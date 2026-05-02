দায় নিচ্ছেন হৃদয়

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত ফিফটি করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন তাওহীদ হৃদয়। আজ মিরপুরে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতেও দারুণ কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ইনিংস বড় করতে না পারেননি। বাংলাদেশের হারের পর নিজের কাঁধেই দায় নিচ্ছেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটার।
হৃদয় আজ যখন ব্যাটিংয়ে নামেন তখন বাংলাদেশের স্কোর ৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৫ রান। বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে হৃদয় করেন ৫ বলে ২ রান। দুই ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর খেলা শুরু হলে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের পেটাতে থাকেন তিনি। ২৪ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় করেন ৩৩ রান। তবে তাঁর এই ইনিংস ভেস্তে গেছে সতীর্থদের ব্যর্থতায়। ৩৯ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪.২ ওভারে ১০২ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা।
বাংলাদেশের দেওয়া ১০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ২০ বল হাতে রেখে বৃষ্টি আইনে ৬ উইকেট জিতেছে নিউজিল্যান্ড। তাতে ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হৃদয় বলেন, ‘আজ আমার ম্যাচটা শেষ করে আসা উচিত ছিল। কিন্তু পারিনি। আমি সব সময় স্কোরবোর্ড দেখি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করি।’
১-১ সমতায় সিরিজ শেষ হওয়ায় সিরিজসেরা হয়েছেন হৃদয়। ৮৪ গড় ও ১৬৪.৭০ স্ট্রাইকরেটে ৮৪ রান করেছেন তিনি। যার মধ্যে চট্টগ্রামে ২৭ এপ্রিল প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ২৭ বলে ৫১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন হৃদয়। আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতেও নিউজিল্যান্ডের ৩৩ রানে ৪ উইকেট ফেলে দিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে পঞ্চম উইকেটে জ্যাকবস-ফক্সক্রফটের ৪০ বলে ৭১ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে জিতে যায় কিউইরা।
পাঁচ মাস পর টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমে সিরিজ ড্র করায় সন্তুষ্ট হৃদয়। বাংলাদেশের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘দলগতভাবে খুব ভালো পারফরম্যান্স হয়েছে। আশা করি আমরা এটা ধরে রাখতে পারব। শুধু নিজের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি।’
চট্টগ্রামে ২৭ এপ্রিল সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। কিন্তু একই মাঠে ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ায় এখন নিউজিল্যান্ডের সামনে সিরিজে সমতায় ফেরার সুযোগ তৈরি হয়েছে। আজ ৬ উইকেটে জিতে সমতায় শেষ করল কিউইরা। এর আগে ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল বাংলাদেশ।
