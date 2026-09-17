Ajker Patrika
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ক্রিকেট

সেমিফাইনালে কাকে পাচ্ছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ৪৫
সেমিফাইনালে কাকে পাচ্ছে বাংলাদেশ
সেমিফাইনালে উঠল বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

ম্যাচ পরিত্যক্ত হতেই নারী এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠে গেল বাংলাদেশ। তবে প্রতিপক্ষ জানা যাবে আগামীকাল। ভারত-জাপান ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে সেমিতে খেলবে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল।

বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ৬টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-চীন নারী এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল। নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস ক্লাবে উঠেছিল রোদও। কিন্তু হলো না একটা বলও। কারণ, বৃষ্টিতে মাঠের আউটফিল্ডের যে অবস্থা হয়েছিল, পরে তা আর শুকোয়নি। ম্যাচ কর্মকর্তারা তাই বাধ্য হয়ে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছেন। তাতেই নিশ্চিত হয়ে গেল বাংলাদেশের সেমিফাইনাল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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