বাংলাদেশকে হারিয়ে সমতায় শ্রীলঙ্কা

জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। ৩ উইকেটের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গিয়েছিল স্বাগতিকেরা। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখল নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। এ যাত্রায় তাদের বিপক্ষে ৪ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে এদিন বোলাররাই শ্রীলঙ্কার জয়ের ভীত গড়ে দেয়। সফরকারীদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৬৫ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। রান তাড়ায় ৭০ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে লঙ্কানরা। দুই ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আসায় শেষ ম্যাচটা অলিখিত ফাইনালে রূপ নিল। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে আগামী ২৫ মার্চ মাঠে নামবে দুই দল।
ছোট লক্ষ্য তাড়ায় শুরুর পর শেষে দিকেও ধাক্কা খায় শ্রীলঙ্কা। ৪৬ রানে ২ উইকেট হারানোর পর শেষ দিকে ৭ রানে ৩ উইকেট হারায় তারা। এরপরও লঙ্কানদের হার ঠেকাতে পারেনি বাংলাদেশ। চামারি আতাপাত্তু, হার্শিথা সামারাবিক্রমা, সানসিমা করুনারত্নেদের ব্যাটে চড়ে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে শ্রীলঙ্কা।
চতুর্থ উইকেটে ৭৭ রান যোগ করেন সামারাবিক্রমা এবং করুনারত্নে। করুনারত্নে ৪০ রান করে নাহিদা আক্তারের শিকার হলে এই জুটি ভাঙে। সঙ্গী হারিয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে সামারাবিক্রমাও বিদায় নেন। ৫০ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৪০ রানের ইনিংস খেলেন আতাপাত্তু। শ্রীলঙ্কার পতন হওয়া ৬ উইকেটের চারটাই নেন নাহিদা। ৭.২ ওভারে এই স্পিনারের খরচ ২১ রান। সুলতানা খাতুন এবং রিতু মনি নেন একটি করে উইকেট।
এর আগে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৮ রানের ইনিংস খেলেন জ্যোতি। এ ছাড়া শারমিন সুলতানা ২৫, নাহিদা ২০ এবং রিতুর ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান। শ্রীলঙ্কার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল আতাপাত্তু। ৩৬ রানে ৩ উইকেট নেন অধিনায়ক। মালকি মাদারা, নিমাশা মিপেজ ও আইনোকা রানাভিরা নেন দুটি করে উইকেট।
বিনোদনমূলক মাদক নিয়েছিলেন। আর সেটাই কাল হয়ে যেতে বসেছে মোহাম্মদ নওয়াজের। ডোপ টেস্টে ‘পজিটিভ’ হওয়ার পর এই অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।৬ মিনিট আগে
কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে যখন ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় স্তরের ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে লেস্টার সিটি এবং হাল সিটি ম্যাচের শেষ বাঁশি বেজেছে তখন স্কোরলাইন ২-২, সেসময় নিশ্চয়ই মন খারাপ হামজা চৌধুরীর। আর হামজার সঙ্গে মন খারাপ কোটি কোটি বাংলাদেশি ফুটবলপ্রেমীর।৩৬ মিনিট আগে
ঘণ্টার ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বোলিং। পাশাপাশি নিজের উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে বাউন্সারে ব্যাটারদের রীতিমতো নাজেহাল করে ছাড়েন নাহিদ রানা। উইকেট হারানোর ভয়ে ব্যাটাররা তাঁকে বেশ সাবধানে খেলেন। আগুনে বোলিংয়ে বাংলাদেশের গতিতারকাকে পাকিস্তানি কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন শন টেইট।১ ঘণ্টা আগে
উত্তর আফ্রিকার ফুটবল ইতিহাসে তিউনিসিয়া নামটির সঙ্গে একধরনের ধারাবাহিকতা মিশে আছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে সাত বিশ্বকাপের পাঁচটিতেই খেলতে যাচ্ছে। এই অর্জনের আনন্দ ছাপিয়ে এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে—তিউনিসিয়া কি কেবল অংশগ্রহণেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি গ্রুপ পর্বের গেরো২ ঘণ্টা আগে