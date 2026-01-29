বিশ্বকাপ বয়কটের সাহস নেই পাকিস্তানের

মনে করেন রাহানে
বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান। ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরাও বিশ্বকাপ বয়কটের প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রেখেছে। তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের মতো সাহস দেখাতে পারবে না পাকিস্তান।
ক্রিকেটভিত্তিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজকে রাহানে বলেন, ‘আমার মনে হয় পাকিস্তান (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে) না এসে থাকতে পারবে না। আমি মনে করি না তাদের সেই সাহস আছে।’
যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা ব্যাটার অ্যারন জোন্স। অনুমিতভাবেই আছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে। মূল দলেও তাঁর জায়গা পাওয়া নিশ্চিত। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তো দূরে থাক, আপাতত আর বাইশ গজেই দেখা যাবে না এই টপঅর্ডার ব্যাটারকে।
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম পর্বের শেষ রাউন্ডে অঘটনের শিকার হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। বেনফিকার কাছে ৪-২ গোলে হেরেছে তারা। এই হারে রাউন্ড অব সিক্সটিনে খেলার অপেক্ষা বেড়েছে লস ব্লাঙ্কোসদের। বিপরীত চিত্র বার্সেলোনা শিবিরে। কোপেনহেগেনকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে উৎসব করেছে কাতালানরা। এই জয়ে সরাসরি শেষ ষোলতে জায়গ
নারী এশিয়ান কাপ শুরু হতে এখনো এক মাসের কিছু সময় বাকি। মেয়েদের ফুটবলের মহাদেশভিত্তিক এই টুর্নামেন্ট সামনে রেখে প্রাথমিক দল দিয়েছে বাংলাদেশ। চমক হয়ে এসেছেন সুইডেন প্রবাসী আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী।
নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়নি সরকার। একই সময়ে বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশনকে ভারত সফরের অনুমতি দিয়েছে সরকার। আজ ভারত সফরে সরকারি অনুমতি (জিও) পেয়েছেন একজন শুটার ও কোচ। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মনে করে, ক্রিকেটের মতো 'হুমকি নেই' বলে