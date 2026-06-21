ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হেরে সিরিজ আগেই খুইয়েছে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই এড়াতে নামছে স্বাগতিকেরা। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক তাওহীদ হৃদয়।
ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচে তিন পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন সৌম্য সরকার, আব্দুল গাফফার সাকলাইন ও মোস্তাফিজুর রহমান। ফিরেছেন নুরুল হাসান সোহান, শরীফুল ইসলাম ও তাসকিন আহমেদ। তাসকিন সিরিজে আজই প্রথম খেলছেন। শরীফুল প্রথম টি-টোয়েন্টি খেললেও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলেননি।
আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে সোহান ফিরলেও উইকেটরক্ষকের গ্লাভস থাকছে পারভেজ হোসেন ইমনের হাতে। স্বীকৃত পেসার হিসেবে মোস্তাফিজ-তাসকিনের সঙ্গে আছেন নাহিদ রানা। স্পিন বিভাগে লেগস্পিনার রিশাদ হোসেনের সঙ্গে আছেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম। রিশাদের শেষের দিকে ক্যামিও ইনিংস ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এদিকে অস্ট্রেলিয়া খেলছে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই।
মিরপুরে ১৪ জুন তৃতীয় ওয়ানডেতে মাংসপেশিতে টান পড়ায় ব্যাটিং করলেও লিটন দাস উইকেটরক্ষকের কাজ করেননি। এরপরে আর লিটন নামতেই পারেননি বাংলাদেশের জার্সিতে। তাঁর পরিবর্তে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন হৃদয়।
বাংলাদেশ একাদশ:
সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন (উইকেটরক্ষক), তাওহীদ হৃদয় (অধিনায়ক), শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, নাহিদ রানা, শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ
অস্ট্রেলিয়া একাদশ:
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), কুপার কনোলি, টিম ডেভিড, ম্যাট রেনশ, নিখিল চৌধুরী, জোয়েল ডেভিস, অ্যারন হার্ডি, নাথান এলিস, স্পেনসার জনসন, অ্যাডাম জাম্পা
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