এক দিনের ‘বন্ধু’ বাংলাদেশকে এবার ঘায়েল করতে কী ছক কষছে শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
সম্পর্ক বদলে গেল একটি পলকে—এবারের এশিয়া কাপ দেখলে বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় গানটি মনে পড়াটাই স্বাভাবিক। শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ শুরুর আগেই গতকাল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) ফেসবুক পেজে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকেরা। সেই শ্রীলঙ্কাই এক দিনের মধ্যে হয়ে গেল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের শত্রু।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সুপার ফোরের টিকিট কেটেছে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের জয়ে সমীকরণ ছাড়াই গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে বাংলাদেশ। আগামীকাল দুবাইয়ে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এশিয়া কাপের সুপার ফোর পর্ব। এক দিনের বন্ধু যে এখন শত্রু বনে গেল, সেটা আজ সংবাদ সম্মেলনে জিজ্ঞেস করা হয়েছে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ থিলিনা কান্ডাম্বিকে। এই প্রশ্নের উত্তরে লঙ্কান ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘আমরা ক্রিকেট নিয়েই কথা বলছি। তারা খুবই ভালো দল। গত দুই মাসে অনেক ভালো খেলেছে তারা। তাদের আমরা ভালো করেই চিনি। বাংলাদেশের শক্তি-দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা আছে আমাদের। সেই সুযোগটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি আমরা।’
টি-টোয়েন্টিতে সময়টা দারুণ কাটছে শ্রীলঙ্কার। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এক ম্যাচে ৮০ রানে অলআউট হওয়া ছাড়া অন্য সব ম্যাচেই জিতেছে লঙ্কানরা। জিম্বাবুয়ের মাঠে সিরিজ জয়ের পর লঙ্কানরা আরব আমিরাতে এসেছে এশিয়া কাপ খেলতে। বাংলাদেশ, হংকং, আফগানিস্তান—গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে শ্রীলঙ্কা উঠেছে সুপার ফোরে। গ্রুপ পর্বে চারিত আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কার নেট রান রেট +১.২৭৮। দলের এমন সাফল্যের রহস্য কী—এই প্রশ্নের উত্তরে কান্ডাম্বি বলেন, ‘এশিয়া কাপের আগে জিম্বাবুয়ে সিরিজ থেকে আমাদের ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। এখানে যখন এসেছি, তখন প্রতিটি ম্যাচ ধরে ধরে পরিকল্পনা করেছি। সবকিছুই স্বাভাবিক রাখতে চেয়েছি। তাতেই দল সফলতা পেয়েছে।’
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস—এশিয়া কাপে আসার আগে লিটনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ হেরেছে শুধু শ্রীলঙ্কার কাছেই। হংকং ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুই জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ কেটেছে সুপার ফোরের টিকিট। তানজিদ হাসান তামিম-জাকের আলী অনিকরা যেমন নিয়মিত রান করেছেন, তেমনি নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমানরাও বোলিংয়ে দেখাচ্ছেন জাদু।
বাংলাদেশের বিপক্ষে কোন কৌশলে শ্রীলঙ্কা এগোচ্ছে, সেটার সরাসরি কোনো উত্তর না দিলেও কান্ডাম্বির আশা এবার ‘নাগিন ডার্বি’ জমজমাট হবে। লঙ্কান ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘অবশ্যই একই রকম থাকবে (প্রত্যেক ম্যাচ ধরে ধরে পরিকল্পনা)। কারণ, আমরা বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রায়ই খেলি। গত তিন-চার মাসে চার থেকে পাঁচটি ম্যাচ খেলেছি তাদের (বাংলাদেশ) বিপক্ষে। আশা করি, তাদের সঙ্গে লড়াইটা দারুণ হবে।’
২০১৮ নিদহাস ট্রফিতে মুশফিকুর রহিমসহ তাঁর সতীর্থ ও টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা ‘নাগিন ড্যান্স’ করে ভাইরাল হয়েছিলেন। পরে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সাকিব আল হাসানের টাইমড আউটের ঘটনা নিয়ে হয়েছে অনেক আলোচনা-সমালোচনা। এ ছাড়া এই দুবাইয়েই ২০২২ এশিয়া কাপে বাংলাদেশকে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল লঙ্কানরা। আগামীকাল শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পর তিন দিনের ছুটি পাচ্ছেন লিটন-জাকেররা। পরে ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। সুপার ফোরে লিটনদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে।
