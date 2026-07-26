Ajker Patrika
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ফুটবল

ক্যাম্প ন্যু সংস্কারে শ্রমিকের মৃত্যু, পরিবারের পাশে থাকার ঘোষণা বার্সার

ক্রীড়া ডেস্ক    
ক্যাম্প ন্যু সংস্কারে শ্রমিকের মৃত্যু, পরিবারের পাশে থাকার ঘোষণা বার্সার
নিহত শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন লাপোর্তা। ছবি: সংগৃহীত

ক্যাম্প ন্যু স্টেডিয়ামের সংস্কারকাজ চলাকালে এক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে বার্সেলোনা। একই সঙ্গে নিহত শ্রমিকের পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে লা লিগার শীর্ষ ক্লাবটি।

শুক্রবার স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা ১ লাখ ৫ হাজারে উন্নীত করার চলমান সংস্কারকাজের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এরপর এক বিবৃতিতে বার্সা নিহত শ্রমিকের পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায়।

বার্সার দেওয়া ওই বিবৃতিতে বলা হয়, ‘স্পোটিফাই ক্যাম্প ন্যু সংস্কারকাজ চলাকালে গতকাল কর্মস্থলে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় যে শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন, তার মৃত্যুতে এফসি বার্সেলোনা গভীর শোক প্রকাশ করছে। বার্সা তার পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং এই কঠিন সময়ে তাদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন প্রকাশ করছে।’

বার্সেলোনা জানিয়েছে, ক্লাব সভাপতি হুয়ান লাপোর্তাও ব্যক্তিগতভাবে নিহত শ্রমিকের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন এই ফুটবল সংগঠক।

২০২৩ সালের জুনে শুরু হয় ক্যাম্প ন্যুর বৃহৎ সংস্কার প্রকল্প। নির্মাণকাজের অগ্রগতি ক্লাবের ওয়েবসাইটে সরাসরি সম্প্রচারও করা হচ্ছে। তবে প্রকল্পটি ইতোমধ্যে একাধিক দফায় বিলম্ব এবং ব্যয় বৃদ্ধির মুখে পড়েছে।

সংস্কারকাজের কারণে শুরুর দিকে নিজেদের ঘরের ম্যাচগুলো এস্তাদিও অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে খেলেছিল বার্সা। পরে ২০২৫ সালের নভেম্বরে আবার ক্যাম্প ন্যুতে ফিরে আসে কাতালানরা। গত মৌসুমে ক্যাম্প ন্যুতে ফেরার পর নিজেদের মাঠে ২০ ম্যাচের ১৯টিতেই জয়ের দেখা পেয়েছিল ইউরোপের অন্যতম সফল ক্লাবটি। একমাত্র হারটি আসে এপ্রিল মাসে চ্যাম্পিয়নস লিগে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে।

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনা
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