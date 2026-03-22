পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে কারস্টেনের বিস্ফোরক মন্তব্য

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নানা অনিয়ম নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন দলটির সাবেক কোচ গ্যারি কারস্টেন। পাকিস্তান দলের দায়িত্বে থাকার সময় হস্তক্ষেপের মুখে পড়তে হয়েছে বলে জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই ক্রিকেটার। মূলত এ জন্যই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরে দাঁড়ান তিনি।
২০২৪ সালের এপ্রিলে সাদা বলের কোচ হিসেবে কারস্টেনকে নিয়োগ দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তবে মাত্র ছয় মাস যেতেই পদত্যাগ করেন তিনি। সে সময় দায়িত্ব ছাড়া নিয়ে কিছু না বললেও লম্বা সময় পর পাকিস্তান ক্রিকেটে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বললেন কারস্টেন।
কারস্টেনের দাবি, পাকিস্তান দলে কোচ হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ খুবই কম। কোচদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেন বিভিন্ন বোর্ড কর্তারা, যেটা কোচদের কাজকে অনেক কঠিন করে তোলে। তা ছাড়া দল প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স না করলে কোচদের জন্য ছিল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। তাতে হিতে বিপরীত হতো বলে জানালেন তিনি।
শনিবার টকস্পোর্ট ক্রিকেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কারস্টেন বলেন, ‘সবচেয়ে বেশি যেটা আমাকে অবাক করেছে, তা হলো হস্তক্ষেপের মাত্রা। এর আগে আমি কখনো এতটা দেখিনি। এটা কি আমাকে অবাক করেছে? ঠিক জানি না, তবে বিষয়টা ছিল বেশ গুরুতর। বাইরের এই লাগাতার হস্তক্ষেপের কারণে একজন কোচের জন্য খেলোয়াড়দের নিয়ে কাজের একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা দাঁড় করানো খুব কঠিন হয়ে যায়। সব সময় বাইরে থেকে একটা চাপ, একটা আওয়াজ থাকে। পারফরম্যান্স খারাপ হলেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে বিষয়টা ছিল কঠিন।’
কোচদের সঙ্গে অবিচার নিয়ে কারস্টেন বলেন, ‘দল ভালো না খেললে সবচেয়ে সহজ টার্গেট হয়ে যান কোচ। তখন বলা হয়—কোচকে বাদ দাও, কিংবা কোচের ওপর বিধিনিষেধ চাপাও। কিন্তু আমার মতে এটা উল্টো ফল দেয়। তাহলে কোচ নিয়োগ দেওয়ারই বা মানে কী?’
পিসিবি কর্তাদের প্রতি অভিযোগ থাকলেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের প্রশংসা করেছেন কারস্টেন, ‘আমি সত্যিই খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে উপভোগ করেছি। যেকোনো সংস্কৃতির পেশাদার ক্রিকেটাররা দারুণ মানুষ। আমরা সবাই ক্রিকেট ভালোবাসি, একসঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসি। ভাষাগত কিছু বাধা থাকলেও ক্রিকেটের ভাষা সবারই একই। মাঠের কথা আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। তাই খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে আমি দারুণ আনন্দ পেয়েছি।’
পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) অভিষেকের অপেক্ষায় আছে পিন্ডিজ। কিন্তু তার আগেই ধাক্কা খেল নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। মৌসুম শুরুর আগেই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন পিন্ডিজের অস্ট্রেলিয়ান তরুণ ব্যাটার জ্যাক ফ্রেশার ম্যাকগার্ক। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে
প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ ম্যাচে আজ মাঠে নামছে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে আসন্ন ম্যাচে জিততেই হবে প্রোটিয়াদের। অন্যদিকে তাদের হারাতে পারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত হবে নিউজিল্যান্ডের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যা৩ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সারাদেশে চলছে খুশির জোয়ার। বিশেষ এই দিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিয়ে নিজেদের খুশি ভাগ করছেন সাধারণ মানুষ। পিছিয়ে নেই ক্রিকেটাররাও। ভিন্ন ভিন্ন বার্তায় ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা।১৬ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের মৌসুমকে সামনে রেখে নিজেদের ক্রিকেটারদের জন্য কঠোর ফিটনেস নীতি চালু করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগটিতে অংশ নিতে চাইলে ক্রিকেটারদের বাধ্যতামূলকভাবে ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।১৬ ঘণ্টা আগে