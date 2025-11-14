Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশের কাছে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাজেভাবে হেরেছে আয়ারল্যান্ড। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশের কাছে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাজেভাবে হেরেছে আয়ারল্যান্ড। ছবি: বিসিবি

সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দিনের বাজে ফিল্ডিং ছাড়া বাকি চারদিনই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দলের। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে দাপুটে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে এক দিন হাতে রেখেই। এবার স্বাগতিকদের ঘায়েল করতে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাতে যাচ্ছে আইরিশরা।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাটিংবান্ধব হলেও আয়ারল্যান্ডকে স্পিন দিয়ে ঘায়েল করেছে বাংলাদেশ। তাইজুল ইসলাম, হাসান মুরাদ, মেহেদী হাসান মিরাজ তিন স্বীকৃত স্পিনার মিলে প্রতিপক্ষের ১৪ উইকেট তুলে নিয়েছেন। আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং হয়েছেন রান আউট। বাকি ৫ উইকেট দুই পেসার নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। সিলেটের চেয়ে মিরপুরের উইকেটে ঘূর্ণি আরও বেশি থাকবে, সেটা না বললেও চলছে। আজ চতুর্থ দিনে ম্যাচ হারের পর সংবাদ সম্মেলনে অ্যান্ড্রু বলবার্নি আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে এসে বলেন, ‘বাংলাদেশের স্পিনাররা খুব বেশি বাজে বল দেয় না। তাদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের স্পিনারদের জন্য ধারাবাহিকতা খুবই প্রয়োজনীয়। আমাদের দলে গ্যাভিন হোয়ে নামে একজন লেগ স্পিনার আছে। পরের ম্যাচের জন্য তাকে দেখতে হবে।’

বাংলাদেশ সিলেটে শুধু এক ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে। এখানে ৮ উইকেটের ছয়টিই তুলেছেন আয়ারল্যান্ডের স্পিনাররা। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু হামফ্রিস একাই পেয়েছেন ৫ উইকেট। এদিকে আয়ারল্যান্ডের জার্সিতে কেবল ২ ওয়ানডে খেলেছেন গ্যাভিন হোয়ে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪ ম্যাচে নিয়েছেন ৮ উইকেট। মিরপুরে ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশির ভাগ সময় যে মিরপুরের উইকেট ‘স্পিনবান্ধব’ থাকে, সেটা না বললেও চলছে। অক্টোবরে মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ আয়োজন করা নিয়ে হয়েছে অনেক সমালোচনা। মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে উইকেট নিয়ে যেন ভালোই পড়াশোনা করে এসেছেন বলবার্নি। সিলেটে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলবার্নি বলেন,

‘আপনি এখানে এলে সবসময় আশা করবেন যে উইকেটে ঘূর্ণন থাকবে। মিরপুরে আগেভাবে বল স্পিন করবে। একটু বেশিই হবে সেটা। মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা ইতিবাচক থাকব। শুধু ডিফেন্স করা যাবে না। স্কোরবোর্ড সচল রাখতে হবে।’

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টে প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছে ২০২৩ সালে মিরপুরে। ঠিক তার এক বছরের মাথায় টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে নাহিদ রানার। গতির সঙ্গে বাউন্সারে ঘায়েল করতে পারেন বলে সুনাম কুড়িয়েছেন রানা। দুই বছর আগে মিরপুরে খেলতে এসেই রানার ব্যাপারে কথাবার্তা শুনেছিলেন বলে জানিয়েছেন বলবার্নি। সিলেটে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে আইরিশ অধিনায়ক বলেন,‘আমরা ২০২৩ সালে যখন এখানে ছিলাম, তখন তার (নাহিদ রানা) একটা আভাস পেয়েছিলাম। রানাকে ক্যারিবিয়ানে এবং এমন উইকেটে যেখানে সে সুবিধা পায়, বোলিংয়ে দেখার পর মনে হয়েছে সে ভয়ংকর হয়ে উঠবে। জোরে দৌড়ে এসে বোলিং করে। বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই এটা দারুণ ব্যাপার।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

অন্য খেলা

১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা। ছবি: সংগৃহীত
১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকায় আজ শেষ হয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে দুই ইভেন্টে দুটি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।

এই তিন আর্চারকে ১০ লাখ করে টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। আর্মি স্টেডিয়ামে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া শুক্রবার বিকেলে পুরস্কার বিতরণী শেষে এই ঘোষণা দেন। পুরস্কার বিতরণী শেষ করে গণমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ বলেন, ‘অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক পেতে হলে যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মতো সুযোগ-সুবিধা থাকতে হয়। সে ক্ষেত্রে আমাদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যে সক্ষমতা আছে সেভাবেই আমরা তাদেরকে সহায়তা করব। এটা সত্যি বিশ্বের বহুল জনসংখ্যার দেশের মধ্যে একটি হলেও অলিম্পিকে স্বর্ণপদক নেই আমাদের। তবে আমি আশা করি এই আর্চারির মাধ্যমে আমরা সোনা পাব। যে তিনজন পদক পেয়েছেন, তাদের আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ১০ লাখ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করছি।’

পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে বন্যা আক্তার বলেন, ‘সত্যি যদি এমন ঘোষণা দিয়ে থাকেন মাননীয় ক্রীড়া উপদেষ্টা তাহলে এর চেয়ে খুশির খবর আর কিছু নেই। এতে আর্চারিতে আমাদের আগ্রহ আরও বাড়বে। আমরা আরও বেশি মনোযোগী হতে পারব এই খেলায়। শুধু তাই নয় অনেকেই হয়তো আর্চারি ছেড়ে বিদেশে চলে যান, সে ক্ষেত্রে এসব সম্ভাবনাও কমে আসবে। সব মিলিয়ে আমি খুবই খুশি এমন একটা আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণার কথা শুনে।’

এবার ব্যক্তিগত ও দলীয় মিলিয়ে সেরা হয়েছে ভারত। ৬টি সোনা, ৩টি রুপা ও ১টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ১০টি পদক জিতেছে তারা। দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে ২টি সোনা, ৪টি করে রুপা ও ব্রোঞ্জ।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাঅন্য খেলাআর্চারি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

ক্রিকেট

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। ১৫৯ রানে অলআউট হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো
প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। ১৫৯ রানে অলআউট হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

৬ বছর পর টেস্ট ফিরল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এর আগে সবশেষ ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভেন্যুটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলাপি বলের টেস্ট খেলেছিল ভারত। লম্বা বিরতির পর ইডেন গার্ডেন্সে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট ফেরার দিনে উন্মাদনার কমতি ছিল না ভক্তদের। প্রথম দিনের খেলা শেষে সব উন্মাদনার মধ্যমণি হয়ে থাকলেন যশপ্রীত বুমরা।

এই পেসারের আগুনে বোলিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে ভারত। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে প্রোটিয়ারা। সফরকারী দলের শুরুটা ভালোই হয়েছিল। উদ্বোধনী জুটিতে ৫৭ রান তোলেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার এইডেন মার্করাম ও রায়ান রিকেলটন। কিন্তু সকালের সূর্য যে সব সময় দিনের পূর্বাভাস দেয় না সেটারই প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার এই ইনিংস।

২৩ রান করা রিকেলটনকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন বুমরা। আরেক ওপেনার মার্করামের উইকেটও নেন তিনি। দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৩১ রান করেন বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা ব্যাটারদের একজন। বুমরার জোড়া ধাক্কার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে অতিথিরা। দলের বিপদের দিনে ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হন উইয়ান মুল্ডার, টনি ডি জর্জিরা। দুজনেই বিদায় নেন সমান ২৪ রান করে। হতাশ করেন টেম্বা বাভুমা। ৩ রান করেন অধিনায়ক। এছাড়া কাইল ভারানে ১৬ ও ট্রিস্টান স্টাবসের ব্যাট থেকে আসে ১৫ রান। দুই ওপেনারের পর জর্জি, সাইমন হারমার ও কেশভ মহারাজকেও ফেরান বুমরা। ৫ উইকেট নেওয়ার পথে তাঁর খরচ ২৭ রান। মোহাম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব নেন দুটি করে উইকেট।

জবাব দিতে নেমে মার্কো জানসেনের শিকার হয়ে দলীয় ১৮ রানেই বিদায় নেন যশস্বী যয়সওয়াল। ১২ রান করেন এই ওপেনার। দিনের শেষ অংশে আর কোনো উইকেট হারায়নি স্বাগতিকেরা। প্রথম দিন শেষে তাদের সংগ্রহ ৩৭ রান। লোকেশ রাহুল ১৩ ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।

বিষয়:

খেলাআফ্রিকাক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

অন্য খেলা

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে পাকিস্তান। ছবি: এএইচএফ
বাংলাদেশকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে পাকিস্তান। ছবি: এএইচএফ

প্রথম ম্যাচে যেমন, ঠিক তেমনভাবেই দ্বিতীয় ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরল পাকিস্তান। বাংলাদেশও কোনো পাত্তা পেল না। তাই এক ম্যাচ হাতে রেখেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টিকিট নিশ্চিত করল পাকিস্তান। মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-০ গোলে তারা হারিয়েছে বাংলাদেশকে।

ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে পাকিস্তানকে এগিয়ে দেন সুফিয়ান খান। প্রথম কোয়ার্টারে এরপর আর কোনো গোল করতে পারেনি সফরকারীরা। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে নাকানিচুবানি খাওয়াল বাংলাদেশকে।

১৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন সুফিয়ান খান। ৩০ মিনিটে রানা ওয়াহিদ আশরাফের স্টিক থেকে তৃতীয় গোল। ৩০ মিনিটের সময়ইপেনাল্টি কর্নারে জাল কাঁপান রানা ওয়ালিদ।

তৃতীয় কোয়ার্টার শুরু হওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে পঞ্চম গোলের দেখা পায় পাকিস্তান। ফিল্ড প্লে থেকে গোল আদায় করে নেন হান্নান শহীদ। প্রথম দুই কোয়ার্টারে কয়েকবার আক্রমণের ঝলক দেখালেও পেনাল্টি কর্নার পায়নি বাংলাদেশ। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারে এসে খোলে সেই দুয়ার। তবু তা কাজে লাগাতে পারেননি আশরাফুল ইসলাম।

শেষ কোয়ার্টারে বাংলাদেশকে তেমন কোনো সুযোগই দেয়নি পাকিস্তান। ৫৩ মিনিটে আফরাজ ও ৫৭ মিনিট একক নৈপুণ্যে অসাধারণ এক গোল করেন রানা ওয়াহিদ। ৫৯ মিনিটে বাংলাদেশের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন পাকিস্তানের অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাট।

প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৮-২ গোলে জয় পায় পাকিস্তান। তৃতীয় ম্যাচে পরশু মুখোমুখি হবে দুই দল। যদিও তা কেবল নিয়মরক্ষার।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাপাকিস্তানঅন্য খেলাহকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

ক্রিকেট

নতুন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরলেন সাউদি

ক্রীড়া ডেস্ক    
কলকাতার বোলিং কোচ হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। ছবি: এক্স
কলকাতার বোলিং কোচ হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। ছবি: এক্স

সবশেষ ২০২৩ সালে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপএল) খেলেছেন টিম সাউদি। দুই মৌসুম পর বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে ফিরতে যাচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই পেসার। সেটা খেলোয়াড় হিসেবে নয়, অন্য ভূমিকায়।

২০২৬ আইপিএলের জন্য বোলিং কোচ হিসেবে সাউদিকে নিয়োগ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আজ এক বিবৃতিতে ওপার বাংলার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ভরত অরুনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে সাউদিকে। গত আসরে কলকাতার বোলিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন অরুন। নতুন মৌসুমের আগে লখনৌ সুপার জায়ান্টসে নাম লিখিয়েছেন তিনি।

কলকাতার সঙ্গে সাউদির সম্পর্কটা নতুন নয়। ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের হয়ে খেলেছেন তিনি। প্রতিযোগিতায় কলকাতার হয়েই নিজের সেরা মৌসুমটা পার করেছেন সাউদি। ২০২২ সালের আসরে ৯ ম্যাচে নেন ১৪ উইকেট। সব মিলিয়ে আইপিএলে ৫৪ ম্যাচ খেলে ৪৭ উইকেট নিয়েছেন সাউদি। ইকোনমি রান রেট ৮.৬৬।

গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন সাউদি। এরপরই কোচিংয়ে নাম লেখান। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের বোলিং পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন ৩৬ বছর বয়সী সাউদি। এবার জায়গা পেলেন কলকাতার কোচিং প্যানেলে।

নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসের সেরা বোলারদের একজন সাউদি। দেশের জার্সিতে ১০৭ টেস্ট, ১৬১ ওয়ানডের পাশাপাশি ১২৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শিকার ৭৭৬ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে এত উইকেট নিতে পারেননি আর কোনো বোলার।

কলকাতার বোলিং কোচ হওয়ার পর সাউদি বলেন, ‘কলকাতা নাইট রাইডার্স আমার ঘরের মতো। এখানে নতুন ভূমিকায় ফিরতে পারাটা আমার জন্য সম্মানের। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সংস্কৃতি দারুণ। কলকাতার দারুণ সব ভক্ত এবং খেলোয়াড় আছেন। আমি কলকাতার হয়ে ২০২৬ আইপিএল জিততে চাই।’

সাউদিকে দলে নিয়ে কলকাতার সিইও বেঙ্কি মাইসোর বলেন, ‘কেকেআর পরিবারে টিম সাউদিকে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। এবার সে কোচ হিসেবে এখানে পরীক্ষা দেবে। পেশাদার ক্যারিয়ারে তাঁর দারুণ সব অভিজ্ঞতা আমাদের বোলিং ইউনিটকে আরও শক্তিশালী করবে। একই সঙ্গে সাউদির নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে।’

বিষয়:

খেলাআইপিএলকলকাতা নাইট রাইডার্স
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

২৬ টুকরা আশরাফুলের ফোন ধরতেন মালয়েশিয়াফেরত বন্ধু জরেজ, বলতেন ‘ব্যস্ত আছে’

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

হামজা থাকলে দ্বিতীয় গোল পাওয়া কঠিন হতো, বলছেন নেপাল কোচ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন: সারোয়ার তুষার

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

শতবার অনুশীলনের পরও কেন শেষ মুহূর্তে গোল হজম করছে বাংলাদেশ

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর ভারতের দিকে মুখ তুলে চাইল কানাডা

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

বাংলাদেশকে ঘায়েল করতে মিরপুরে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

১০ লাখ টাকা পাচ্ছেন এশিয়ান আর্চারির পদকজয়ীরা

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

কলকাতায় টেস্ট প্রত্যাবর্তনের দিনটা রাঙালেন বুমরা

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান