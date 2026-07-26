Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

সিংহাসন ফিরে পেল ভারত, বাংলাদেশের কী অবস্থা

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিংহাসন ফিরে পেল ভারত, বাংলাদেশের কী অবস্থা
টানা দুই জয়ে শীর্ষে ফিরেছে শ্রেয়াশ আইয়ারের দল। ছবি: সংগৃহীত

জিম্বাবুয়ে সফরে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতেই দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে ভারত। টানা দুই জয়ে সিরিজ নিশ্চিতের পাশাপাশি টি-টোয়েন্টি র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছে শ্রেয়াশ আইয়ারের দল। শীর্ষে উঠার পথে ইংল্যান্ডকে পেছনে ফেলেছে তারা। অন্যদিকে বাংলাদেশের অবস্থান আটে।

হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে হওয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়েকে ৯০ রানে হারিয়েছে ভারত। এই জয়ে ১৫ দিনের ব্যবধানে হারানো শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছে দলটি। যুক্তরাজ্য সফরে টানা ৬ টি-টোয়েন্টি হেরে দুইয়ে নেমে যায় ভারত।

প্রথমে আয়ারল্যান্ডের মাঠে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হারে ভারত। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাদের প্রথম টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছিল। এরপর টানা চার ম্যাচে হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে মাঠ ছাড়ে সফরকারীরা। বাজে পারফরম্যান্সের পর জিম্বাবুয়েতে সিরিজ জেতা ভারতের রেটিং পয়েন্ট এখন ২৬৮। সমান রেটিং পয়েন্ট হলেও দুইয়ে নেমে গেছে ইংল্যান্ড।

সেরা দশে আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। ২৬০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে অস্ট্রেলিয়া। নিউজিল্যান্ডের অবস্থান চারে; ব্ল্যাক ক্যাপদের রেটিং পয়েন্ট ২৪৭। ২৪৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেরা দশের বাকি দলগুলো হলো পাকিস্তান (২৪০), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২৩৪), বাংলাদেশ (২২৪), শ্রীলঙ্কা (২২১) ও আফগানিস্তান (২২০)।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত