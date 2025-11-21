Ajker Patrika
ক্রিকেট

ভূমিকম্প নিয়ে তাইজুল—প্রথমে বুঝিনি, পরে টের পেলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৮
প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে ভূমিকম্প টের পেয়েছেন তাইজুল ইসলাম। ছবি: ক্রিকইনফো
প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে ভূমিকম্প টের পেয়েছেন তাইজুল ইসলাম। ছবি: ক্রিকইনফো

ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পুরো বাংলাদেশ। মিরপুর শেরেবাংলায় তখন চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের খেলা চলছে। হঠাৎ করে দুই দলের ক্রিকেটাররাও থমকে যান ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে। তাইজুল ইসলাম প্রথমে টের না পেলেও পরে বুঝতে পেরেছেন কী হয়েছে।

আজ বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মিরপুর শেরেবাংলায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা ভয় পেয়ে যান। প্রেস বক্স থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিস, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সবখানেই। ভূমিকম্প আতঙ্কে তিন মিনিট খেলা বন্ধ ছিল। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৬তম ওভারের প্রথম দুই বল হওয়ার পরই ঘটে এই ঘটনা।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তাইজুল সংবাদ সম্মেলনে আসেন। ভূমিকম্পের সময় কী মনে হয়েছিল তাঁর, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার বলেন, ‘হ্যাঁ আসলে, প্রথমে বুঝিনি। কিন্তু একটা সময় হচ্ছে যে সম্ভবত ইন্ডোরিয়া এবং যে যে জায়গাটা ক্রাশ ছিল, ওই মানে একটা শব্দ আসছে। তারপরে একটা মানে শারীরিকভাবে একটা অনুভূতি বোঝা গেছে আর কি। ওই সময়টা বন্ধ ছিল।’

ঢাকা থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদী আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকার অনেক বিল্ডিং হেলে পড়েছে। বংশালে তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ভূমিকম্প আতঙ্কে সবাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন তখন। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের প্রধান কোচ হাইনরিখ মালান যখন সংবাদ সম্মেলনে আসেন, তাঁর কাছেও এসেছে ভূমিকম্প নিয়ে প্রশ্ন। মালান বলেন, ‘বোঝার চেষ্টা করেছিলাম আশপাশে কী হচ্ছে। ভাবছিলাম যেখানে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, সেখানের অবস্থা কী করব। আশা করি, বাজে কিছু হয়নি। দুই মিনিটের জন্য সবকিছু থেমে গিয়েছিল। এরপর সবাই আমরা খেলায় ফিরলাম।’

ভূমিকম্পের পর রুবেল হোসেন, তাসকিন আহমেদরা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাসকিন লেখেন, ‘এই ভূমিকম্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আর আশ্রয় একমাত্র আল্লাহর কাছেই। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।’ ভূমিকম্প আতঙ্কের মধ্যে দ্বিতিয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শেষে আয়ারল্যান্ডের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে ৩৬৭ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিকেরা ১ উইকেটে ১৫৬ রান করেছে এখন পর্যন্ত। সাদমান ইসলাম ৬৯ রানে অপরাজিত। ১৯ রানে ব্যাটিং করছেন মুমিনুল হক।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআয়ারল্যান্ড ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...