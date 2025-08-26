Ajker Patrika
বাংলাদেশে আসার আগে ধাক্কা খেল নেদারল্যান্ডস

কাল বাংলাদেশে আসছে নেদারল্যান্ডস দল। ছবি: আইসিসি
তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে কাল বাংলাদেশে আসছে নেদারল্যান্ডস দল। ৫ দিন আগে ১৫ সদস্যের দলও ঘোষণা করে তারা। শেষ মুহূর্তের ধাক্কা খেয়ে সেই দল থেকে তাদের আনতে হয়েছে ৩ পরিবর্তন।

চোটের কারণে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন রায়ান ক্লেইন ও ফ্রেড ক্লাসেন। ব্যক্তিগত কারণে নাম প্রত্যাহার করেছেন সাকিব জুলফিকার। তিন ক্রিকেটারের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছ সেডরিক ডি লাঙ্গে, সেবাস্তিয়ান ব্রাট ও সিকান্দার জুলফিকারকে।

১৭ বছর বয়সী ব্যাটার সেডরিক এবারই প্রথম ডাক পেলেন জাতীয় দলে। তাঁকে নিয়ে অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস বলেন, ‘তরুণ খেলোয়াড়কে দলে অন্তর্ভুক্ত করাটা সবসময় রোমাঞ্চকর। সেডরিক গ্রীষ্মজুড়ে দারুণ খেলেছে এবং দলে জায়গাটা আদায় করে নিয়েছি। এই সফরে সে আমাদের কী দিতে পারে, সেটা দেখতে মুখিয়ে আছি আমরা। আশা করি, লম্বা এক ক্যারিয়ার অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।’

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচটি হবে ৩০ আগস্ট। দ্বিতীয় ম্যাচ ১ সেপ্টেম্বর ও শেষ ম্যাচটি মাঠে গড়াবে ৩ সেপ্টেম্বর। ডাচদের বিপক্ষে ৫ টি-টোয়েন্টি খেলে ৪ টিতে জিতেছে বাংলাদেশ। একমাত্র হারটি ২০১২ সালে ১ উইকেটের ব্যবধানে।

নেদারল্যান্ডস স্কোয়াড: স্কট এডওয়ার্ড (অধিনায়ক), নোয়াহ ক্রোস, ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, তেজা নিদামানুরু, সিকান্দার জুলফিকার, সেডরিক ডি লাঙ্গে, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকিরেন, শারিজ আহমেদ, বেন ফ্লেচার, ড্যানিয়েল ডোরাম, সেবাস্তিয়ান ব্রাট, টিম প্রিঙ্গল।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটনেদারল্যান্ডস ক্রিকেট
