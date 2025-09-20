টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, বাদ সোহান-রিশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শ্রীলঙ্কার সহায়তায় এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব পেরিয়েছে বাংলাদেশ। সুপার ফোরে এসে প্রথম ম্যাচে সেই শ্রীলঙ্কারই মুখোমুখি হতে হলো। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস।
একাদশে এসেছে দুটি পরিবর্তন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে দারুণ খেলা নুরুল হাসান সোহান ও রিশাদ হোসেন বাদ পড়েছেন। তাঁদের জায়গায় নেওয়া হয়েছে শরিফুল ইসলাম ও শেখ মেহেদী। দুবাইয়ে পরে ব্যাট করে জেতার রেকর্ড বেশি। লিটনও তাই টস জিতে ফিল্ডিং নিতে ভুল করেননি।
শ্রীলঙ্কার একাদশে রয়েছেন বাবা হারানো দুনিথ ভেল্লালাগে। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর বাবার মৃত্যু সংবাদ পান তিনি। শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বাবার শেষকৃত্য করার পর আজ সকালে দুবাইয়ে ফেরেন এই স্পিনার।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম পাটোয়ারী, নাসুম আহমেদ, শেখ মেহেদী, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম।
শ্রীলঙ্কার সহায়তায় এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব পেরিয়েছে বাংলাদেশ। সুপার ফোরে এসে প্রথম ম্যাচে সেই শ্রীলঙ্কারই মুখোমুখি হতে হলো। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস।
একাদশে এসেছে দুটি পরিবর্তন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে দারুণ খেলা নুরুল হাসান সোহান ও রিশাদ হোসেন বাদ পড়েছেন। তাঁদের জায়গায় নেওয়া হয়েছে শরিফুল ইসলাম ও শেখ মেহেদী। দুবাইয়ে পরে ব্যাট করে জেতার রেকর্ড বেশি। লিটনও তাই টস জিতে ফিল্ডিং নিতে ভুল করেননি।
শ্রীলঙ্কার একাদশে রয়েছেন বাবা হারানো দুনিথ ভেল্লালাগে। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর বাবার মৃত্যু সংবাদ পান তিনি। শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বাবার শেষকৃত্য করার পর আজ সকালে দুবাইয়ে ফেরেন এই স্পিনার।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম পাটোয়ারী, নাসুম আহমেদ, শেখ মেহেদী, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম।
এশিয়া কাপ শেষে আরব আমিরাতেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সাদা বলের এই সিরিজ দুটির জন্য আলাদা আলাদা দল দিয়েছে আফগানিস্তান। আজ ঘোষিত টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দলের কোনোটিতেই জায়গা হয়নি বাঁহাতি পেসার ফজলহক ফারুকি এবং দুই অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইব...১ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ঘিরে বিতর্ক যেন থামার নামই নিচ্ছে না। অবশ্য এই দুই প্রতিবেশি দেশের লড়াইয়ে আষ্ঠেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে বিতর্ক। তাই এ আর নতুন কী! নতুন খবর হলো ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান। এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ কি সেটা পরিষ্কার নয়।১ ঘণ্টা আগে
মাত্র কয়েক মাসের প্রস্তুতি। প্রথম ম্যাচ আবার ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইরানের বিপক্ষে। এশিয়ান কাপ ফুটসাল বাছাইয়ে শুরুটা যে বাংলাদেশের স্মরণীয় হবে না তা অনুমিত ছিল। ব্যতিক্রম কিছুও তাই ঘটেনি। অনভিজ্ঞ বাংলাদেশকে ১২-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইরান।২ ঘণ্টা আগে
ফ্রান্সের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে লুকা জিদানের। যদিও কখনও ফ্রান্স জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই গোলরক্ষক। তাই এবার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন কিংবদন্তি ফুটবলার জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা।২ ঘণ্টা আগে