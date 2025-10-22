ক্রীড়া ডেস্ক
দুর্দান্ত ফর্মে আছেন রিশাদ হোসেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে ব্যাটে–বলে সমানতালে পারফর্ম করে যাচ্ছেন এই তরুণ ক্রিকেটার। যার প্রভাব পড়েছে র্যাঙ্কিংয়ে। অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে ৮৭ ধাপ উন্নতি করেছেন রিশাদ।
আজ ছেলেদের র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে লম্বা লাফ দিয়ে ১২৪ থেকে ৩৭ নম্বরে উঠে এসেছেন রিশাদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ১৫১। বোলারদের র্যাঙ্কিংয়েও নজরকাড়া উন্নতি করেছেন নীলফামারির এই ক্রিকেটার। ৬৫ ধাপ এগিয়ে ৬৮ নম্বরে আছেন রিশাদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৪৩০।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সে ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৩ বলে ২৬ রানের ইনিংস খেলেন রিশাদ। এরপর বল হাতে নেন ৬ উইকেট। দল জিতিয়ে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় ম্যাচে সুপার ওভারের নাটকীয়তার পর ১ রানে হেরে যায় স্বাগতিকরা। দল হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে উজ্জল ছিলেন রিশাদ।
১৪ বলে ৩৯ রান এনে দেওয়ার পর বল হাতে তাঁর শিকার ৩ উইকেট। রিশাদের এমন পারফরম্যান্সের পরও শেষ রক্ষা হয়নি বাংলাদেশের। অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ উন্নতি করেছেন বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ। ৫ থেকে চারে উঠে এসেছেন তিনি। মিরাজের নামের পাশে আছে ২৭৩ রেটিং পয়েন্ট। বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৬ ধাপ এগিয়ে ১৮ নম্বরে আছেন তিনি। বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের আর কেউ সেরা বিশে নেই। ৪ ধাপ পিছিয়ে ৩৮ এ নেমে গেছেন তাসকিন আহমেদ।
ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সবার ওপরে আছেন তাওহীদ হৃদয়। ৭ ধাপ এগিয়ে ৩৫ নম্বরে আছেন এই মিডলঅর্ডার। ৫ ধাপ উন্নতি করেছেন সৌম্য সরকার। ৮৬ নম্বরে উঠে এসেছেন বাঁ হাতি ওপেনার।
ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে হওয়ার কথা ছিল বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচটি হচ্ছে না। নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে সেটা বাতিল করা হয়েছে।
বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ বাতিল হওয়ার কথা গতকাল নিশ্চিত করেছে লা লিগা। স্পেনের শীর্ষ এই লিগ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্পেনে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে নানা রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তাতে ‘রেলেভেন্ট’ ম্যাচ আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রেলেভেন্ট মূলত উত্তর আমেরিকার ফুটবল বাজারে লা লিগার সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘মায়ামিতে ম্যাচের আয়োজকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিল রেলেভেন্ট। স্পেনে সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তার কারণে সেটা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে, এই প্রকল্প স্প্যানিশ ফুটবলের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে করার ঐতিহাসিক হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু এখন সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না।’
২০ ডিসেম্বর লা লিগায় মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল। মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল লা লিগা ও স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ)। লা লিগা, আরএফইএফ অনেক দিন ধরেই ছিল উয়েফার অনুমোদনের অপেক্ষায়। এ মাসের শুরুতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ পরিস্থিতিতে অনুমোদন দিয়েছিল উয়েফা। পরে জানা যায়, এসব ক্ষেত্রে আলোচনায় থাকা ফিফার কাঠামো যথেষ্ট স্পষ্ট নয় ও কোনো বিশদ বিবরণ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে আয়োজন করতে পারলে যে প্রচারণা হতো, সেটা নিয়ে আক্ষেপ লা লিগার। স্প্যানিশ লিগ কর্তৃপক্ষ বলেছে, ‘দেশের বাইরে একটি ম্যাচ আয়োজন করা লা লিগাকে বিশ্বজুড়ে প্রসারের পথে বড় এক পদক্ষেপ হতে পারত। তাতে যুক্তরাষ্ট্রের মতো কৌশলগত বাজারে।’
ক্লাবগুলোর আন্তর্জাতিক অবস্থান, খেলোয়াড়দের পরিচিতি ও স্পেনের ফুটবলের ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি হতো।’ ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগায় ৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রিয়াল মাদ্রিদ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সা ২২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। তিন ও চারে থাকা ভিয়ালিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৭ ও ১৬। প্রত্যেকেই খেলেছে নয়টি করে ম্যাচ। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকো হবে ২৬ অক্টোবর। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সেদিন বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে বার্সা-রিয়াল ম্যাচ।
দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার সাইমন হারমারের বিপক্ষে এলবিডব্লুর জোরালো আবেদন করলেন আসিফ আফ্রিদি। আম্পায়ার সরাসরি আঙুল দিলেও আফ্রিদির অপেক্ষা যে কিছুতেই ফুরোচ্ছিল না। কারণ, হারমার তৎক্ষণাৎ রিভিউ নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন আফ্রিদি। তাতে ভেঙে দিলেন ৯২ বছরের পুরোনো রেকর্ড।
রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট যেদিন শুরু হয়েছে, সেদিন আফ্রিদির বয়স ছিল ৩৮ বছর ২৯৯ দিন। আজ তৃতীয় দিনে পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার নাম লেখালেন রেকর্ড বইয়ে। হারমারকে ফিরিয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে টেস্ট অভিষেকে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন আফ্রিদি। তাতে ভেঙে গেল ৯২ বছরের পুরোনো রেকর্ড। এর আগে ৩৭ বছর ৩৩২ দিন বয়সে টেস্ট অভিষেকে ৫ উইকেট নিয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার হিসেবে এই রেকর্ডে নাম লিখিয়েছিলেন চার্লস ম্যারিয়ট। ইংল্যান্ডের এই লেগস্পিনার ১৯৩৩ সালে লন্ডনের ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন ৬ উইকেট।
আফ্রিদির রেকর্ড গড়ার দিনে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট জমে উঠেছে। পাকিস্তান টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে। স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে ১১৩.৪ ওভার। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেছেন স্বাগতিক অধিনায়ক শান মাসুদ। দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রোটিয়ারা প্রথম ইনিংসে ৯৬ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ২৯০ রান। আসিফ আফ্রিদির ৫ উইকেটের পাশাপাশি একটি করে উইকেট নিয়েছেন সাজিদ খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নোমান আলী। আসিফ গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষ বিকেলে ফিরিয়েছিলেরন নিয়েছেন টনি ডি জর্জি ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে। আজ পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার নিয়েছেন কাইল ভেরেইন, ত্রিস্তান স্তাবস ও হারমারের উইকেট।
ম্যারিয়ট তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টটাই খেলেছেন। সেই ৮.৭২ গড়ে ১১ উইকেট নিলেও ১ ইনিংস ব্যাটিং করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৫৯ ম্যাচ খেলেছেন। ২০.১১ গড়ে নিয়েছেন ৭১১ উইকেট। লাল বলের এই সংস্করণে করেছেন ৫৭৪ রান। ১৯৬৬ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি চলে যান না ফেরার দেশে।
রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট যেদিন শুরু হয়েছে, সেদিন আফ্রিদির বয়স ছিল ৩৮ বছর ২৯৯ দিন। আজ তৃতীয় দিনে পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার নাম লেখালেন রেকর্ড বইয়ে। হারমারকে ফিরিয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে টেস্ট অভিষেকে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন আফ্রিদি। তাতে ভেঙে গেল ৯২ বছরের পুরোনো রেকর্ড। এর আগে ৩৭ বছর ৩৩২ দিন বয়সে টেস্ট অভিষেকে ৫ উইকেট নিয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার হিসেবে এই রেকর্ডে নাম লিখিয়েছিলেন চার্লস ম্যারিয়ট। ইংল্যান্ডের এই লেগস্পিনার ১৯৩৩ সালে লন্ডনের ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন ৬ উইকেট।
আফ্রিদির রেকর্ড গড়ার দিনে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট জমে উঠেছে। পাকিস্তান টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে। স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে ১১৩.৪ ওভার। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেছেন স্বাগতিক অধিনায়ক শান মাসুদ। দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রোটিয়ারা প্রথম ইনিংসে ৯৬ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ২৯০ রান। আসিফ আফ্রিদির ৫ উইকেটের পাশাপাশি একটি করে উইকেট নিয়েছেন সাজিদ খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নোমান আলী। আসিফ গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষ বিকেলে ফিরিয়েছিলেরন নিয়েছেন টনি ডি জর্জি ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে। আজ পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার নিয়েছেন কাইল ভেরেইন, ত্রিস্তান স্তাবস ও হারমারের উইকেট।
ম্যারিয়ট তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টটাই খেলেছেন। সেই ৮.৭২ গড়ে ১১ উইকেট নিলেও ১ ইনিংস ব্যাটিং করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৫৯ ম্যাচ খেলেছেন। ২০.১১ গড়ে নিয়েছেন ৭১১ উইকেট। লাল বলের এই সংস্করণে করেছেন ৫৭৪ রান। ১৯৬৬ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি চলে যান না ফেরার দেশে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করলে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে উঠে আসত বাংলাদেশ। কিন্তু মিরপুরে গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে সুপার ওভারে হারিয়েছে উইন্ডিজ। এই সিরিজে তাহলে র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতির সুযোগ নেই মেহেদী হাসান মিরাজ-রিশাদ হোসেনদের বাংলাদেশের।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে। একই দিনে অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খেলতে নামছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। এই দুই ওয়ানডের ফল আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে কী প্রভাব ফেলবে, সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ওয়ানডে
আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৭৪ ও ৮০ পয়েন্ট নিয়ে ১০ ও ৯ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে জিতলে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট হবে ৭৬। তখন ১ রেটিং পয়েন্ট হারিয়ে উইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট হবে ৭৯। তাহলে বাংলাদেশ ১০ ও উইন্ডিজ ৯ নম্বরেই থাকছে। যদি উইন্ডিজ জেতে, তবু অবস্থানের পরিবর্তন হবে না। উল্টো রেটিং পয়েন্ট হারাবে মিরাজের দল। বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট তখন হবে ৭৩। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেটা তখন হবে ৮১।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ওয়ানডে
১২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে ভারত। দুই ও তিনে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রেটিং ১০৯ ও ১০৮। যদি অস্ট্রেলিয়া জেতে, তাহলে ১১০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠে আসবে। তখন নিউজিল্যান্ড এক ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে যাবে। ভারত শীর্ষে থাকলেও রেটিং পয়েন্ট ১ কমে ১২১ হবে। আর ভারত জিতলে ১২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখবে। অজিরা তখন তিনেই থাকবে। রেটিং পয়েন্ট হয়ে যাবে ১০৭।
২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে সেরা নয়ে থাকলেই হবে বাংলাদেশ। সেই সময়সীমা ২০২৭-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত। কারণ, ৯৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেসহ ২০২৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির (এফটিপি) অধীনে কমপক্ষে ২১ ওয়ানডে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, আয়ারল্যান্ড—এই পাঁচ দলের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে খেলবে। যার মধ্যে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটাই বাংলাদেশের জন্য অ্যাওয়ে সিরিজ। আর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে গিয়ে পাঁচটি ওয়ানডে খেলবে বাংলাদেশ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করলে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে উঠে আসত বাংলাদেশ। কিন্তু মিরপুরে গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে সুপার ওভারে হারিয়েছে উইন্ডিজ। এই সিরিজে তাহলে র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতির সুযোগ নেই মেহেদী হাসান মিরাজ-রিশাদ হোসেনদের বাংলাদেশের।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে। একই দিনে অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খেলতে নামছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। এই দুই ওয়ানডের ফল আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে কী প্রভাব ফেলবে, সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ওয়ানডে
আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৭৪ ও ৮০ পয়েন্ট নিয়ে ১০ ও ৯ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে জিতলে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট হবে ৭৬। তখন ১ রেটিং পয়েন্ট হারিয়ে উইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট হবে ৭৯। তাহলে বাংলাদেশ ১০ ও উইন্ডিজ ৯ নম্বরেই থাকছে। যদি উইন্ডিজ জেতে, তবু অবস্থানের পরিবর্তন হবে না। উল্টো রেটিং পয়েন্ট হারাবে মিরাজের দল। বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট তখন হবে ৭৩। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেটা তখন হবে ৮১।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ওয়ানডে
১২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে ভারত। দুই ও তিনে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রেটিং ১০৯ ও ১০৮। যদি অস্ট্রেলিয়া জেতে, তাহলে ১১০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠে আসবে। তখন নিউজিল্যান্ড এক ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে যাবে। ভারত শীর্ষে থাকলেও রেটিং পয়েন্ট ১ কমে ১২১ হবে। আর ভারত জিতলে ১২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখবে। অজিরা তখন তিনেই থাকবে। রেটিং পয়েন্ট হয়ে যাবে ১০৭।
২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে সেরা নয়ে থাকলেই হবে বাংলাদেশ। সেই সময়সীমা ২০২৭-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত। কারণ, ৯৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেসহ ২০২৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির (এফটিপি) অধীনে কমপক্ষে ২১ ওয়ানডে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, আয়ারল্যান্ড—এই পাঁচ দলের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে খেলবে। যার মধ্যে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটাই বাংলাদেশের জন্য অ্যাওয়ে সিরিজ। আর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে গিয়ে পাঁচটি ওয়ানডে খেলবে বাংলাদেশ।
মেয়েদের বিশ্বকাপে আজ খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় ইন্দোরে শুরু হবে এই ম্যাচ। এখন রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনে লড়ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: তৃতীয় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
চেলসি-আয়াক্স
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
রিয়াল মাদ্রিদ-জুভেন্তাস
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
এইনট্রাখট-লিভারপুল
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
