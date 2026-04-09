Ajker Patrika
ক্রিকেট

স্থবির ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ চালুর ঘোষণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ০৪
অধিকাংশ ক্লাবের সঙ্গে দূরত্ব থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল) আয়োজন করতে পারেনি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বোর্ড। তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন অ্যাডহক কমিটি আজ বিকেলে ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ মাসের শেষ দিকে কিংবা আগামী মাসের শুরুতে মাঠে গড়াবে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ।

বিসিবি সভাপতির সঙ্গে বৈঠক শেষে আজ প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে কথা বলতে আসেন চার প্রতিনিধি। তাঁরা জানান, ২২ থেকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে শুরু হবে ডিপিএল। তবে ক্লাবগুলোর অনুরোধ ৫ মে থেকে লিগ শুরু করা। বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে আগামী সপ্তাহে ডিপিএলের সূচি জানাবে। প্রতিবার সুপার লিগ হলেও এবার সিঙ্গেল লিগে হবে ডিপিএল। অর্থাৎ লিগ পর্ব শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দল হবে চ্যাম্পিয়ন।

একসঙ্গে ছয় মাঠে ম্যাচ পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। সঙ্গে প্রতিটি ম্যাচের জন্য থাকছে রিজার্ভ ডে। কোনো বিদেশি খেলোয়াড় থাকছে না এবারের ডিপিএলে। আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন ১০ ক্লাবের প্রতিনিধি। খেলা বসুন্ধরা, বিকেএসপি, ক্রিকেটার্স একাডেমি ও সিলিকন মাঠে আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

জামুকা সংশোধনে বিল পাস, জামায়াতের আপত্তি, এনসিপির সমর্থন

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

সম্পর্কিত

দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়ে এশিয়ার মঞ্চে বাংলাদেশ

দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়ে এশিয়ার মঞ্চে বাংলাদেশ

স্থবির ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ চালুর ঘোষণা

স্থবির ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ চালুর ঘোষণা

৪ রানে ৯ উইকেট, ব্রাজিলের মেয়ের বিশ্ব রেকর্ড

৪ রানে ৯ উইকেট, ব্রাজিলের মেয়ের বিশ্ব রেকর্ড

জেনে নিন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি

জেনে নিন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি