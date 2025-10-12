অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ বছরের খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ওকস

ক্রীড়া ডেস্ক
লম্বা সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জেতা হয় না ইংল্যান্ডের। এবার সেই খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ইংলিশদের সাবেক তারকা পেসার ক্রিস একস। বর্তমান দলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁর।
এর আগে অ্যান্ড্রু স্ট্রসের অধীনে সবশেষ ২০১০–১১ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জিতে ফিরেছিল ইংল্যান্ড। এরপর গত ১৫ বছরে আরও তিনবার তাসমানে পাড়ের দেশটিতে মর্যাদাপূর্ণ টেস্ট সিরিজ খেলেছে ইংল্যান্ড। প্রতিবারই হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছে তাদের। এবারের অ্যাশেজে নানা কারণেই ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখছেন ওকস।
কোচ ব্র্যান্ডন ম্যাককালামের অধীনে এবং বেন স্টোকসের নেতৃত্বে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটে বিশ্বাসী ইংল্যান্ড। দলে আছে জো রুট, হ্যারি ব্রুক, অলি পোপদের মতো ব্যাটাররা। যারা প্রতিপক্ষের বড় রান তাড়া করে জয় এনে দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। বোলিং লাইনও বেশ শক্তিশালী। সব মিলিয় আক্রমণাত্মক মানসিকতা, চাপ সামাল দেওয়ার ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং দারুণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইংল্যান্ডের এবারের অ্যাশেজের দলকে অতীতের চেয়ে বেশ শক্তিশালী বলে মনে করছেন ওকস।
বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওকস বলেন, ‘ইংল্যান্ড দলে গভীরতা আছে। এই দলটি খুবই দুর্দান্ত। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা ক্রিকেটারদের জন্য সবসময়ই ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। আমি আশা করি ছেলেরা গিয়ে নিজেদের ভালোভাবে করবে। প্রথম একাদশের ক্রিকেটাররা যদি ফিট থাকতে পারে তাহলে এবার আমাদের জন্য বিরাট সুযোগ।’
ওকসের বিশ্বাস, লড়াকু ক্রিকেট খেলে এবারের অ্যাশেজের শেষটা রাঙাবে ইংল্যান্ড, ‘অ্যাশেজে সব সময়ই অনেক বেশি লড়াই হয়। এই ক্রিকেটাররা যথেষ্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছে। তাদের দারুণ অভিজ্ঞতা আছে। গত কয়েক বছর ধরে দলটি ভালোভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু বড় সিরিজগুলোতে আমাদের শেষটা ভালো হয়নি। আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্সের প্রয়োজন। ছেলেরা সেটা করতে মুখিয়ে আছে।’
লম্বা সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জেতা হয় না ইংল্যান্ডের। এবার সেই খরা কাটানোর সুযোগ দেখছেন ইংলিশদের সাবেক তারকা পেসার ক্রিস একস। বর্তমান দলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁর।
এর আগে অ্যান্ড্রু স্ট্রসের অধীনে সবশেষ ২০১০–১১ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জিতে ফিরেছিল ইংল্যান্ড। এরপর গত ১৫ বছরে আরও তিনবার তাসমানে পাড়ের দেশটিতে মর্যাদাপূর্ণ টেস্ট সিরিজ খেলেছে ইংল্যান্ড। প্রতিবারই হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছে তাদের। এবারের অ্যাশেজে নানা কারণেই ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখছেন ওকস।
কোচ ব্র্যান্ডন ম্যাককালামের অধীনে এবং বেন স্টোকসের নেতৃত্বে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটে বিশ্বাসী ইংল্যান্ড। দলে আছে জো রুট, হ্যারি ব্রুক, অলি পোপদের মতো ব্যাটাররা। যারা প্রতিপক্ষের বড় রান তাড়া করে জয় এনে দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। বোলিং লাইনও বেশ শক্তিশালী। সব মিলিয় আক্রমণাত্মক মানসিকতা, চাপ সামাল দেওয়ার ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং দারুণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইংল্যান্ডের এবারের অ্যাশেজের দলকে অতীতের চেয়ে বেশ শক্তিশালী বলে মনে করছেন ওকস।
বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওকস বলেন, ‘ইংল্যান্ড দলে গভীরতা আছে। এই দলটি খুবই দুর্দান্ত। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা ক্রিকেটারদের জন্য সবসময়ই ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। আমি আশা করি ছেলেরা গিয়ে নিজেদের ভালোভাবে করবে। প্রথম একাদশের ক্রিকেটাররা যদি ফিট থাকতে পারে তাহলে এবার আমাদের জন্য বিরাট সুযোগ।’
ওকসের বিশ্বাস, লড়াকু ক্রিকেট খেলে এবারের অ্যাশেজের শেষটা রাঙাবে ইংল্যান্ড, ‘অ্যাশেজে সব সময়ই অনেক বেশি লড়াই হয়। এই ক্রিকেটাররা যথেষ্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছে। তাদের দারুণ অভিজ্ঞতা আছে। গত কয়েক বছর ধরে দলটি ভালোভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু বড় সিরিজগুলোতে আমাদের শেষটা ভালো হয়নি। আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্সের প্রয়োজন। ছেলেরা সেটা করতে মুখিয়ে আছে।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাইরে সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন তিনি। বর্তমানে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজনের পথে এগোচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এবার বাস্তবে রূপ নিতে পারে। আজ সকালে রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করে এখানে বিপিএল আয়োজন নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন বিসিবির কর্মকর্তারা। এক মাসের মধ্যেই...১ ঘণ্টা আগে
ম্যাচ তো নয়, যেন যুদ্ধ—আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ দেখে এমনটা মনে হতেই পারে। কারণ, ম্যাচ বাদ দিয়ে ফুটবলাররা শারীরিক প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই ম্যাচে রেফারির দায়িত্বে থাকা জালাল জায়েদকে বারবার কার্ড বের করতে হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে তারা এক ম্যাচও হারেনি। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে ৩টায় বিশাখাপত্তনমে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। এদিকে লাহোরে শুরু হয়েছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট৪ ঘণ্টা আগে