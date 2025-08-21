‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন স্রেফ একটা তামাশা’

ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তানের ক্রিকেট নিয়ে কিছু একটা হলেই হলো। বাসিত আলী-কামরান আকমলরা তখন শ্লেষাত্মক মন্তব্য করতে দেরি করেন না। বাংলাদেশের কাছে সিরিজ হারের পর পাকিস্তানকে ধুয়ে দিয়েছিলেন বাসিত-কামরান। এবার এশিয়া কাপ ইস্যু নিয়ে নাটক দেখতে দেখতে খোঁচা না মেরে থাকতে পারলেন না।
জুলাই মাসের শেষের দিকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) প্রকাশ করে ২০২৫ এশিয়া কাপের সূচি। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ওমান-আমিরাতকে রাখার কারণ যে ভারত-পাকিস্তানের একাধিকবার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, সেটা না বললেও চলছে। যেখানে ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে এশিয়ার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। কামরানের সঙ্গে ইউটিউবে এক আলাপচারিতায় বাসিত উল্লেখ করেছেন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের কথা। বাসিত বলেন, ‘১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে। তখন আরেক দফা তামাশা হবে।’
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররাই মূলত পরিস্থিতি ঘোলাটে করছেন। ভারতের সাবেক পেসার শ্রীশান্ত গত মাসে ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানকে এশিয়া কাপ থেকে বের করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এ ছাড়া ভারতের কিংবদন্তি মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের মতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজেই যেহেতু ভারত-পাকিস্তান খেলে না, তাহলে এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্টে খেলার কী দরকার! দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সবশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেছে ২০১৩ সালে।
ওয়াসিম আকরামের মতে এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশের পর ঝামেলা করার কোনো মানে হয় না। পাকিস্তানের ১৯৯২ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী বাঁহাতি পেসার পরশু এক পডকাস্টে বলেন, ‘এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশ হয়ে গেছে। তবু চলছে ঝামেলা। কিন্তু আমরা পাকিস্তানিরা শান্ত। খেলা হোক বা না হোক, আমরা ঠিক আছি। তবে খেলা অবশ্যই চলা উচিত।’ ২০১২-১৩ সালে ভারতের মাঠে দুই টি-টোয়েন্টি ও তিন ওয়ানডে খেলেছিল পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সবশেষ টেস্টে মুখোমুখি হয়েছিল ২০০৭ সালে। ওয়াসিমের আশা, শিগগিরই ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার বলেন, ‘আশা করি জীবদ্দশায় ভারত-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজ দেখতে পারব।’
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধংদেহী মনোভাব। রাষ্ট্রীয় সংঘাত থেমে গেলেও সম্পর্ক প্রতিনিয়ত তিক্ত হচ্ছে। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব কতটা পড়েছে, সেটা গত কয়েক মাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি দেখে অনুমান করা যায়। ইংল্যান্ডে জুলাই-আগস্টে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুইবার ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকলেও ভারত কোনোটিতেই খেলেনি।
রাজনীতি থাকবে রাজনীতির জায়গায়, খেলার সময় খেলা—ওয়াসিম যেন এমনটাই মনে করিয়ে দিতে চাইলেন সবাইকে। পাকিস্তানের কিংবদন্তি বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘রাজনীতির হিসেব বাদ দিন। আমি রাজনীতিবিদ নই। তারা (ভারত) অনেক দেশপ্রেমিক। দেশ নিয়ে অনেক ভাবে তারা। আমাদের ক্রিকেটাররাও দেশপ্রেমিক। দেশের জয়গান গাইতে চায় সবাই। ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের জন্যই একই অবস্থা। করার চেয়ে বলা সহজ।’
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ। এবারের এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে ৮ দল। ‘এ’ গ্রুপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে পড়েছে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। বাংলাদেশ পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ খেলবে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকংয়ের বিপক্ষে। ১১ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ অভিযান। দুবাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর হবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ফাইনাল।
