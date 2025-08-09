বন্ধুকে সাকিব যা উপহার দিয়েছেন, আর কেউ তা দেননি

ক্রীড়া ডেস্ক
মাঠের বাইরে সাকিব আল হাসান ইতিবাচক ঘটনার চেয়ে নেতিবাচক ঘটনায় খবরের শিরোনাম হয়েছেন অনেকবার। তবে এবার সাকিব বন্ধুর জন্য যা করেছেন, তা খুব কম মানুষই করে থাকেন। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের এমন বিরল কাজ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল।
লন্ডনের ক্রাউচ অ্যান্ড ক্রিকেট ক্লাবে গিয়ে সাকিব দেখা করেছেন তাঁর বন্ধু মোহাম্মদ সিরাজউল্লাহ খাদেমের সঙ্গে। সাকিব-সিরাজউল্লাহ একসঙ্গে অনেক ছবি তুলেছেন। সাকিবের কাছ থেকে সিরাজউল্লাহ উপহার পেয়েছেন ব্যাট, বল, হেলমেট, প্যাড, জুতাসহ ক্রিকেটর যাবতীয় সামগ্রী। সিরাজউল্লাহ গতকাল সন্ধ্যায় ফেসবুকে উপহার সামগ্রী নিয়ে একটি রিলস পোস্ট করেছেন। সাকিবের বন্ধু বলেন, ‘ধন্যবাদ দোস্ত। জুতা, মোজা—ক্রিকেটের যা যা লাগে, তুই আমাকে সবকিছু উপহার দিয়েছিস। এজন্য আমি অনেক খুশি। আমার জীবনে এই প্রথম কেউ ক্রিকেটের সামগ্রী উপহার দিয়েছে। তাও আবার এক নম্বর অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাকিবের পথচলা ১০ মাস ধরে থেমে থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে দূরে নেই তিনি। এ বছর পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), গ্লোবাল সুপার লিগ (জিএসএল) খেলেছেন তিনি। এবারের ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) তাঁকে নিয়েছে অ্যান্টিগা বারবুডা ফ্যালকনস। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এই টুর্নামেন্টে খেলতে যাচ্ছেন তিন বছর পর। দীর্ঘদিন পর সিপিএল খেলতে যাওয়া সাকিবকে শুভকামনা জানিয়ে সিরাজউল্লাহ বলেন, ‘সিপিএলে তোকে জানাই শুভকামনা। আর কী বলার আছে। তুই তো জানিসই আমার দোয়া সব সময় থাকে। তুই ভালো খেললে আমরাও ভালো থাকি। তোর খেলাগুলো উপভোগ করি। আশা করি, তুই সামনে আরও ভালো করবি। দোয়া করি। ধন্যবাদ।’
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সাকিব এখন পর্যন্ত নিয়েছেন ৪৯৮ উইকেট। এই তালিকায় তিনি পঞ্চম। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতি টানা সাকিব এখন শুধু দেশের বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেই খেলেন। তবে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার তাঁর সেরা ফর্মে নেই। এ বছর পিএসএল ও জিএসএলে নিয়েছেন ১ উইকেট ও ৫ উইকেট। মাঝে একটা সময় বোলিং নিষেধাজ্ঞায় না পড়লে তাঁর উইকেটের সংখ্যা আরেকটু বাড়তে পারত। এবারের সিপিএলে সাকিব কেমন পারফরম্যান্স করেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা। ৬৫১ উইকেট নিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট রশিদ খানের।
মাঠের বাইরে সাকিব আল হাসান ইতিবাচক ঘটনার চেয়ে নেতিবাচক ঘটনায় খবরের শিরোনাম হয়েছেন অনেকবার। তবে এবার সাকিব বন্ধুর জন্য যা করেছেন, তা খুব কম মানুষই করে থাকেন। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের এমন বিরল কাজ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল।
লন্ডনের ক্রাউচ অ্যান্ড ক্রিকেট ক্লাবে গিয়ে সাকিব দেখা করেছেন তাঁর বন্ধু মোহাম্মদ সিরাজউল্লাহ খাদেমের সঙ্গে। সাকিব-সিরাজউল্লাহ একসঙ্গে অনেক ছবি তুলেছেন। সাকিবের কাছ থেকে সিরাজউল্লাহ উপহার পেয়েছেন ব্যাট, বল, হেলমেট, প্যাড, জুতাসহ ক্রিকেটর যাবতীয় সামগ্রী। সিরাজউল্লাহ গতকাল সন্ধ্যায় ফেসবুকে উপহার সামগ্রী নিয়ে একটি রিলস পোস্ট করেছেন। সাকিবের বন্ধু বলেন, ‘ধন্যবাদ দোস্ত। জুতা, মোজা—ক্রিকেটের যা যা লাগে, তুই আমাকে সবকিছু উপহার দিয়েছিস। এজন্য আমি অনেক খুশি। আমার জীবনে এই প্রথম কেউ ক্রিকেটের সামগ্রী উপহার দিয়েছে। তাও আবার এক নম্বর অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাকিবের পথচলা ১০ মাস ধরে থেমে থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে দূরে নেই তিনি। এ বছর পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), গ্লোবাল সুপার লিগ (জিএসএল) খেলেছেন তিনি। এবারের ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) তাঁকে নিয়েছে অ্যান্টিগা বারবুডা ফ্যালকনস। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এই টুর্নামেন্টে খেলতে যাচ্ছেন তিন বছর পর। দীর্ঘদিন পর সিপিএল খেলতে যাওয়া সাকিবকে শুভকামনা জানিয়ে সিরাজউল্লাহ বলেন, ‘সিপিএলে তোকে জানাই শুভকামনা। আর কী বলার আছে। তুই তো জানিসই আমার দোয়া সব সময় থাকে। তুই ভালো খেললে আমরাও ভালো থাকি। তোর খেলাগুলো উপভোগ করি। আশা করি, তুই সামনে আরও ভালো করবি। দোয়া করি। ধন্যবাদ।’
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সাকিব এখন পর্যন্ত নিয়েছেন ৪৯৮ উইকেট। এই তালিকায় তিনি পঞ্চম। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতি টানা সাকিব এখন শুধু দেশের বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেই খেলেন। তবে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার তাঁর সেরা ফর্মে নেই। এ বছর পিএসএল ও জিএসএলে নিয়েছেন ১ উইকেট ও ৫ উইকেট। মাঝে একটা সময় বোলিং নিষেধাজ্ঞায় না পড়লে তাঁর উইকেটের সংখ্যা আরেকটু বাড়তে পারত। এবারের সিপিএলে সাকিব কেমন পারফরম্যান্স করেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা। ৬৫১ উইকেট নিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট রশিদ খানের।
ইয়র্কারটা যেভাবে করতে চেয়েছিলেন, সেভাবে করতে পারেননি শামার জোসেফ। হাসান নাওয়াজ সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। বল সীমানা পেরোতেই নিশ্চিত হয়ে যায় পাকিস্তানের জয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে শেষে নাওয়াজ জানিয়েছেন, জয়ের ব্যাপারে তিনি অনেক আত্মবিশ্বাস ছিলেন।৯ মিনিট আগে
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার। ২০০৩ সালে পার্থের ওয়াকায় ৬ উইকেটে ৭৩৫ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছিল অজিরা। সেবার অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং করেছিল প্রথম ইনিংসে। ২২ বছর পর বুলাওয়েতে৩৫ মিনিট আগে
১০ বছর আগে দেশের অষ্টম বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ময়মনসিংহ। অথচ জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) এখনো ঠাঁই মেলেনি তাদের। একাধিকবার আবেদন, সরকারি দপ্তরে চিঠি পাঠানো, সবই করেছে ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এনসিএলে অংশ নিতে তারা কঠোর অবস্থান নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বর্তমানে ছুটিতে মেলবোর্নে। ১৮ আগস্ট ঢাকায় ফিরেই তাঁর অবশিষ্ট মেয়াদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। সরকারঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ। বিসিবি নির্বাচন হওয়ার কথা তারও আগে, আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে শেষ হচ্ছে বর্তমান...২ ঘণ্টা আগে