদ

স্মিথ-পন্টিংয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাননি রিশাদ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ধারাভাষ্য প্যানেলে আতহার আলী খান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ধারাভাষ্য প্যানেলে আতহার আলী খান

বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন বড় ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া

বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন বড় ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া