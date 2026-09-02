বাংলাদেশের বিশ্বকাপ জয়ের মাঠে ডাবল সেঞ্চুরি করে হৃদয়ের আবেগঘন পোস্ট

বলটা সীমানার দড়ি স্পর্শ করতেই শুরু তাওহীদ হৃদয়ের উদযাপন। ডাবল সেঞ্চুরি বলে কথা। সেটাও যদি হয় বাংলাদেশের স্মৃতিবিজড়িত মাঠে, তা হলে তো বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। পচেফস্ট্র্রুমে সেঞ্চুরির পর ২৫ বছর বয়সী এই মিডল অর্ডার ব্যাটার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।
হৃদয়ের ডাবল সেঞ্চুরির ভেন্যু কেন বাংলাদেশের জন্য স্মৃতিবিজড়িত, সেটা কারও অজানা থাকার কথা নয়। পচেফস্ট্রুমের সেনওয়েস পার্কেই ২০২০ সালে ভারতকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। সেবার তানজিদ হাসান তামিম-শরীফুল ইসলাম-মাহমুদুল হাসান জয়দের সঙ্গে উদযাপন করেছিলেন হৃদয়। ৬ বছর পর সেই মাঠে ফিরে হৃদয় তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিলেন।
সেঞ্চুরির পর হেলমেট খুলে ব্যাট উঁচিয়ে উদযাপন করার সময় তাঁর চোখেমুখে দেখা গেছে খুশির ঝিলিক। হাস্যোজ্জ্বল চেহারার ছবি নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমার লাল বলের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট শুরু হয়েছিল জন্মস্থান বগুড়া থেকে। আজকে যে মাঠে ২০০ করলাম আল্লাহর রহমতে, এই মাঠেই আমরা বিশ্বজয় করছিলাম ২০২০ সালে। সব কিছুর জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা।’
দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এবার হৃদয় গেলেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের অধিনায়ক হয়ে। হৃদয়ের নেতৃত্বাধীন এই দলে আছেন জয়, পারভেজ হোসেন ইমন, হাসান মুরাদরা। গত ২৮ আগস্ট আগে সতীর্থদের সঙ্গে হৃদয় ছবি তুলেছিলেন সেনওয়েস পার্কের সামনে। ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, ‘এই সেই মাঠ যেখানে রচিত হয়েছিলো বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্বকাপ (২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ) জয়ের ইতিহাস। আবারও সেই মাঠে আসার অনুভূতি কখনো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।’
দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের প্রথম চার দিনের ম্যাচে খেলেননি হৃদয়। প্রিটোরিয়ায় অনুষ্ঠিত সেই চার দিনের ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ দল হেরেছিল ইনিংস ও ৪১৩ রানে। সেই ম্যাচে সফরকারী দলের অধিনায়ক ছিলেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। এবার হৃদয় ‘এ’ দলের অধিনায়ক হয়ে ডাবল সেঞ্চুরি করলেও তাঁর স্মৃতিতে সেনওয়েস পার্কে ২০২০ সালে বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি অমলিন। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর একের পর এক পোস্টে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
হৃদয়ের ডাবল সেঞ্চুরিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে ড্রয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে বাংলাদেশ ‘এ’। দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচে গতকাল তিন দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশ ‘এ’ দল করেছে ৬ উইকেটে ৪৭১ রান। অধিনায়ক হৃদয় ৩৩৯ বলে ২২ চার ও ১ ছক্কায় ২০৪ রান করে অপরাজিত। সফরকারীরা কেবল পিছিয়ে ৪১ রানে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ ৫১২ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল।
হামজা চৌধুরী এখন শেফিল্ড ইউনাইটেডের। এই ক্লাবটির হয়ে যে একেবারে তিনি নতুন, তা নয়। এর আগে ধারেও খেলেছেন। এবার তিনি স্থায়ীভাবে ফিরলেন শেফিল্ডে। ফেরার রাতেই রুদ্ধশ্বাস জয়ের স্বাক্ষী হলেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার১০ মিনিট আগে
আবারও ব্যালন ডি’অর পুরস্কার দেওয়ার সময় চলে এল বলে। তবে এবার আর প্যারিসের থিয়েটার দ্যু শাতলে নয়। ২০২৫-২৬ মৌসুমের ব্যালন ডি’অর হবে লন্ডনে।১ ঘণ্টা আগে
বেশি দিন আগের কথা নয়। এইতো গত জুনেই আগুনে বোলিংয়ে কাউন্টিতে কাঁপিয়েছিলেন হাসান মাহমুদ। অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্যে কেন্টকে জিতিয়েছিলেন এক ম্যাচ। এবার তাঁর সঙ্গে এই কেন্টেই দেখা যাবে আরেক বাংলাদেশি সৈয়দ খালেদ আহমেদকে।১৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ নারী এশিয়া কাপে শুরুটা দারুণ করেছে বাংলাদেশ। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গত রাতে ইন্দোনেশিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন। দুর্দান্ত এই শুরুর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে সুখবর পেলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা।১৪ ঘণ্টা আগে