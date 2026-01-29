বিশ্বকাপ খেলতে শ্রীলঙ্কার টিকিট কেটেছে পাকিস্তান

টেলিকম এশিয়া স্পোর্টসের দাবি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে আর মাত্র সপ্তাহখানেক সময় হাতে থাকলেও নাটকীয়তার যেন শেষই হচ্ছে না। গুঞ্জন ওঠেছে, বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ায় বিশ্বকাপ বয়কটের পথে হাঁটবে পাকিস্তান। বয়কট গুঞ্জনের মাঝেই এবার পাওয়া গেল নতুন খবর।
টেলিকম এশিয়া স্পোর্টস জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করছে না পাকিস্তান। ছোট সংস্করণের বিশ্বমঞ্চকে সামনে রেখে সালমান আলী আগা, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। এমনকি ক্রিকেটারদের শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার টিকিটও কেটে রেখেছে পাকিস্তান।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিজেদের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে বিকেল পাঁচটায় লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই দল। সিরিজের শেষ ম্যাচ মাঠে গড়াবে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি। প্রতিবেদনে টেলিকম এশিয়া স্পোর্টস জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়ার দলের সঙ্গেই শ্রীলঙ্কার বিমানে চড়বেন সালমানরা।
বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান। ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরাও বিশ্বকাপ বয়কটের প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রেখেছে। তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের মতো সাহস দেখাতে পারবে না পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
