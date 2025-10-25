Ajker Patrika
সাঙ্গাকারাকে টপকালেন কোহলি, সামনে শুধুই শচীন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ০৯
রানে ফিরেছেন কোহিল। সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে ৭৪ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। ছবি: ক্রিকইনফো
রানে ফিরেছেন কোহিল। সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে ৭৪ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। ছবি: ক্রিকইনফো

বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন বিরাট কোহলি। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে সমালোচনার জন্ম দেন। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে রানে ফিরলেন কোহলি। সেই সঙ্গে কুমার সাঙ্গাকারাকে টপকে এই সংস্করণের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক বনে গেলেন তিনি। কোহলির সামনে এখন কেবল ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার।

প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই অস্ট্রেলিয়ার হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছে ভারত। তাই শেষ ম্যাচটি ছিল তাদের জন্য নিয়মরক্ষার। আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচে জয়ে ফিরেছে সফরকারী দল। অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ধবলধোলাই এড়িয়েছে তারা। দলের জয়ের দিনে ৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন কোহলি।

১৪২৩৪ রান নিয়ে লম্বা সময় ধরে ওয়ানডের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকার দুইয়ে ছিলেন সাঙ্গাকারা। ১৪১৮১ রান নিয়ে সিডনিতে খেলতে নামেন কোহলি। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে পেছনে ফেলতে ৫৪ রান দরকার ছিল তাঁর। দল জিতিয়ে যখন মাঠ ছাড়ছিলেন তখন কোহলির নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ১৪২৫৫ রান।

এই রান করতে ২৯৩ ইনিংস ব্যাট করলেন কোহলি। অন্যদিকে সাঙ্গাকারা খেলেছেন ৩৮০ ইনিংস। তালিকার শীর্ষে থাকা শচীনের সংগ্রহ ১৮৪২৬ রান। এই রান করতে ৪৫২ ইনিংস ব্যাট করেছেন সাবেক এই অধিনায়ক।

ম্যাচ শেষে কোহলি বলেন, ‘মাঝে মাঝে খেলার বাইরে থাকাটা ভালো। এই পর্যায়েও খেলা থেকে কিছু শেখা যায়। পরিস্থিতি পক্ষে না গেলে তখন সেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। মাঝের ওভারের পরিস্থিতি আমার সেরাটা বের করে আনে। রোহিতের সাথে ব্যাট করা সহজ। ম্যাচ শেষ করে আসতে পারায় আমি অনেক খুশি।’

অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের উদ্দ্যেশে কোহলি বলেন, ‘প্রতিপক্ষ দল এটাও জানে যে রোহিত ও আমি যদি একসাথে ২০ ওভার ব্যাট করি তাহলে ম্যাচ জিতে যাব। আমরা এই দেশে আসতে ভালোবাসি। এখানে আমাদের কিছু সেরা ম্যাচ খেলেছি। এখানকার দর্শকরা দারুণ।’

বিরাট কোহলি
অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধবলধোলাইয়ের হাত থেকে বাঁচল ভারত, রোহিতের সেঞ্চুরি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ০৫
রোহিত শর্মার সেঞ্চুরিতে ধবলধোলাই এড়াল ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
রোহিত শর্মার সেঞ্চুরিতে ধবলধোলাই এড়াল ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোহিত শর্মা খেলছেন শুধু ওয়ানডেই। তবে পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে দিয়ে ৯ মাস পর ফিরে করেছিলেন ৮ রান। অ্যাডিলেডে এরপর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৭৩ রান করেছিলেন তিনি। আজ রোহিত ছাপিয়ে গেছেন আগের দুই ইনিংসকেই।

পার্থে ১৯ অক্টোবর সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বৃষ্টি আইনে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ৭ উইকেটে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অ্যাডিলেডে অজিরা পেয়েছিল ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়। সিডনিতে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়া নেমেছিল ভারতকে ধবলধোলাই করতে। কিন্তু রোহিত যেদিন জ্বলে ওঠেন, সেদিন তাঁকে থামানো অনেক কঠিন। তাঁর ১২৫ বলে ১২১ রানের ইনিংসে ভারত পেয়েছে ৯ উইকেটের জয়। শুধু রোহিতই নন, কোহলিও গত কদিন ধরে চলতে থাকা সমালোচনার জবাব দিয়েছেন মাঠে। আগের দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়া কোহলি আজ সিডনিতে তুলে নিয়েছেন দারুণ এক ফিফটি।

২৩৭ রানের লক্ষ্যে নেমে রয়েসয়ে শুরু করে ভারত। ৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে তারা করেছে ১১ রান। ধীরে ধীরে হাত খুলতে শুরু করেন নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক শুবমান গিল ও রোহিত। ৬২ বলে ৬৯ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন তাঁরা (রোহিত-গিল)। ১১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে গিলকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন জশ হ্যাজলউড। ২৬ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ২৪ রান করেন গিল।

গিল আউট হওয়ার পর এরপর সিডনিতে ‘রো-কো শো’। রোহিত তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেললেও কোহলি খেলেছেন ঠাণ্ডা মাথায়। দুজনেই ৯০-এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন। রোহিত ১০৫ বলে তুলে নিয়েছেন তাঁর ৩৩তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। ভারতের জিততে যখন ২৩ রান বাকি, তখন জীবন পেয়েছেন রোহিত। ৩৭তম ওভারের চতুর্থ বলে নাথান এলিসকে তুলে মারতে যান রোহিত। হ্যাজলউড মিড অন থেকে দৌড়ে এসেও ক্যাচ ধরতে পারেননি। যদিও এলিস জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন হ্যাজলউডের জন্য।

১০৮ রানে রোহিত জীবন পাওয়ার পর ভারতের খেলা শেষ করতে দুই ওভারও লাগেনি। শেষটা হয়েছে তাঁর হাত ধরেই। ৩৯তম ওভারের তৃতীয় বলে এলিসকে থার্ড ম্যান দিয়ে চার মেরে ভারতকে ৯ উইকেটের বিশাল জয় এনে দিয়েছেন রোহিত। ১২৫ বলে ১৩ চার ও ৩ ছক্কায় ১২১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন ভারতীয় এই ক্রিকেটার। দ্বিতীয় উইকেটে ১৭০ বলে ১৬৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন রোহিত-কোহলি। ৮১ বলে ৭ চারে ৭৪ রান করে অপরাজিত থাকেন কোহলি।

টস জিতে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মার্শ। একটা পর্যায়ে স্বাগতিকদের স্কোর ছিল ৩৩.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১৮৩ রান। সেখান থেকেই ধস নামে মার্শের দলের ইনিংসে। ৫৩ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে অজিরা ৪৬.৪ ওভারে ২৩৬ রানে গুটিয়ে যায়। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৬ রান করেন ম্যাট রেনশ। ভারতের হার্ষিত রানা ৮.৪ ওভারে ৩৯ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচে ম্যাচসেরা, সিরিজসেরা দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন রোহিত। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৬৭.৩৩ গড়ে করেছেন ২০২ রান।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ক্রিকেট ভারতীয় ক্রিকেট
ভারতের ইন্দোরে শ্লীলতাহানির শিকার অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৫৪
ভারতের শ্লীলতাহানির শিকার অস্ট্রেলিয়ার ২ নারী ক্রিকেটার। ছবি: সংগৃহীত
ভারতের শ্লীলতাহানির শিকার অস্ট্রেলিয়ার ২ নারী ক্রিকেটার। ছবি: সংগৃহীত

ভারতে চলমান মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে দারুণ খেলছে অস্ট্রেলিয়া। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে তারা অপরাজিত। মাঠের পারফরম্যান্সে দুর্দান্ত অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটারদের সঙ্গে ঘটে গেছে শ্লীলতাহানির ঘটনা। তা গড়িয়েছে থানা-পুলিশ পর্যন্ত।

অস্ট্রেলিয়া দল এখন অবস্থান করছে ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। এই শহরেই অস্ট্রেলিয়ার ২ নারী ক্রিকেটার শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ঘটনার প্রেক্ষিতে সিএ আজ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার ইন্দোরে এক ক্যাফেতে হাঁটছিলেন। তখন দুই মোটরসাইকেল আরোহী অশালীনভাবে স্পর্শ করেছিলেন তাঁদের। দলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ দিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ।’

ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোতেও অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানির ঘটনা নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা। ভারতের বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়া দলের সিকিউরিটি ম্যানেজার ইন্দোরের এমআইজি পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন পরশু সন্ধ্যায়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে ও আকিল নামে অভিযুক্ত এক বাইক আরোহীকে গ্রেপ্তার করেছে। এসআই নিধি রঘুবংশী জানিয়েছেন, দুই ক্রিকেটার টিম হোটেল থেকে বের হয়ে একটা ক্যাফের দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই এক মোটরসাইকেল আরোহী তাদের অনুসরণ করতে থাকেন।

শ্লীলতাহানির শিকার দুই নারী ক্রিকেটার ড্যানি সিমন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সিমন্স এরপর স্থানীয় নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। তথ্য পেয়ে পুলিশের সহকারী কমিশনার হিমানি মিশ্র দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে দেখা করেছেন। এরপর তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৭৪ ও ৭৮ ধারার অধীনে এমআইজি পুলিশ স্টেশনে এফআইআর করেছেন হিমানি। ৭৪ ধারা মেয়েদের জবরদস্তি করার জন্য ও ৭৮ ধারা উত্যক্ত করার দায়ে এফআইআর করা হয়েছে।

শ্লীলতাহানির আগে অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটাররা আরও এক ঝামেলায় পড়েছিল। তাদের হোটেলে ইঁদুরের উৎপাতের ঘটনাও ঘটেছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশাখাপত্তনমের একটি হোটেলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন অজি ক্রিকেটাররা। এ সময় ডাইনিং রুমে ইঁদুর হানা দিলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ক্রিকেটাররা।

ইন্দোরে আজ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া দুই দলই নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলছে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ ওভারে ১ উইকেটে ৪২ রান করেছে। দুই দলই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ভারত ক্রিকেট
আফগান সিরিজ দিয়ে সাত বছর পর ফিরেছেন জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৫৪
সাত বছর পর ক্রিকেটে ফিরেছেন জিম্বাবুয়ের গ্রায়েম ক্রেমার। ছবি: ক্রিকইনফো
সাত বছর পর ক্রিকেটে ফিরেছেন জিম্বাবুয়ের গ্রায়েম ক্রেমার। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন গ্রায়েম ক্রেমার। জিম্বাবুয়ের ঘরোয়া লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট প্রো ফিফটি চ্যাম্পিয়নশিপে মিডওয়েস্ট রাইনোসের হয়ে ২০১৮ সালে সর্বশেষ ২২ গজে নেমেছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁর দীর্ঘ সাত বছরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) গতকাল ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। সিকান্দার রাজা এই সিরিজে জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন। এই দলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো ক্রেমারের ফেরা ও শন উইলিয়ামসের না থাকা। জেডসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উইলিয়ামস নেই ব্যক্তিগত কারণেই।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকা আঞ্চলিক বাছাইপর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জিম্বাবুয়ে নিশ্চিত করেছে মূল পর্বের টিকিট। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—সীমিত ওভারের ক্রিকেটের এ তিনটি আইসিসি ইভেন্ট মিস করার পর অবশেষে মেজর টুর্নামেন্টে খেলছে আফ্রিকা মহাদেশের এ দলটি। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য জিম্বাবুয়ের যে দল ছিল, সেই দল থেকে কেবল একটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। ট্রেভর গুয়ান্ডুর পরিবর্তে দলে এসেছেন ক্রেমার।

ক্রেমার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছিলেন ২০১৮ সালের মার্চে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। তাঁর নেতৃত্বে বাছাইপর্বে ব্যর্থ হয়ে ২০১৯ বিশ্বকাপে উঠতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। ক্রিকেট থেকে এরপর বিরতি নিয়েছেন তিনি। জিম্বাবুয়ে থেকে চলে গিয়েছিলেন দুবাইয়ে। সেখানে তাঁর স্ত্রী মের্না কাজ করেন উড়োজাহাজের পাইলট হিসেবে। ব্যস্ত ছিলেন গল্ফ খেলা নিয়েও।

জিম্বাবুয়ের জার্সিতে ২০০৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১৯ টেস্ট, ৯৬ ওয়ানডে ও ২৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ক্রেমার। ১৪৪ ম্যাচে নিয়েছেন ২১১ উইকেট। যার মধ্যে ওয়ানডেতে ৪.৯১ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১১৯ উইকেট। এ ছাড়া ১৯ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে একটা সেঞ্চুরিও তাঁর রয়েছে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে হারারেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। এই হারারেতেই এবার হবে জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ২৯ অক্টোবর, ৩১ অক্টোবর ও ২ নভেম্বর হবে এই তিন টি-টোয়েন্টি।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি দল

সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, গ্রায়েম ক্রেমার, ব্র্যাড ইভান্স, ক্লাইভ মাডান্ডে, তাদিওয়ানশে মারুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, তাসিঙ্গা মুসেকিওয়া, তিনোতেন্দা মাপোসা, টনি মুনিয়োঙ্গা, ডিয়ন মেয়ার্স, ব্লেসিং মুজারাবানি, রিচার্ড এনগারাভা, ব্রেন্ডন টেলর।

জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট ক্রিকেট আফগানিস্তান ক্রিকেট
দল নির্বাচন নিয়ে আফগান কোচের বিস্ফোরক মন্তব্য

ক্রীড়া ডেস্ক    
সাম্প্রতিক সময়ের অসঙ্গতি নিয়ে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কথা বলবেন ট্রট। ছবি: এক্স (জনাথন ট্রট)
সাম্প্রতিক সময়ের অসঙ্গতি নিয়ে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কথা বলবেন ট্রট। ছবি: এক্স (জনাথন ট্রট)

ভালো কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করলেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় আফগানিস্তান। এরপর টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হয় তারা। ওয়ানডেতে ৩–০ ব্যবধানে জিতলেও জিম্বাবুয়ের কাছে একমাত্র টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে হেরে টালমাটাল আফগানরা। ব্যর্থতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই দলটির কোচ জনাথন ট্রটের দিকে আঙুল তুলছেন সবাই।

বিতর্কের মুখে পড়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন ট্রট। দলের ব্যর্থতার জন্য আফগানিস্তানকে ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) ওপর দায় চাপাচ্ছেন ইংল্যান্ডের সাবেক তারকা ব্যাটার। ট্রটের দাবি, দল গঠনে তাঁর মতামত নেয় না এসিবি। যেটা নিয়ে রীতিমতো হতাশ রশিদ খান, মোহাম্মদ নবিদের কোচ।

ট্রট বলেন, ‘সবশেষ টেস্ট দল নিয়ে আমি কোনো মতামত দিতে পারিনি। এটা খুবই দুঃখজনক। ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ কর্তা ব্যক্তি বা নির্বাচকদের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করেত পারিনি। দল নির্বাচনের সময় আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না।’

সাম্প্রতিক সময়ের বাজে পারফরম্যান্সের কারণ হিসেবে দল নির্বাচনকে দায়ী করছেন ট্রট, ‘গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। এমনকি এসিবির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। দল নির্বাচন প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে তারা কেউ যোগাযোগ করেনি। শুধু টেস্ট দলেই নয়, সবশেষ এশিয়া কাপ থেকেই আমি পছন্দমতো দল পাচ্ছি না।’

এসিবির কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছেন ট্রট। আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চান তিনি, ‘কী হবে সেটা এখনই বলা মুশকিল। এসিবির সঙ্গে আমি কথা বলব। আগামী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত আমরা চুক্তিবদ্ধ। আপাতত আমি দায়িত্বের সীমা এবং নিজের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাই।’

ক্রিকেট আফগানিস্তান ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
