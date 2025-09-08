‘বাংলাদেশ সিরিজে ধরা খেয়ে সেই শিক্ষা কাজে লাগাচ্ছে পাকিস্তান’

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ শুরুর আগে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান এর চেয়ে ভালো প্রস্তুতি কী হতে পারত! যে সংযুক্ত আরব আমিরাতেই হচ্ছে এবারের এশিয়া কাপ, সেখানে তাঁরা আফগানিস্তানকে বিধ্বস্ত করে জিতল ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পাকিস্তান অধিনায়ক উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের নাম।
মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে জুলাই মাসে বাংলাদেশের মাঠে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল পাকিস্তান। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরে মিরপুরের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান ও সাদা বলের কোচ মাইক হেসন। সেই সিরিজের পর থেকে টি-টোয়েন্টিতে দারুণ ছন্দে আছে পাকিস্তান। সালমানের নেতৃত্বে পাকিস্তান সবশেষ ৮ টি-টোয়েন্টির মধ্যে জিতেছে ৬টিতেই। শারজায় গত রাতে আফগানদের ৭৫ রানে হারিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের শিরোপা জিতেছে পাকিস্তান। চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের দলপতি সালমান বলেন, ‘বাংলাদেশের মাঠে সিরিজ শেষেই আমরা ভালো খেলছি। আমরা দারুণ ছন্দে আছি এবং এশিয়া কাপের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।’
টস জিতে গতকাল আগে ব্যাটিং নিয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪২ রান করে পাকিস্তান। শারজায় এই রান তাড়া করে জেতা কঠিন হলেও আফগানিস্তানের জন্য তো একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়। কিন্তু মোহাম্মদ নাওয়াজের হ্যাটট্রিকে মুহূর্তেই ৫ উইকেটে ৩২ রানে পরিণত হয় রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে নাওয়াজ তাঁর বোলিং শেষ করেছেন ৪ ওভারে ১৯ রানে ৫ উইকেট নিয়ে। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা আফগানরা ১৫.৫ ওভারে ৬৬ রানেই গুটিয়ে যায়। পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান বলেন, ‘আমরা জানতাম যে এটা এমন এক উইকেট, যেখানে ১৩০-১৪০ রানও অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। আমরা একবার যখন স্কোরটা করেছি, বুঝতে পেরেছি তাদের জন্য কঠিন হবে এটা।’
পাকিস্তানের স্পিন ভেলকিতেই মূলত গত রাতে কুপোকাত আফগানিস্তান। ১০ উইকেটের মধ্যে ৯টিই নিয়েছেন স্পিনাররা। পেসার হিসেবে একমাত্র উইকেট পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। স্পিনারদের মধ্যে নাওয়াজের ৫ উইকেটের পাশাপাশি দুটি করে উইকেট নিয়েছেন বাঁহাতি চায়নাম্যান সুফিয়ান মুকিম ও লেগস্পিনার আবরার আহমেদ। এশিয়া কাপের জন্য পাকিস্তান যথেষ্ট ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে বলে মনে করেন দলপতি সালমান। পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘সাবেক ক্রিকেটার, ভক্ত-সমর্থকেরা প্রায়ই আমাদের জিজ্ঞেস করেন, কেন আমরা দুই স্পিনার খেলাই না। আমরা কন্ডিশনের ওপর ভিত্তি করে দল নির্বাচন করি এবং আজ সেটা কাজ করেছে। এশিয়া কাপের জন্য যেন ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করছি এবং আমরা অনেকটা সফল হয়েছি।’
আফগানিস্তান-আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলা দল নিয়েই এবার এশিয়া কাপে খেলবে পাকিস্তান। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়াম ও দুবাইয়ে হবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগামীকাল আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এশিয়া কাপ। তবে পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। ১২ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু পাকিস্তানের এশিয়া কাপ মিশন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে দুবাইয়ে পাকিস্তান খেলবে এক দিন বিরতি দিয়ে (১৪ সেপ্টেম্বর)। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৭ সেপ্টেম্বর সালমানের পাকিস্তান খেলবে আরব আমিরাতের বিপক্ষে।
