নিজেদের ‘পাতা ফাঁদে’ ধরা খেয়ে এখন ক্রিকেটারদের দুষছে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
৬ বছর পর কলকাতার ইডেনে টেস্ট ফিরলেও স্বাগতিকদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে। তাও যে সে হার নয়। যে হারে ভারত নাম লিখিয়েছে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে। ভরাডুবির পর ক্রিকেটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্বাগতিক কোচ গৌতম গম্ভীর।
ইডেন গার্ডেন্সে তিন দিনে গল্প শেষ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই টেস্টে খেলা হয়েছে ২০৬ ওভার ২ বল। পড়েছে ৩৮ উইকেট। যার মধ্যে শেষ দুই দিনে পড়েছে ২৭ উইকেট। ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত গুটিয়ে গেছে ৯৩ রানে। স্বাগতিকেরা ৩০ রানে হারের পর স্বাভাবিকভাবেই কাঠগড়ায় ইডেনের পিচ কিউরেটর। তবে গম্ভীরের মতে কিউরেটরকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। ব্যাটারদের ব্যর্থতাতেই এমন ভরাডুবি হয়েছে বলে দাবি ভারতের কোচের।
ভারতের ভরাডুবির পর যখন পিচ কিউরেটরকে সামাজিক মাধ্যমে ধুয়ে দিচ্ছেন, গম্ভীর তখন বললেন চমকে দেওয়ার মতো এক তথ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩০ রানে হারের পর সংবাদমাধ্যমকে ভারতের প্রধান কোচ বলেছেন, ‘ঠিক এমন পিচই চেয়েছিলাম আমরা। কিউরেটর অনেক সাহায্য করেছেন।ভালো খেলতে না পারলে তো এমনই হবে। এ ধরনের উইকেটে আপনি অবশ্যই রান করতে পারবেন। আমার মতে অসম বাউন্স বেশি ছিল। স্পিনার-পেসার সবার জন্যই প্রযোজ্য। ১২৪ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল।’
তিন দিনে শেষ হওয়া ইডেন টেস্টে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর এই রান কতটা মূল্যবান সেটা তো ম্যাচ শেষে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের ওয়াশিংটন সুন্দর ২৯ ও ৩১ রান করেছেন। দুই ইনিংসেই তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছেন তিনি। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭ বলে ২৬ রানের ইনিংস খেলে অক্ষর প্যাটেল ভারতের জয়ের দারুণ সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। বাভুমা-ওয়াশিংটনরা যদি পারেন, তাহলে বাকিরা কেন পারলেন না—গম্ভীরের প্রশ্ন এমনটাই। ম্যাচ শেষে ভারতের প্রধান কোচ বলেন, ‘প্রথম কথা হলো উইকেটে ভয়ংকর কিছু ছিল না। আনপ্লেয়েবল উইকেট বলার উপায় নেই। টেম্বা বাভুমা, অক্ষর প্যাটেল রান করেছে। ওয়াশিংটন সুন্দরও ভালো খেলেছে।’
ভারতের বিপক্ষে ৩০ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন সায়মন হারমার। দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই স্পিনার। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে ২১ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তবে গম্ভীরের দাবি পেসাররা এখানে বেশি সফল হয়েছেন। ৩০ রানে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রধান কোচ বলেন, ‘আমরা যদি সব সময় উইকেট নিয়েই কথা বলি। এখানে আসলে স্পিন করছে। কিন্তু পরিসংখ্যানে তাকালে দেখা যাবে বেশির ভাগ উইকেটই পেসারদের। উইকেটের আচরণ নিয়ে কথা বলছি। তবে ৪০ উইকেটের বেশির ভাগই পেয়েছেন পেসাররা।’
শুবমান গিল প্রথম ইনিংসে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর ভারতের দুই ইনিংসেই ৯ উইকেট পড়ার পর ইনিংস শেষ হয়েছে। আর গম্ভীর সংবাদমাধ্যমে পেসারদের বেশি উইকেট নেওয়ার যে দাবি তুলেছেন, সেটা ভুল। ৩৮ উইকেটের মধ্যে স্পিনাররা নিয়েছেন ২২ উইকেট। পেসাররা পেয়েছেন ১৬ উইকেট। আর এই টেস্টে ৩০ রানে জিতে ইডেনে সবচেয়ে কম রান ডিফেন্ডের রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা। এর আগে ইডেনে এই রেকর্ডটা ছিল ভারতেরই। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডকে ১৯২ রানের লক্ষ্য দিয়েও ২৮ রানে জিতেছিল ভারত।
তৃতীয় দিনে ৩০ রানে জিতে ভারতকে ভারতের মাঠে ১৫ বছর পর টেস্টে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে নাগপুর টেস্টে ভারতকে ইনিংস ও ৬ রানে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা। এদিকে গুয়াহাটিতে ভারত নামবে সিরিজ বাঁচাতে। ২২ নভেম্বর শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।
৬ বছর পর কলকাতার ইডেনে টেস্ট ফিরলেও স্বাগতিকদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে। তাও যে সে হার নয়। যে হারে ভারত নাম লিখিয়েছে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে। ভরাডুবির পর ক্রিকেটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্বাগতিক কোচ গৌতম গম্ভীর।
ইডেন গার্ডেন্সে তিন দিনে গল্প শেষ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই টেস্টে খেলা হয়েছে ২০৬ ওভার ২ বল। পড়েছে ৩৮ উইকেট। যার মধ্যে শেষ দুই দিনে পড়েছে ২৭ উইকেট। ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত গুটিয়ে গেছে ৯৩ রানে। স্বাগতিকেরা ৩০ রানে হারের পর স্বাভাবিকভাবেই কাঠগড়ায় ইডেনের পিচ কিউরেটর। তবে গম্ভীরের মতে কিউরেটরকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। ব্যাটারদের ব্যর্থতাতেই এমন ভরাডুবি হয়েছে বলে দাবি ভারতের কোচের।
ভারতের ভরাডুবির পর যখন পিচ কিউরেটরকে সামাজিক মাধ্যমে ধুয়ে দিচ্ছেন, গম্ভীর তখন বললেন চমকে দেওয়ার মতো এক তথ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩০ রানে হারের পর সংবাদমাধ্যমকে ভারতের প্রধান কোচ বলেছেন, ‘ঠিক এমন পিচই চেয়েছিলাম আমরা। কিউরেটর অনেক সাহায্য করেছেন।ভালো খেলতে না পারলে তো এমনই হবে। এ ধরনের উইকেটে আপনি অবশ্যই রান করতে পারবেন। আমার মতে অসম বাউন্স বেশি ছিল। স্পিনার-পেসার সবার জন্যই প্রযোজ্য। ১২৪ রান তাড়া করে অবশ্যই জেতা উচিত ছিল।’
তিন দিনে শেষ হওয়া ইডেন টেস্টে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর এই রান কতটা মূল্যবান সেটা তো ম্যাচ শেষে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের ওয়াশিংটন সুন্দর ২৯ ও ৩১ রান করেছেন। দুই ইনিংসেই তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছেন তিনি। আর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭ বলে ২৬ রানের ইনিংস খেলে অক্ষর প্যাটেল ভারতের জয়ের দারুণ সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। বাভুমা-ওয়াশিংটনরা যদি পারেন, তাহলে বাকিরা কেন পারলেন না—গম্ভীরের প্রশ্ন এমনটাই। ম্যাচ শেষে ভারতের প্রধান কোচ বলেন, ‘প্রথম কথা হলো উইকেটে ভয়ংকর কিছু ছিল না। আনপ্লেয়েবল উইকেট বলার উপায় নেই। টেম্বা বাভুমা, অক্ষর প্যাটেল রান করেছে। ওয়াশিংটন সুন্দরও ভালো খেলেছে।’
ভারতের বিপক্ষে ৩০ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন সায়মন হারমার। দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই স্পিনার। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে ২১ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তবে গম্ভীরের দাবি পেসাররা এখানে বেশি সফল হয়েছেন। ৩০ রানে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রধান কোচ বলেন, ‘আমরা যদি সব সময় উইকেট নিয়েই কথা বলি। এখানে আসলে স্পিন করছে। কিন্তু পরিসংখ্যানে তাকালে দেখা যাবে বেশির ভাগ উইকেটই পেসারদের। উইকেটের আচরণ নিয়ে কথা বলছি। তবে ৪০ উইকেটের বেশির ভাগই পেয়েছেন পেসাররা।’
শুবমান গিল প্রথম ইনিংসে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর ভারতের দুই ইনিংসেই ৯ উইকেট পড়ার পর ইনিংস শেষ হয়েছে। আর গম্ভীর সংবাদমাধ্যমে পেসারদের বেশি উইকেট নেওয়ার যে দাবি তুলেছেন, সেটা ভুল। ৩৮ উইকেটের মধ্যে স্পিনাররা নিয়েছেন ২২ উইকেট। পেসাররা পেয়েছেন ১৬ উইকেট। আর এই টেস্টে ৩০ রানে জিতে ইডেনে সবচেয়ে কম রান ডিফেন্ডের রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা। এর আগে ইডেনে এই রেকর্ডটা ছিল ভারতেরই। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডকে ১৯২ রানের লক্ষ্য দিয়েও ২৮ রানে জিতেছিল ভারত।
তৃতীয় দিনে ৩০ রানে জিতে ভারতকে ভারতের মাঠে ১৫ বছর পর টেস্টে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে নাগপুর টেস্টে ভারতকে ইনিংস ও ৬ রানে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা। এদিকে গুয়াহাটিতে ভারত নামবে সিরিজ বাঁচাতে। ২২ নভেম্বর শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।
আবুধাবি টি-টেন লিগের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যাম্পস আগেই নিয়েছে সাকিব আল হাসানকে। এবার আমিরাত ভিত্তিক এই টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ। নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার।২ ঘণ্টা আগে
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা২ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। বাকি ৪ ম্যাচের তিনটিতেই ফল হয়েছে শেষ ওভারে এসে। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের সেই চিত্র এবার ওয়ানডেতেও ফিরিয়ে আনল দুদল। প্রথম ওয়ানডেতে লড়াই করে শেষ ওভারে এসে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ৭ রানের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল২ ঘণ্টা আগে
এইডেন মার্করাম ক্যাচ ধরতেই উদ্যাপন শুরু। সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা যেন টেম্বা বাভুমার। হাত ছুড়ে যেভাবে উদ্যাপন করলেন, সেটা যেন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে ছুরির মতো বিঁধেছে। প্রোটিয়াদের কাছে ৩০ রানে হেরে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল ভারতের।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আবুধাবি টি-টেন লিগের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যাম্পস আগেই নিয়েছে সাকিব আল হাসানকে। এবার আমিরাত ভিত্তিক এই টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ। নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার।
নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাসকিনকে নেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘উত্তাপ পেতে তৈরি থাকুন। ২০২৫ আবুধাবি টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সে যোগ দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ।’ তাসকিনের ছবি দিয়ে একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেছে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স। তাসকিন এই ফটোকার্ড নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে শেয়ার করে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘হ্যালো নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স।’
সাকিব-তাসকিনের পাশাপাশি এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন সাইফ হাসানও। সাইফকে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। টি-টোয়েন্টিতে এ বছর দারুণ সময় কাটছে সাইফের। আমিরাতে সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১৭৮ রান। দুটি ফিফটিও করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে।
১৮ নভেম্বর কোয়েটা কাভালরি-নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগ। টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে আট ফ্র্যাঞ্চাইজি। অপর ছয় ফ্র্যাঞ্চাইজি হচ্ছে ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স, দিল্লি বুলস, অ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স, ভিস্তা রাইডার্স, আজমান টাইটান্স ও রয়্যাল চ্যাম্পস। টুর্নামেন্টে হবে ৩২ ম্যাচ। ৩০ নভেম্বর ফাইনাল।
আবুধাবি টি-টেন লিগে এর আগেও খেলেছেন সাকিব। ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্টে তিনি খেলেছিলেন বাংলা টাইগার্সের হয়ে। এবার নতুন দল রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিয়ে পেয়েছেন অধিনায়কত্বও। এই দলে আছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, জেসন রয়, লিয়াম ডসনের মতো তারকারা। ১৯ নভেম্বর ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে রয়্যাল চ্যাম্পস।
আবুধাবি টি-টেন লিগের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যাম্পস আগেই নিয়েছে সাকিব আল হাসানকে। এবার আমিরাত ভিত্তিক এই টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ। নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার।
নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাসকিনকে নেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘উত্তাপ পেতে তৈরি থাকুন। ২০২৫ আবুধাবি টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সে যোগ দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ।’ তাসকিনের ছবি দিয়ে একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেছে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স। তাসকিন এই ফটোকার্ড নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে শেয়ার করে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘হ্যালো নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স।’
সাকিব-তাসকিনের পাশাপাশি এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন সাইফ হাসানও। সাইফকে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নস। টি-টোয়েন্টিতে এ বছর দারুণ সময় কাটছে সাইফের। আমিরাতে সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ৪ ম্যাচে ৪৪.৫০ গড় ও ১২৮.০৫ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১৭৮ রান। দুটি ফিফটিও করেছিলেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে।
১৮ নভেম্বর কোয়েটা কাভালরি-নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগ। টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে আট ফ্র্যাঞ্চাইজি। অপর ছয় ফ্র্যাঞ্চাইজি হচ্ছে ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স, দিল্লি বুলস, অ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স, ভিস্তা রাইডার্স, আজমান টাইটান্স ও রয়্যাল চ্যাম্পস। টুর্নামেন্টে হবে ৩২ ম্যাচ। ৩০ নভেম্বর ফাইনাল।
আবুধাবি টি-টেন লিগে এর আগেও খেলেছেন সাকিব। ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্টে তিনি খেলেছিলেন বাংলা টাইগার্সের হয়ে। এবার নতুন দল রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিয়ে পেয়েছেন অধিনায়কত্বও। এই দলে আছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, জেসন রয়, লিয়াম ডসনের মতো তারকারা। ১৯ নভেম্বর ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে রয়্যাল চ্যাম্পস।
৬ বছর পর কলকাতার ইডেনে টেস্ট ফিরলেও স্বাগতিকদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে। তাও যে সে হার নয়। যে হারে ভারত নাম লিখিয়েছে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে। ভরাডুবির পর ক্রিকেটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্বাগতিক কোচ গৌতম গম্ভীর।২২ মিনিট আগে
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা২ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। বাকি ৪ ম্যাচের তিনটিতেই ফল হয়েছে শেষ ওভারে এসে। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের সেই চিত্র এবার ওয়ানডেতেও ফিরিয়ে আনল দুদল। প্রথম ওয়ানডেতে লড়াই করে শেষ ওভারে এসে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ৭ রানের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল২ ঘণ্টা আগে
এইডেন মার্করাম ক্যাচ ধরতেই উদ্যাপন শুরু। সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা যেন টেম্বা বাভুমার। হাত ছুড়ে যেভাবে উদ্যাপন করলেন, সেটা যেন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে ছুরির মতো বিঁধেছে। প্রোটিয়াদের কাছে ৩০ রানে হেরে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল ভারতের।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা রাঙালেন পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি।
ইসলামাবাদে গত রাতে একটি ছাদখোলা রেস্তোরাঁয় রাজকীয় নৈশভোজের আয়োজন করেছেন শাহিন। পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক এই নৈশভোজের আয়োজন করেছেন সফরকারী দুই দল শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের নিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, হাসারাঙ্গা, চামিরা, নিশাঙ্কা খাওয়ার পাশাপাশি খোশগল্প করছেন। সালমান আলী আঘা, হারিস রউফ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়ররা আড্ডায় মেতেছেন শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের সঙ্গে। রাজাকে এক ক্রিকেটারের সঙ্গেও আলিঙ্গন করতে দেখা গেছে।
Thank you @iShaheenAfridi for hosting @ZimCricketv players for the dinner.— Sikandar Raza (@SRazaB24) November 15, 2025
Much appreciated brother.
We had a great time socializing with all the players.#Alhamdulliah #triseries pic.twitter.com/i8QZP8qbqy
শাহিনের এমন আতিথেয়তায় মুগ্ধ সিকান্দার রাজা সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসামূলক পোস্ট দিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৪১ সেকেন্ডের এক ভিডিও পোস্ট করে রাজা লিখেছেন, ‘জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের ডিনারে আমন্ত্রণ করার জন্য শাহিন শাহ আফ্রিদিকে ধন্যবাদ। দারুণ আয়োজন করেছ। ক্রিকেটাররা এক জায়গায় একত্রিত হয়েছি। দারুণ সময় কেটেছে।’ রাজকীয় ডিনারে পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী অনেক খাবার ছিল। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে নান, কাবাবসহ আরও অনেক ধরনের খাবার দেখা গেছে। সঙ্গে কোমল পানীয় তো ছিলই।
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে এখন চলছে রাওয়ালপিন্ডিতে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কা কোনো উইকেট না হারিয়ে করেছে ৩৫ রান। পরশু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শাহিন অসুস্থ থাকায় খেলতে পারেননি। সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সালমান আলী আঘা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৮ উইকেটে জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে পাকিস্তান। লঙ্কানরা আজ নেমেছে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। শাহিনও এই ম্যাচে ফিরলেন অধিনায়ক হয়ে।
আগের সূচি অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ। কিন্তু পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবর্তন আসে ত্রিদেশীয় সিরিজের সূচিতেও। রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হতে যাওয়া এই ত্রিদেশীয় সিরিজের সব ম্যাচই হবে রাওয়ালপিন্ডিতে। জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন সিকান্দার রাজা।
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা রাঙালেন পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি।
ইসলামাবাদে গত রাতে একটি ছাদখোলা রেস্তোরাঁয় রাজকীয় নৈশভোজের আয়োজন করেছেন শাহিন। পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক এই নৈশভোজের আয়োজন করেছেন সফরকারী দুই দল শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের নিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, হাসারাঙ্গা, চামিরা, নিশাঙ্কা খাওয়ার পাশাপাশি খোশগল্প করছেন। সালমান আলী আঘা, হারিস রউফ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়ররা আড্ডায় মেতেছেন শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের সঙ্গে। রাজাকে এক ক্রিকেটারের সঙ্গেও আলিঙ্গন করতে দেখা গেছে।
Thank you @iShaheenAfridi for hosting @ZimCricketv players for the dinner.— Sikandar Raza (@SRazaB24) November 15, 2025
Much appreciated brother.
We had a great time socializing with all the players.#Alhamdulliah #triseries pic.twitter.com/i8QZP8qbqy
শাহিনের এমন আতিথেয়তায় মুগ্ধ সিকান্দার রাজা সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসামূলক পোস্ট দিয়েছেন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ৪১ সেকেন্ডের এক ভিডিও পোস্ট করে রাজা লিখেছেন, ‘জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারদের ডিনারে আমন্ত্রণ করার জন্য শাহিন শাহ আফ্রিদিকে ধন্যবাদ। দারুণ আয়োজন করেছ। ক্রিকেটাররা এক জায়গায় একত্রিত হয়েছি। দারুণ সময় কেটেছে।’ রাজকীয় ডিনারে পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী অনেক খাবার ছিল। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে নান, কাবাবসহ আরও অনেক ধরনের খাবার দেখা গেছে। সঙ্গে কোমল পানীয় তো ছিলই।
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে এখন চলছে রাওয়ালপিন্ডিতে। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কা কোনো উইকেট না হারিয়ে করেছে ৩৫ রান। পরশু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শাহিন অসুস্থ থাকায় খেলতে পারেননি। সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সালমান আলী আঘা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৮ উইকেটে জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে পাকিস্তান। লঙ্কানরা আজ নেমেছে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। শাহিনও এই ম্যাচে ফিরলেন অধিনায়ক হয়ে।
আগের সূচি অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ। কিন্তু পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবর্তন আসে ত্রিদেশীয় সিরিজের সূচিতেও। রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হতে যাওয়া এই ত্রিদেশীয় সিরিজের সব ম্যাচই হবে রাওয়ালপিন্ডিতে। জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন সিকান্দার রাজা।
৬ বছর পর কলকাতার ইডেনে টেস্ট ফিরলেও স্বাগতিকদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে। তাও যে সে হার নয়। যে হারে ভারত নাম লিখিয়েছে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে। ভরাডুবির পর ক্রিকেটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্বাগতিক কোচ গৌতম গম্ভীর।২২ মিনিট আগে
আবুধাবি টি-টেন লিগের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যাম্পস আগেই নিয়েছে সাকিব আল হাসানকে। এবার আমিরাত ভিত্তিক এই টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ। নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার।২ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। বাকি ৪ ম্যাচের তিনটিতেই ফল হয়েছে শেষ ওভারে এসে। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের সেই চিত্র এবার ওয়ানডেতেও ফিরিয়ে আনল দুদল। প্রথম ওয়ানডেতে লড়াই করে শেষ ওভারে এসে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ৭ রানের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল২ ঘণ্টা আগে
এইডেন মার্করাম ক্যাচ ধরতেই উদ্যাপন শুরু। সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা যেন টেম্বা বাভুমার। হাত ছুড়ে যেভাবে উদ্যাপন করলেন, সেটা যেন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে ছুরির মতো বিঁধেছে। প্রোটিয়াদের কাছে ৩০ রানে হেরে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল ভারতের।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। বাকি ৪ ম্যাচের তিনটিতেই ফল হয়েছে শেষ ওভারে এসে। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের সেই চিত্র এবার ওয়ানডেতেও ফিরিয়ে আনল দুদল। প্রথম ওয়ানডেতে লড়াই করে শেষ ওভারে এসে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ৭ রানের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড।
ক্রাইস্টচার্চের হেগলি ওভালে আগে ব্যাট করে ২৬৯ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। লক্ষ্য তাড়ায় ঢিমেতালে ব্যাট করে চাপে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কাইল জেমিসনের করা ২৬ তম ওভারে উইল ইয়ংয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে কিসি কার্টি যখন ফিরছিলেন, সফরকারীদের স্কোবোর্ডে তখন উঠেছে ৮৭ রান। ৩২ রান করতেই ৬৭ বল খেলেন এই ব্যাটার। ৫০ স্ট্রাইকরেটে ৫৮ বলে ২৯ রান করেন আলিক আথানেজ। ৯ বল খেলা জন ক্যাম্পবেলের ব্যাট থেকে আসে ৪ রান।
উপরের সারির ব্যাটারদের টেস্ট মেজাজি ব্যাটিংয়ের চাপ সামলে আর শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিততে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেরফানে রাদারফোর্ড, শাই হোপ, রোমারিও শেফার্ড, জাস্টিন গ্রিভসদের ব্যাটে আশা বেঁচে ছিল। কিন্তু শেষ হাসি হাসতে পারেনি তারা। জয়ের জন্য শেষ ৫ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে সমীকরণ ছিল ৬১ রানের।
গ্রিভস ও শেফার্ড লড়াই চালিয়ে ম্যাচ টেনে নেন শেষ ওভারে। তবে জ্যাকব ডাফির করা শেষ ওভারে ২০ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেননি তাঁরা। সে ওভার থেকে ১২ রান তুলতে পেরেছে অতিথিরা। ২৪ বলে ৩৮ রান করেন গ্রিভস। ২৬ রান আসে শেফার্ডের ব্যাট থেকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন রাদারফোর্ড। ৩৭ রান এনে দেন হোপ। ৫২ রানে ৩ উইকেট নেন জেমিসন।
এর আগে ড্যারেল মিচেল ও ডেভন কনওয়ের ব্যাটে ভর করে এই পুঁজি পায় নিউজিল্যান্ড। ১১৮ বলে ১২ চার, দুই ছক্কায় ১১৯ রান করেন মিচেল। কনওয়ে খেলেন ৪৯ রানের ইনিংস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৪১ রান খরচায় জেডন সিলসের শিকার ৩ উইকেট। ২ ব্যাটারকে ফেরান ম্যাথু ফোর্ড।
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। বাকি ৪ ম্যাচের তিনটিতেই ফল হয়েছে শেষ ওভারে এসে। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের সেই চিত্র এবার ওয়ানডেতেও ফিরিয়ে আনল দুদল। প্রথম ওয়ানডেতে লড়াই করে শেষ ওভারে এসে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ৭ রানের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড।
ক্রাইস্টচার্চের হেগলি ওভালে আগে ব্যাট করে ২৬৯ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। লক্ষ্য তাড়ায় ঢিমেতালে ব্যাট করে চাপে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কাইল জেমিসনের করা ২৬ তম ওভারে উইল ইয়ংয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে কিসি কার্টি যখন ফিরছিলেন, সফরকারীদের স্কোবোর্ডে তখন উঠেছে ৮৭ রান। ৩২ রান করতেই ৬৭ বল খেলেন এই ব্যাটার। ৫০ স্ট্রাইকরেটে ৫৮ বলে ২৯ রান করেন আলিক আথানেজ। ৯ বল খেলা জন ক্যাম্পবেলের ব্যাট থেকে আসে ৪ রান।
উপরের সারির ব্যাটারদের টেস্ট মেজাজি ব্যাটিংয়ের চাপ সামলে আর শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিততে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেরফানে রাদারফোর্ড, শাই হোপ, রোমারিও শেফার্ড, জাস্টিন গ্রিভসদের ব্যাটে আশা বেঁচে ছিল। কিন্তু শেষ হাসি হাসতে পারেনি তারা। জয়ের জন্য শেষ ৫ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে সমীকরণ ছিল ৬১ রানের।
গ্রিভস ও শেফার্ড লড়াই চালিয়ে ম্যাচ টেনে নেন শেষ ওভারে। তবে জ্যাকব ডাফির করা শেষ ওভারে ২০ রানের সমীকরণ মেলাতে পারেননি তাঁরা। সে ওভার থেকে ১২ রান তুলতে পেরেছে অতিথিরা। ২৪ বলে ৩৮ রান করেন গ্রিভস। ২৬ রান আসে শেফার্ডের ব্যাট থেকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন রাদারফোর্ড। ৩৭ রান এনে দেন হোপ। ৫২ রানে ৩ উইকেট নেন জেমিসন।
এর আগে ড্যারেল মিচেল ও ডেভন কনওয়ের ব্যাটে ভর করে এই পুঁজি পায় নিউজিল্যান্ড। ১১৮ বলে ১২ চার, দুই ছক্কায় ১১৯ রান করেন মিচেল। কনওয়ে খেলেন ৪৯ রানের ইনিংস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৪১ রান খরচায় জেডন সিলসের শিকার ৩ উইকেট। ২ ব্যাটারকে ফেরান ম্যাথু ফোর্ড।
৬ বছর পর কলকাতার ইডেনে টেস্ট ফিরলেও স্বাগতিকদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে। তাও যে সে হার নয়। যে হারে ভারত নাম লিখিয়েছে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে। ভরাডুবির পর ক্রিকেটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্বাগতিক কোচ গৌতম গম্ভীর।২২ মিনিট আগে
আবুধাবি টি-টেন লিগের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যাম্পস আগেই নিয়েছে সাকিব আল হাসানকে। এবার আমিরাত ভিত্তিক এই টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ। নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার।২ ঘণ্টা আগে
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা২ ঘণ্টা আগে
এইডেন মার্করাম ক্যাচ ধরতেই উদ্যাপন শুরু। সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা যেন টেম্বা বাভুমার। হাত ছুড়ে যেভাবে উদ্যাপন করলেন, সেটা যেন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে ছুরির মতো বিঁধেছে। প্রোটিয়াদের কাছে ৩০ রানে হেরে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল ভারতের।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
এইডেন মার্করাম ক্যাচ ধরতেই উদ্যাপন শুরু। সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা যেন টেম্বা বাভুমার। হাত ছুড়ে যেভাবে উদ্যাপন করলেন, সেটা যেন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে ছুরির মতো বিঁধেছে। প্রোটিয়াদের কাছে ৩০ রানে হেরে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল ভারতের।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ৬ বছর পর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ফিরল টেস্ট। ভক্ত-সমর্থকেরা দারুণ একটা ম্যাচের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কিসের কী! মাত্র তিন দিনে শেষ হয়ে গেল ইডেন টেস্ট। ১২৪ রানের মামুলি লক্ষ্য পেয়েও ৯৩ রানে গুটিয়ে গেল স্বাগতিকেরা। তাতে ইডেনে সবচেয়ে কম রান ডিফেন্ডের রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা। এর আগে ইডেনে এই রেকর্ডটা ছিল ভারতেরই। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডকে ১৯২ রানের লক্ষ্য দিয়েও ২৮ রানে জিতেছিল ভারত।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৩ রানে ৭ উইকেটে আজ তৃতীয় দিনে খেলতে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাগতিকদের নামের পাশে তখন ৩৫ ওভার। ৪৮তম ওভারের প্রথম বলে করবিন বশকে (২৫) বোল্ড করেন জসপ্রীত বুমরা। তাতে ভেঙে যায় ষষ্ঠ উইকেটে বাভুমা ও বশের ৪৪ রানের জুটি। এই জুটির পর ১৮ রান যোগ করতেই শেষ সফরকারীদের ইনিংস। ৫৪ ওভারে ১৫৩ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন বাভুমা। রবীন্দ্র জাদেজা ৫০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
১৫৩ রান দক্ষিণ আফ্রিকা করলেও ১২৩ রানের লিড পেয়েছে তারা। ১২৪ রানের লক্ষ্যে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ভারতের স্কোর হয়ে যায় ৩৩.২ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৭ রান। একমাত্র আশার প্রদীপ হয়ে বেঁচে থাকা অক্ষর প্যাটেল একটু বেশিই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। ৩৫তম ওভারে কেশব মহারাজকে দুটি ছক্কা ও একটি চার মারেন অক্ষর। পঞ্চম বলে ছক্কা মারতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করেন বাভুমা। ষষ্ঠ বলে সিরাজকে ফিরিয়ে ভারতের ইনিংসের ইতি টানেন মহারাজ।
সিরাজের বিদায়ে ৩৫ ওভারে ৯৩ রানে ৯ উইকেটে পরিণত হয় ভারত। কিন্তু অধিনায়ক শুবমান গিল ব্যাটিং করতে না পারায় কার্যত এখানেই শেষ স্বাগতিকদের ইনিংস। দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা স্পিনার সায়মন হারমার। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে ২১ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ১৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বুমরা নিয়েছেন ৫ উইকেট। এরপর ভারতের প্রথম ইনিংসে ৩ বলে ৪ রান করার পরই পিঠের ব্যথায় মাঠ ছাড়েন গিল। তখন ৬২.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮৯ রানে পরিণত হতেই শেষ ভারতের ইনিংস। আর আজ তৃতীয় দিনে ৩০ রানে জিতে ভারতকে ভারতের মাঠে ১৫ বছর পর টেস্টে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে নাগপুর টেস্টে ভারতকে ইনিংস ও ৬ রানে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা।
এইডেন মার্করাম ক্যাচ ধরতেই উদ্যাপন শুরু। সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা যেন টেম্বা বাভুমার। হাত ছুড়ে যেভাবে উদ্যাপন করলেন, সেটা যেন কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে ছুরির মতো বিঁধেছে। প্রোটিয়াদের কাছে ৩০ রানে হেরে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম উঠে গেল ভারতের।
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট দিয়ে ৬ বছর পর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ফিরল টেস্ট। ভক্ত-সমর্থকেরা দারুণ একটা ম্যাচের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কিসের কী! মাত্র তিন দিনে শেষ হয়ে গেল ইডেন টেস্ট। ১২৪ রানের মামুলি লক্ষ্য পেয়েও ৯৩ রানে গুটিয়ে গেল স্বাগতিকেরা। তাতে ইডেনে সবচেয়ে কম রান ডিফেন্ডের রেকর্ডটা নিজেদের করে নিল প্রোটিয়ারা। এর আগে ইডেনে এই রেকর্ডটা ছিল ভারতেরই। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডকে ১৯২ রানের লক্ষ্য দিয়েও ২৮ রানে জিতেছিল ভারত।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৩ রানে ৭ উইকেটে আজ তৃতীয় দিনে খেলতে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাগতিকদের নামের পাশে তখন ৩৫ ওভার। ৪৮তম ওভারের প্রথম বলে করবিন বশকে (২৫) বোল্ড করেন জসপ্রীত বুমরা। তাতে ভেঙে যায় ষষ্ঠ উইকেটে বাভুমা ও বশের ৪৪ রানের জুটি। এই জুটির পর ১৮ রান যোগ করতেই শেষ সফরকারীদের ইনিংস। ৫৪ ওভারে ১৫৩ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন বাভুমা। রবীন্দ্র জাদেজা ৫০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
১৫৩ রান দক্ষিণ আফ্রিকা করলেও ১২৩ রানের লিড পেয়েছে তারা। ১২৪ রানের লক্ষ্যে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ভারতের স্কোর হয়ে যায় ৩৩.২ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৭ রান। একমাত্র আশার প্রদীপ হয়ে বেঁচে থাকা অক্ষর প্যাটেল একটু বেশিই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। ৩৫তম ওভারে কেশব মহারাজকে দুটি ছক্কা ও একটি চার মারেন অক্ষর। পঞ্চম বলে ছক্কা মারতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করেন বাভুমা। ষষ্ঠ বলে সিরাজকে ফিরিয়ে ভারতের ইনিংসের ইতি টানেন মহারাজ।
সিরাজের বিদায়ে ৩৫ ওভারে ৯৩ রানে ৯ উইকেটে পরিণত হয় ভারত। কিন্তু অধিনায়ক শুবমান গিল ব্যাটিং করতে না পারায় কার্যত এখানেই শেষ স্বাগতিকদের ইনিংস। দুই ইনিংসে চারটি করে উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা স্পিনার সায়মন হারমার। যেখানে দ্বিতীয় ইনিংসে ২১ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ১৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বুমরা নিয়েছেন ৫ উইকেট। এরপর ভারতের প্রথম ইনিংসে ৩ বলে ৪ রান করার পরই পিঠের ব্যথায় মাঠ ছাড়েন গিল। তখন ৬২.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮৯ রানে পরিণত হতেই শেষ ভারতের ইনিংস। আর আজ তৃতীয় দিনে ৩০ রানে জিতে ভারতকে ভারতের মাঠে ১৫ বছর পর টেস্টে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে নাগপুর টেস্টে ভারতকে ইনিংস ও ৬ রানে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা।
৬ বছর পর কলকাতার ইডেনে টেস্ট ফিরলেও স্বাগতিকদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে। তাও যে সে হার নয়। যে হারে ভারত নাম লিখিয়েছে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে। ভরাডুবির পর ক্রিকেটারদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্বাগতিক কোচ গৌতম গম্ভীর।২২ মিনিট আগে
আবুধাবি টি-টেন লিগের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যাম্পস আগেই নিয়েছে সাকিব আল হাসানকে। এবার আমিরাত ভিত্তিক এই টি-টেন লিগে দল পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ। নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার।২ ঘণ্টা আগে
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য খেলতে পাথুম নিশাঙ্কা-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাদের থেকেই যেতে হলো পাকিস্তানে। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটাররাও এসে পৌঁছালেন পাকিস্তানে। সবাইকে নিয়ে উপলক্ষ্যটা২ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যায়। বাকি ৪ ম্যাচের তিনটিতেই ফল হয়েছে শেষ ওভারে এসে। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজের সেই চিত্র এবার ওয়ানডেতেও ফিরিয়ে আনল দুদল। প্রথম ওয়ানডেতে লড়াই করে শেষ ওভারে এসে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ৭ রানের জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল২ ঘণ্টা আগে