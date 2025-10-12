Ajker Patrika
অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ বছরের খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ওকস

ক্রীড়া ডেস্ক    
অস্ট্রেলিয়ায় সবশেষ তিনটি অ্যাশেজ সিরিজেই হেরেছে ইংল্যান্ড। এবার ইংলিশরা দারুণ কিছু করবে বলেই বিশ্বাস ওকসের। ছবি: এক্স
লম্বা সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জেতা হয় না ইংল্যান্ডের। এবার সেই খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ইংলিশদের সাবেক তারকা পেসার ক্রিস একস। বর্তমান দলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁর।

এর আগে অ্যান্ড্রু স্ট্রসের অধীনে সবশেষ ২০১০–১১ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জিতে ফিরেছিল ইংল্যান্ড। এরপর গত ১৫ বছরে আরও তিনবার তাসমানে পাড়ের দেশটিতে মর্যাদাপূর্ণ টেস্ট সিরিজ খেলেছে ইংল্যান্ড। প্রতিবারই হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছে তাদের। এবারের অ্যাশেজে নানা কারণেই ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখছেন ওকস।

কোচ ব্র্যান্ডন ম্যাককালামের অধীনে এবং বেন স্টোকসের নেতৃত্বে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটে বিশ্বাসী ইংল্যান্ড। দলে আছে জো রুট, হ্যারি ব্রুক, অলি পোপদের মতো ব্যাটাররা। যারা প্রতিপক্ষের বড় রান তাড়া করে জয় এনে দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। বোলিং লাইনও বেশ শক্তিশালী। সব মিলিয় আক্রমণাত্মক মানসিকতা, চাপ সামাল দেওয়ার ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং দারুণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইংল্যান্ডের এবারের অ্যাশেজের দলকে অতীতের চেয়ে বেশ শক্তিশালী বলে মনে করছেন ওকস।

বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওকস বলেন, ‘ইংল্যান্ড দলে গভীরতা আছে। এই দলটি খুবই দুর্দান্ত। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা ক্রিকেটারদের জন্য সবসময়ই ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। আমি আশা করি ছেলেরা গিয়ে নিজেদের ভালোভাবে করবে। প্রথম একাদশের ক্রিকেটাররা যদি ফিট থাকতে পারে তাহলে এবার আমাদের জন্য বিরাট সুযোগ।’

ওকসের বিশ্বাস, লড়াকু ক্রিকেট খেলে এবারের অ্যাশেজের শেষটা রাঙাবে ইংল্যান্ড, ‘অ্যাশেজে সব সময়ই অনেক বেশি লড়াই হয়। এই ক্রিকেটাররা যথেষ্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছে। তাদের দারুণ অভিজ্ঞতা আছে। গত কয়েক বছর ধরে দলটি ভালোভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু বড় সিরিজগুলোতে আমাদের শেষটা ভালো হয়নি। আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্সের প্রয়োজন। ছেলেরা সেটা করতে মুখিয়ে আছে।’

