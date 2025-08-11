Ajker Patrika
পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ বছরের জয়খরা কাটল ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ বছর পর জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: ক্রিকইনফো
পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় যেন এক রকম ‘সোনার হরিণ’ হয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। প্রথমে টি-টোয়েন্টিতে জিতে ৮ বছরের জয়খরা কাটায় উইন্ডিজ। এবার ওয়ানডেতেও পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের অপেক্ষা ফুরোল ক্যারিবীয়দের। ত্রিনিদাদে গত রাতে পাকিস্তানকে হারিয়ে এই সংস্করণে তাদের বিপক্ষে ২০১৯ সালের পর জিতল উইন্ডিজ।

ত্রিনিদাদে শুক্রবার রাতে প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫ উইকেটে জিতেছিল পাকিস্তান। সিরিজে টিকে থাকতে উইন্ডিজের জয়ের কোনো বিকল্প ছিল না। ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে গত রাতে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দফায় দফায় বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন মেথডে (ডিএলএস) পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্যারিবীয়রা পেয়েছে ৫ উইকেটের জয়। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়।

টস জিতে গতকাল প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তান উইকেট হারাতে থাকে নিয়মিত বিরতিতে। তাদের ইনিংসে বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে তিন বার। ৩৭ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭১ রান করে পাকিস্তান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন হাসান নাওয়াজ। সাত নম্বরে নেমে ৩০ বল খেলে মেরেছেন ৩ ছক্কা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন হুসেইন তালাত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেইডেন সিলস নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৭ ওভারে খরচ করেন ২৩ রান। দুই ওভার মেডেন দিয়েছেন। একটি করে উইকেট পেয়েছেন জেদিয়া ব্লেডস, শামার জোসেফ, গুড়াকেশ মোতি ও রোস্টন চেজ।

বৃষ্টির বাগড়ায় ডিএলএস মেথডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে ৩৫ ওভারে ১৮১ রানের লক্ষ্য দাঁড়িয়ে যায়। রান তাড়া করতে নেমে ১২ রানেই ২ উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুই ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং (১) ও এভিন লুইসকে (৭) ফেরান হাসান আলী। ক্যারিবীয় দুই ওপেনারই পাকিস্তানি উইকেটরক্ষক মোহাম্মদ রিজওয়ানের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়েছেন।

তিন নম্বরে নামা কিসি কার্টি ৪২ বল খেললেও করেছেন কেবল ১৬ রান। ১৩তম ওভারের চতুর্থ বলে কার্টিকে বোল্ড করেন আবরার আহমেদ। চতুর্থ উইকেটে শাই হোপ ও শারফেন রাদারফোর্ড ৪০ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন। ২০তম ওভারের দ্বিতীয় বলে হোপকে (৩২) স্টাম্পিং করে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ নাওয়াজ। দ্রুত নাওয়াজ এরপর নিয়েছেন রাদারফোর্ডের উইকেট। ৩৩ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৪৫ রান করেন রাদারফোর্ড।

হোপ, রাদারফোর্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর হয়ে যায় ২১.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৭ রান। ষষ্ঠ উইকেটে রোস্টন চেজ ও জাস্টিন গ্রিভস ৭২ বলে ৭৭ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন। ৩৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে হাসান আলীকে চার মেরে ১০ বল হাতে রেখে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় এনে দেন চেজ। ৪৭ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন চেজ। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়ে ২৬ রানে ১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে আগামীকাল ত্রিনিদাদে হবে। সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে।

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ বছরের জয়খরা কাটল ওয়েস্ট ইন্ডিজের

বড় হারে যে বার্তা পেল বাংলাদেশ

বাংলাদেশের যুবাদের আফ্রিকা জয়

১৭ বছর পর ফিরে অস্ট্রেলিয়ার ১৭ রানের জয়

