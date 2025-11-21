ভূমিকম্প নিয়ে তাইজুল—প্রথমে বুঝিনি, পরে টের পেলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পুরো বাংলাদেশ। মিরপুর শেরেবাংলায় তখন চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের খেলা চলছে। হঠাৎ করে দুই দলের ক্রিকেটাররাও থমকে যান ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে। তাইজুল ইসলাম প্রথমে টের না পেলেও পরে বুঝতে পেরেছেন কী হয়েছে।
আজ বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মিরপুর শেরেবাংলায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা ভয় পেয়ে যান। প্রেস বক্স থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিস, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সবখানেই। ভূমিকম্প আতঙ্কে তিন মিনিট খেলা বন্ধ ছিল। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৬তম ওভারের প্রথম দুই বল হওয়ার পরই ঘটে এই ঘটনা।
তৃতীয় দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তাইজুল সংবাদ সম্মেলনে আসেন। ভূমিকম্পের সময় কী মনে হয়েছিল তাঁর, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার বলেন, ‘হ্যাঁ আসলে, প্রথমে বুঝিনি। কিন্তু একটা সময় হচ্ছে যে সম্ভবত ইন্ডোরিয়া এবং যে যে জায়গাটা ক্রাশ ছিল, ওই মানে একটা শব্দ আসছে। তারপরে একটা মানে শারীরিকভাবে একটা অনুভূতি বোঝা গেছে আর কি। ওই সময়টা বন্ধ ছিল।’
ঢাকা থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদী আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকার অনেক বিল্ডিং হেলে পড়েছে। বংশালে তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ভূমিকম্প আতঙ্কে সবাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন তখন। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের প্রধান কোচ হাইনরিখ মালান যখন সংবাদ সম্মেলনে আসেন, তাঁর কাছেও এসেছে ভূমিকম্প নিয়ে প্রশ্ন। মালান বলেন, ‘বোঝার চেষ্টা করেছিলাম আশপাশে কী হচ্ছে। ভাবছিলাম যেখানে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, সেখানের অবস্থা কী করব। আশা করি, বাজে কিছু হয়নি। দুই মিনিটের জন্য সবকিছু থেমে গিয়েছিল। এরপর সবাই আমরা খেলায় ফিরলাম।’
ভূমিকম্পের পর রুবেল হোসেন, তাসকিন আহমেদরা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাসকিন লেখেন, ‘এই ভূমিকম্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আর আশ্রয় একমাত্র আল্লাহর কাছেই। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।’ ভূমিকম্প আতঙ্কের মধ্যে দ্বিতিয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে আয়ারল্যান্ডের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে ৩৬৭ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিকেরা ১ উইকেটে ১৫৬ রান করেছে এখন পর্যন্ত। সাদমান ইসলাম ৬৯ রানে অপরাজিত। ১৯ রানে ব্যাটিং করছেন মুমিনুল হক।
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে রোমাঞ্চ থাকবে না তা কখনো হয়। ম্যাচের ফল জানতে অনেক সময় অপেক্ষা রাখতে হয় শেষ বল পর্যন্ত। দোহায় ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’ রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচটা ছিল তার চেয়েও বড় কিছু। সুপার ওভারে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে বাংলাদেশ।
হাতে ৫ উইকেট নিয়ে শেষ ওভারে আজ ভারত ‘এ’ দলের দরকার ছিল ১৬ রান। বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী বল তুলে দিয়েছেন রাকিবুল হাসানের হাতে। তৃতীয় বলে রাকিবুলকে ছক্কা মারলেন আশুতোষ শর্মা। পরের বলে চার মারলেন আশুতোষ। তবে জিসান আলম লং অফে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন। পঞ্চম বলে আশুতোষকে বোল্ড করে ম্যাচের পাল্লা আবার বাংলাদেশের দিকে ফিরিয়ে আনেন রাকিব। শেষ বলে হার্শ দুবে লং অনে ঠেলে ৩ রান নিয়েছেন। দুবে যখন দ্বিতীয় রান নিচ্ছিলেন, তখন উইকেটরক্ষক আকবর আলী অফ স্টাম্প ভাঙতে গিয়ে ওভার থ্রো করে বসেন। সেই সুযোগে দুবে আরও ১ রান নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচটি হয় টাই।
সুপার ওভারে রিপন মন্ডলের আগুনে বোলিংয়ে ভারত কোনো রান না করেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে। প্রথম বলে ভারতীয় অধিনায়ক জিতেশ শর্মাকে বোল্ড করেন রিপন। পরের বলে আশুতোষ শর্মাকে ফিরিয়ে ভারতের ইনিংসের ইতি টানেন রিপন। ১ রানের লক্ষ্য হলেও নাটকীয়তা যে তখনো শেষ হয়নি। প্রথম বলে সুয়াশ শর্মাকে তুলে মারতে যান ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। চাপ সামলে লং অনের সীমানার ধারে ক্যাচ ধরেন রামানদীপ সিং। পরের বলে সুয়াশ ওয়াইড দিলে বাংলাদেশ উঠে যায় ফাইনালে।
১৯৫ রানের লক্ষ্যে বৈভব সূর্যবংশীর তাণ্ডবে ৩.৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ভারত করে ৫৩ রান। চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে সূর্যবংশীকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আবদুল গাফফার সাকলাইন। ১৫ বলে ২ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৮ রান করেন সূর্যবংশী। ভারতের রান তোলার গতি যেমন কমতে থাকে, একই সঙ্গে তারা হারাতে থাকে উইকেটও। ৯.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৬ রানে পরিণত হয় জিতেশ শর্মার ভারত। চতুর্থ উইকেটে ৫২ রানের জুটি গড়েন জিতেশ ও নেহাল ওয়াধেরা।
বাংলাদেশের ফিল্ডারদের পিচ্ছিল ফিল্ডিংও ভারতের ইনিংসটা এত দূর গিয়েছে।
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনালে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশের স্কোর ১৮ ওভার শেষে ছিল ৬ উইকেটে ১৪৪ রান। ভারতীয় বোলারদের ওপর তাণ্ডব চলে শেষ দুই ওভারে। শেষ ১২ বলে কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়কে (৬০) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন আইরিশ লেগস্পিনার গ্যাভিন হোয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন মুমিনুল হক। দ্বিতীয় উইকেটে এরই মধ্যে মুমিনুল-সাদমান ৩৫ বলে ৩৭ রানের জুটি গড়েছেন। সাদমান ৬৯ রানে অপরাজিত। মুমিনুল ১৯ রানে ব্যাটিং করছেন।
তাইজুল ইসলামের অফ স্টাম্প বরাবর রিভার্স সুইপ করেছেন ম্যাথু হামফ্রিজ। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরেছেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ। তাতে আয়ারল্যান্ডের ইনিংস শেষ হওয়ার পাশাপাশি সাকিব আল হাসানের সঙ্গে রেকর্ড বইয়ে নাম উঠে গেছে তাইজুলের। মিরপুরে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তাইজুলের কাছে সাকিবের প্রশ্ন এসেছে বারবার।
২৪৬ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে টেস্টে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী এখন সাকিব ও তাইজুল। আজ সাকিবের রেকর্ডে ভাগ বসানোর পরই যে তাঁর সঙ্গে তাইজুলের তুলনা প্রথমবারের মতো হচ্ছে, ব্যাপারটা তা নয়। সাকিব-তাইজুলের তুলনা চলছে অনেক দিন ধরেই। মিরপুরে আজ বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তাইজুল আসার পর সাকিবের রেকর্ডের প্রসঙ্গ এসেছে। তাইজুল বলেন, ‘তাইজুল তো তাইজুলের জায়গাতেই আছে। এখন এই প্রশ্নগুলো আমার কাছে বারবার আসে কী কারণে, এটা আমিও জানি না। কারণ, আমাদের আগে যাঁরা সিনিয়র ভাইয়েরা ছিলেন, যাঁরা আমাদের সঙ্গে অনেক দিন খেলছেন, আপনি যখন সিনিয়র ক্রিকেটার হবেন, আসলে দলকে টিমকে দেওয়ার জন্য অনেক কিছু থাকে। সেটা হলো জুনিয়রদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন বা সিনিয়রদের একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে পারেন। আসলে এতে জুনিয়রদের অনেক উপকার হয়।’
২০১৪ সালে অভিষেকের পর তাইজুল এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৫৭ টেস্ট। যার মধ্যে সাকিব-তাইজুল এক সঙ্গে খেলেছেন ২৬ টেস্ট। এই ২৬ টেস্টে তাইজুল পেয়েছেন ৯৪ উইকেট। তবে ২০১৭ সালের পর থেকে সাকিব টেস্টে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। ২০১৭ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬১ টেস্টের মধ্যে ২৭ ম্যাচে একাদশে ছিলেন সাকিব। সবশেষ ২০২৪ সালে ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের পর বাংলাদেশের জার্সিতে এই তারকা অলরাউন্ডারকে আর দেখাই যায়নি।
একটা সময় সাকিব যে ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার ছিলেন, সেটা আজ মনে করিয়ে দিয়েছেন তাইজুল। মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে তাইজুল বলেন, ‘আপনি যখন জাতীয় দলে খেলবেন, তখন আপনাকে সব সময় পারফর্ম করতে হবে। এটা হচ্ছে পারফরম্যান্সের জায়গা। সাকিব ভাই যত দিন ছিলেন, বাংলাদেশ দলকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং তিনি অনেক দিন বিশ্বের এক নম্বরে ছিলেন। আসলে একটা মানুষ তো এক নম্বর স্থানে এমনি এমনি উঠতে পারেন না। অবশ্যই তাঁর মধ্যে তেমন কিছু ছিল। সেরকম গুণ ছিল।’
তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। মাশরাফি বিন মর্তুজা ২০২০ সালের পর আর বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেননি। সাকিব সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে। মুশফিকুর রহিম শুধু টেস্টই খেলছেন। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে মুশফিকের পর অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কথা বললে তাইজুল, মুমিনুল এগিয়ে থাকবেন। মুশফিক খেলছেন শততম টেস্ট। মুমিনুল, তাইজুলের এটা ৭৫ ও ৫৭ টেস্ট।
তাইজুলের মতে টিকে থাকতে হলে পারফর্ম করতে হবে। সাকিব-মুশফিকদের প্রসঙ্গ এনে তাইজুল আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় যে সাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা এই জিনিসটা পেয়েছি যে আমাদের যারা জুনিয়র এসেছে বা যারা অনেকদিন ধরে খেলছে, তাদের কাছ থেকে অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা পেয়েছে। সাকিব ভাই, মুশফিক ভাই, তামিম ভাই, রিয়াদ ভাই যাঁরাই ছিলেন আরকি। যখন সবার সঙ্গে সবার বন্ধন ভালো থাকবে, দল ভালো থাকবে। আমার কাছে মনে হয় যে যাঁরা সিনিয়র ছিলেন, তাঁরাই কাজটা করছেন। একটা নাম তখনই উঠে আসবে, যখন আপনি পারফর্ম করবেন। আমার কাছে আসল ব্যাপার এটাই যে আমি পারফর্ম করছি। যখন পারফরম্যান্স থাকবে না, হয়তোবা আমার নামটাও আসবে না।’
বিশ্বকাপে খেলা বাংলাদেশের জন্য এখনো স্বপ্নের মতো। এমনকি এশিয়ান কাপের দরজাও খুলতে পারছে না লম্বা সময় ধরে। তবে কদিন আগে ভারতকে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১-০ গোলে হারানোয় দেশের ফুটবলে আনন্দের সময়ে কাটছে। আগামী বছরটা বিশ্বকাপের। বছরের শুরুতেই ঢাকায় আসছে বিশ্বকাপ ট্রফি। বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বাফুফের সহসভাপতি ফাহাদ করিম।
পৃষ্ঠপোষক কোকাকোলার সঙ্গে মিলে প্রতিবারই বিশ্বকাপের আগে ট্রফি ট্যুরের আয়োজন করে ফিফা। এবারও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ঢাকায় ১৪ জানুয়ারি বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা। যদিও ট্রফি ঢাকার কোথায় প্রদর্শন করা হবে তা এখনো ঠিক হয়নি।আজকের পত্রিকাকে আজ ফাহাদ করিম বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ জানুয়ারিতে ঢাকায় আসবে বিশ্বকাপ ট্রফি।’
ঢাকার আগে ভারতের দিল্লি ও গুয়াহাটিতে ট্রফি প্রদর্শন করানো হবে। ২০২২ বিশ্বকাপের আগেও জুনে ঢাকায় আনা হয়েছিল বিশ্বকাপ ট্রফি। সঙ্গে এসেছিলেন ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি মিডফিল্ডার ক্রিস্তিয়ান কারেম্বু ও ফিফার সাত প্রতিনিধি। ৩৬ ঘণ্টার সেই সফরে ট্রফি নিয়ে ছিল নানান আয়োজন। হয়েছিল কনসার্টও। ২০১৩ ও ২০০২ সালেও ঢাকায় এসেছিল বিশ্বকাপ ট্রফি।
বিশ্বকাপজয়ী দলের খেলোয়াড় ও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া ট্রফি স্পর্শ করার অধিকার নেই কারও।আগামী বছরের ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপের ২৩তম আসর। এবার তিন ভেন্যু— যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হবে খেলা
ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উড়ন্ত সূচনা করেছে আজকের পত্রিকা। প্রথম ম্যাচে জি টিভিকে ২ উইকেটে হারিয়ে সুপার সিক্সটিনে পৌঁছে গেছে তারা।
মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ শুক্রবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নামে আজকের পত্রিকা। প্রথমে ব্যাটিং করে ৬৮ রানের টার্গেট দেয় জি টিভি।
আজকের পত্রিকার অধিনায়ক রেজা করিম সর্বোচ্চ ৪৪ রান করে মেন অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন। ৩ উইকেট হারিয়ে ৩ বল বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আজকের পত্রিকা।
শহীদুল ইসলাম, রাহুল শর্মা, হুমায়ুন কবির, সৈয়দ ঋয়াদ, তানিম আহমেদ, জয়নাল আবেদীন খান আজকের পত্রিকার ক্রিকেট দলে ছিলেন।
