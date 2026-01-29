Ajker Patrika
ক্রিকেট

মনে করেন রাহানে

বিশ্বকাপ বয়কটের সাহস নেই পাকিস্তানের

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ বয়কটের সাহস নেই পাকিস্তানের
খুব শিগগিরই নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান। ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরাও বিশ্বকাপ বয়কটের প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রেখেছে। তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের মতো সাহস দেখাতে পারবে না পাকিস্তান।

ক্রিকেটভিত্তিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজকে রাহানে বলেন, ‘আমার মনে হয় পাকিস্তান (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে) না এসে থাকতে পারবে না। আমি মনে করি না তাদের সেই সাহস আছে।’

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপ বয়কটের সাহস নেই পাকিস্তানের

বিশ্বকাপ বয়কটের সাহস নেই পাকিস্তানের

বিশ্বকাপের আগে নিষিদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটার, কারণ কী

বিশ্বকাপের আগে নিষিদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটার, কারণ কী

হেরে অপেক্ষায় রিয়াল, শেষ আটে বার্সার সঙ্গী কারা

হেরে অপেক্ষায় রিয়াল, শেষ আটে বার্সার সঙ্গী কারা

প্রথমবারের মতো প্রবাসী নারী ফুটবলারকে নিয়ে বাফুফের দল ঘোষণা

প্রথমবারের মতো প্রবাসী নারী ফুটবলারকে নিয়ে বাফুফের দল ঘোষণা