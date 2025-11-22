Ajker Patrika
ক্রিকেট

সাকিবকে ছাড়িয়ে গেলেন তাইজুল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৩৬
সাকিবকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর রেকর্ড এখন তাইজুলের। ছবি: ক্রিকইনফো
সাকিবকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর রেকর্ড এখন তাইজুলের। ছবি: ক্রিকইনফো

সাকিব আল হাসানকে ছাড়িয়ে যেতে কেবল ১ উইকেটের অপেক্ষা ছিল তাইজুল ইসলামের। সেই অপেক্ষা ফুরোল আজ মিরপুর টেস্টের চতুর্থ দিনে। সাকিবকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট এখন তাইজুলের।

বাংলাদেশের দেওয়া ৫০৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারেই উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে ষষ্ঠ ওভারের শেষ বলে কুইকার ডেলিভারিতে আইরিশ অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নিকে (১৩) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল। আম্পায়ার দ্রুত আঙুল তুলে দেওয়ার পর রিভিউ নিয়েছেন বলবার্নি। শেষ পর্যন্ত আইরিশ অধিনায়ক আউট হয়েছেন। তাতে ২৪৭ উইকেট নিয়ে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এখন তাইজুল। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা সাকিবের উইকেট ২৪৬।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ ওভারে ১ উইকেটে ১৫৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ। দিনের খেলা শুরুর চতুর্থ ওভারেই উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। ৪১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে সাদমান ইসলামকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন আইরিশ স্পিনার অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন। ১১৯ বলে ৭ চারে করেন ৭৮ রান। তাতে ভেঙে যায় দ্বিতীয় উইকেটে সাদমান-মুমিনুলের ৫৪ রানের জুটি। চার নম্বরে নেমে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ফিরেছেন ১ রানে।

দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৪১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৪ রান। পাঁচ নম্বরে নামেন বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসে প্রথম শততম টেস্ট খেলতে নামা মুশফিক। ১৬ রানেই তিনি আউট হতে পারতেন। ৪৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকব্রাইনকে স্লগ সুইপ করতে যান মুশফিক। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন ক্যাড কারমাইকেল।

১৬ রানে জীবন পাওয়া মুশফিক করেছেন ৫৩ রান। চতুর্থ উইকেটে মুমিনুল-মুশফিক গড়েন ১৬৭ বলে ১২৩ রানের জুটি। ৬৯তম ওভারের শেষ বলে মুমিনুলকে (৮৭) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আয়ারল্যান্ডের লেগ স্পিনার গ্যাভিন হোয়ে। ৬৯ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯৭ রানে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ তখনই ইনিংস ঘোষণা করেছে। ২১১ রানের লিডসহ বাংলাদেশের স্কোর হয়েছে ৫০৮ রান।

৫০৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ২৬ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে বসে আয়ারল্যান্ড। অষ্টম ওভারের পঞ্চম বলে পল স্টার্লিংকেও (৯) ফিরিয়েছেন তাইজুল। টেস্টে তাইজুলের উইকেট এখন ২৪৮। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আইরিশরা ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৩৬ রান করেছে। টেস্টে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে তাইজুল-সাকিবসহ চার বোলার ১০০-এর বেশি উইকেট নিয়েছেন। মেহেদী হাসান মিরাজ ও মোহাম্মদ রফিক ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে নিয়েছেন ২০৯ ও ১০০ উইকেট।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...