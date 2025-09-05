রেকর্ডটাকে আরও বহুদূর টেনে নিয়ে যেতে চান প্রোটিয়া এই ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
ফিফটি করাটাকে দারুণ এক অভ্যাসে পরিণত করেছেন ম্যাথু ব্রিটজকে। প্রতিপক্ষ, ভেন্যু যা-ই হোক তাঁর ব্যাটে দেখা যায় রানের ফুলঝুরি। ভেঙেচূড়ে দিচ্ছেন একের পর এক রেকর্ড। নিজেকেই যে নিজে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই ক্রিকেটার।
ক্যারিয়ারের প্রথম চার ওয়ানডের চারটিতেই পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলে রেকর্ডটা আগেই নিজের করে নিয়েছেন ব্রিটজকে। লর্ডসে গতকাল এই রেকর্ডটাকে ভিন্ন এক মাত্রা দিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৭৭ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় ৮৫ রান করে অপরাজিত থাকেন ব্রিটজকে। তাতে প্রথম পাঁচ ওয়ানডের পাঁচটিতেই পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলার কীর্তি গড়লেন প্রোটিয়া এই ক্রিকেটার। দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ রানের রুদ্ধশ্বাস জয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। রেকর্ডের প্রসঙ্গ এলে ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ব্রিটজকে বলেন, ‘এখন পর্যন্ত সবই ভালোমতো চলছে (টানা পাঁচ ওয়ানডেতে ফিফটি)। আশা করি এটা চলতে থাকবে।’
টস হেরে গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগে ব্যাটিং পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর একপর্যায়ে হয়ে যায় ১৯ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৩ রান। চার নম্বরে নামা ব্রিটজকে ৫৭ বলে তুলে নিয়েছেন ফিফটি। কন্ডিশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এরপর হাত খুলে খেলেছেন। ফিফটির পর দুটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। চতুর্থ উইকেটে ত্রিস্তান স্টাবস-ব্রিটজকে গড়েন ১২৬ বলে ১৪৭ রানের জুটি। দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৩৩০ রান হওয়ার পেছনে তাঁদের (স্টাবস-ব্রিটজকে) জুটির অবদান অনেক। খেলার ধরন নিয়ে ব্রিটজকে বলেন, ‘শুরুটা ট্রিকি ছিল। মনে হয়েছিল ২৮০ রানের স্কোরই যথেষ্ট হবে। শুরুটা অনেক ওল্ড-স্কুল ক্রিকেটের মতো ছিল। পরবর্তীতে কন্ডিশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রান করেছি।’
আগে ব্যাটিং পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ৩৩০ রান। ব্রিটজকের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান আসে স্টাবসের ব্যাটে। ৬২ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ৫৮ রান করেন স্টাবস। ইংল্যান্ডের জফরা আর্চার ৬২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ৩৩১ রানের পাহাড় টপকাতে গিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ৩২৫ রানে আটকে যায় ইংলিশরা। জো রুট, জস বাটলার দুজনেই করেছেন ৬১ রান। তাতে ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৩ ফিফটির কীর্তি গড়েছেন রুট। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা মরগান ওয়ানডেতে করেছেন ৪২ ফিফটি।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ রানের জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাতে করে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ইংলিশদের ৮ বছরের অপেক্ষা আরও বাড়ল। ২০১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওয়ানডে সিরিজে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। তবে গতকালের জয়ে প্রোটিয়াদের ২৭ বছরের অপেক্ষা ফুরিয়েছে। ইংল্যান্ডের মাঠে ১৯৯৮ সালের পর গতকাল ওয়ানডে সিরিজ জিতল প্রোটিয়ারা।
