জিম্বাবুয়ের সামনে আফগানিস্তানের কাঁপাকাঁপি

ক্রীড়া ডেস্ক
হারারেতে প্রথম দিনটা আফগানিস্তানের কাছে ভুলে যাওয়ার মতোই। ব্যাটিং, বোলিংয়ে জিম্বাবুয়ের ওপর বিন্দুমাত্র চাপ প্রয়োগ করতে পারেনি আফগানরা। ম্যাচের প্রথম দিন থেকেই চোখে সর্ষেফুল দেখছে আফগানিস্তান।
স্বাগতিকেরা যেন শুরুর দিনই চালকের আসনে বসে গেছে।
জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তান সিরিজের একমাত্র টেস্ট শুরু হয়েছে আজ। হারারেতে জিম্বাবুয়ের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আফগানিস্তান গুটিয়ে গেছে ১২৭ রানে। ব্যাটিংয়ে নেমে দিনটা নিরাপদেই পার করেছে জিম্বাবুয়ে। ২ উইকেটে ১৩০ রানে শেষ করেছে প্রথম দিনের খেলা। স্বাগতিকদের লিড এখন ৩ রানের।
সিরিজের একমাত্র টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক ক্রেগ আরভিন। দলীয় ২৩ রানেই ভেঙে যায় আফগানিস্তানের উদ্বোধনী জুটি। ষষ্ঠ ওভারের চতুর্থ বলে ইবরাহিম জাদরানকে (১৯) ফিরিয়েছেন ব্লেসিং মুজারাবানি। দ্রুত প্রথম উইকেট হারানোর পর তিনে নামেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৯ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন গুরবাজ ও আব্দুল মালিক। ১৬তম ওভারের তৃতীয় বলে গুরবাজকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তানাকা চিভাঙ্গা।
৩৭ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় গুরবাজ করেন ৩৭ রান। তিনিই আফগানিস্তানের ইনিংসের সর্বোচ্চ স্কোরার। গুরবাজ আউট হওয়ার চোখের পলকে ধসে পড়ে আফগানদের ইনিংস। ৫০ রানে শেষ ৯ উইকেট হারিয়ে ৩২.৩ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান। জিম্বাবুয়ের পেসার ব্র্যাড ইভান্স নিয়েছেন ৫ উইকেট। মুজারাবানি ও চিভাঙ্গা ৩ ও ১ উইকেট পেয়েছেন। আর আফগান ওপেনার আব্দুল মালিক রানআউট হয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০ রান করেছেন তিনি।
ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ রানেই প্রথম উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে ব্রায়ান বেনেটকে (৬) বোল্ড করেন জিয়াউর রহমান। তিন নম্বরে নামা নিক ওয়েলচ ১ রানের জন্য চতুর্থ টেস্ট ফিফটি মিস করেছেন। ৮৯ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪৯ রান। ৩৪তম ওভারের প্রথম বলে ওয়েলচকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন জিয়াউর। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা (ওয়েলচ-বেন কারান) ১৭৯ বলে ৯৭ রানের জুটি গড়েন। দিনের শেষ অংশ নির্বিঘ্নে পার করেছেন ব্রেন্ডন টেলর ও বেন কারান। ৫২ ও ১৮ রানে ব্যাটিং করছেন বেন কারান ও টেলর।
