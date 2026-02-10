এক বছর নিষিদ্ধ দেশসেরা শুটার কলি

দেশসেরা নারী শুটার কামরুন নাহার কলিকে সব ধরনের শুটিং কার্যক্রম থেকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন। গত ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের ষষ্ঠ সভায় এই শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আরা খানম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই আদেশ জানানো হয়েছে।
ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের 'কোড অব কন্ডাক্ট' বা আচরণবিধির সাতটি ধারা লঙ্ঘন করেছেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, গত ২৫ জানুয়ারি ফেডারেশন কার্যালয়ে তদন্তে আসা পুলিশ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী কমিটির সদস্যদের প্রতি অশালীন, অপমানজনক এবং আক্রমণাত্মক আচরণ করেন তিনি। এই আচরণ ফেডারেশনের শৃঙ্খলা ও প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে বলে চিঠিতে দাবি করা হয়।
গত ১ জানুয়ারি কলিকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এর আগে তিনিসহ আরও অনেকেই ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক জিএম হায়দারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছিলেন, যা ক্রীড়াঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে। হায়দারকে পরে ফেডারেশন থেকে অব্যাহতি দেয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।যদিও ফেডারেশন তাদের চিঠিতে কলির শাস্তিকে সম্পূর্ণ 'আচরণবিধি ভঙ্গ' ও 'অশোভন আচরণ' হিসেবেই চিহ্নিত করেছে।
বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের ১৬.২০ ও ১৬.২১ ধারা মোতাবেক নেওয়া এই সিদ্ধান্তের ফলে আগামী এক বছর কোনো ঘরোয়া বা আন্তর্জাতিক শুটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না কলি।
আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে গত পরশু মধ্যরাতে লাহোরের বিমানবন্দরে বিদায় দিতে এসেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নাকভি। লাহোরের বিমানবন্দরে উপমহাদেশের দুই ক্রিকেট প্রশাসকের হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি বলে দিচ্ছিল, লাহোরে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকটা বৃথা যায়নি!২৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশের সমর্থনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তান। সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল তারা। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিপক্ষে খেলতে নামবে সালমান আলী আগার দল।১ ঘণ্টা আগে
কেবলমাত্র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটাই খেলা হলো না বাংলাদেশের–একটা আফসোস হয়তো দীর্ঘ দিন থেকে যাবে ক্রিকেটার এবং ভক্তদের। এই ইস্যুতে গত কয়েক দিন ধরেই অস্থিরতা ছিল ক্রিকেট দুনিয়ায়, গড়িয়েছে অনেক জল। বাংলাদেশের সমর্থনে পাশে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত দ্বিমুখী চাপে বাংলাদেশের সব চাওয়া পূরণ করল আইসিসি।১৩ ঘণ্টা আগে
প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের মূল মঞ্চে খেলার রোমাঞ্চ এখন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এশিয়ার সেরাদের বিপক্ষে লড়তে যাওয়ার আগে আজ ২৬ সদস্যের দল সাজিয়েছে বাফুফে। ব্রিটিশ কোচ পিটার জেমস বাটলারের এই দলে সবচেয়ে বড় চমক হয়ে এসেছেন সুইডেন প্রবাসী ফুটবলার আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী।১৩ ঘণ্টা আগে