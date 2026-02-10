Ajker Patrika
ক্রিকেট

এটা ছিল পাকিস্তানের সাজানো নাটক, বলছেন ভারতীয় কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান। ছবি: এক্স

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে সব জটিলতা দূর হয়েছে। ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান। তাতে টানা কয়েক দিনের অচলাবস্থায় পর স্বস্তি ফিরে পেয়েছে আইসিসি। আলোচিত ইস্যুতে পাকিস্তানের কঠোর সমালোচনা করেছেন বিরাট কোহলির ছেলেবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা।

এক সাক্ষাৎকারে রাজকুমার বলেন, ‘এটা পাকিস্তানের সাজানো নাটক ছিল। ওরা সব সময়ই এমন করে। প্রথমে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। এরপর তাদের পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। তারা টের পেয়েছে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে না খেললে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। পাকিস্তানের কাছ থেকে এমন আচরণ নতুন কিছু নয়।’

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
