বাংলাদেশকে হারিয়ে সমতায় শ্রীলঙ্কা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ০৮
১৬৫ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ৩ উইকেটের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গিয়েছিল স্বাগতিকেরা। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখল নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এ যাত্রায় তাদের বিপক্ষে ৪ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা।

রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে এদিন বোলাররাই শ্রীলঙ্কার জয়ের ভীত গড়ে দেয়। সফরকারীদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৬৫ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। রান তাড়ায় ৭০ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে লঙ্কানরা। দুই ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আসায় শেষ ম্যাচটা অলিখিত ফাইনালে রূপ নিল। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে আগামী ২৫ মার্চ মাঠে নামবে দুই দল।

ছোট লক্ষ্য তাড়ায় শুরুর পর শেষে দিকেও ধাক্কা খায় শ্রীলঙ্কা। ৪৬ রানে ২ উইকেট হারানোর পর শেষ দিকে ৭ রানে ৩ উইকেট হারায় তারা। এরপরও লঙ্কানদের হার ঠেকাতে পারেনি বাংলাদেশ। চামারি আতাপাত্তু, হার্শিথা সামারাবিক্রমা, সানসিমা করুনারত্নেদের ব্যাটে চড়ে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে শ্রীলঙ্কা।

চতুর্থ উইকেটে ৭৭ রান যোগ করেন সামারাবিক্রমা এবং করুনারত্নে। করুনারত্নে ৪০ রান করে নাহিদা আক্তারের শিকার হলে এই জুটি ভাঙে। সঙ্গী হারিয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে সামারাবিক্রমাও বিদায় নেন। ৫০ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৪০ রানের ইনিংস খেলেন আতাপাত্তু। শ্রীলঙ্কার পতন হওয়া ৬ উইকেটের চারটাই নেন নাহিদা। ৭.২ ওভারে এই স্পিনারের খরচ ২১ রান। সুলতানা খাতুন এবং রিতু মনি নেন একটি করে উইকেট।

এর আগে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৮ রানের ইনিংস খেলেন জ্যোতি। এ ছাড়া শারমিন সুলতানা ২৫, নাহিদা ২০ এবং রিতুর ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান। শ্রীলঙ্কার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল আতাপাত্তু। ৩৬ রানে ৩ উইকেট নেন অধিনায়ক। মালকি মাদারা, নিমাশা মিপেজ ও আইনোকা রানাভিরা নেন দুটি করে উইকেট।

