শেষের তাণ্ডবে শান্তদের ১৯১ রানের লক্ষ্য দিল সিলেট, ইমনের ঝোড়ো ফিফটি

রনি তালুকদার ও সাইম আইয়ুব যখন ব্যাটিংয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন, তখনই সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে শোনা যায় হর্ষধ্বনি। সিলেট টাইটান্সের ইনিংসে পুরোটা জুড়েই ভক্ত-সমর্থকেরা উল্লাস করেছেন। মাঝখানে রান তোলার গতি কিছুটা কমে গেলেও পারভেজ হোসেন ইমনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে স্কোরবোর্ডে লড়াকু পুঁজি সংগ্রহ করেছে সিলেট।
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটান্স ম্যাচ দিয়ে আজ শুরু হয়েছে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। আগে ব্যাটিং পাওয়া মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন সিলেট করেছে ১৯০ রান।শেষ ৪ ওভারে তারা যোগ করেছে ৫২ রান।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া সিলেটের দুই ওপেনার সাইম-রনি দারুণ শুরু এনে দেন। উদ্বোধনী জুটিতে ২৫ বলে ৩৬ রান যোগ করেন তাঁরা (সাইম-রনি)। বেশি আক্রমণাত্মক হতে গিয়েই নিজের উইকেটটা বিলিয়ে দিয়েছেন সাইম। পঞ্চম ওভারের প্রথম বলে বিনুরা ফার্নান্দোকে পুল করতে যান সাইম। ডিপ স্কয়ার লেগে সহজ ক্যাচ ধরেন তানজিদ হাসান তামিম। ১৫ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় করেন ২৮ রান।
৩৬ রানে উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর রান তোলার গতি কিছুটা কমে যায় সিলেটের। একটা পর্যায়ে মিরাজের দলের স্কোর হয়ে যায় ১৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৪ রান। সে সময় ইমনের স্কোর ছিল ১১ বলে ১৪ রান। ধীরে ধীরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। চতুর্থ উইকেটে ৪১ বলে ৮৬ রানের জুটি গড়েন ইমন ও আফিফ হোসেন ধ্রুব। এই জুটি গড়ার পথে ২৭ বলে ফিফটি তুলে নেন ইমন।
ইনিংসের ২০তম ওভারের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ বলে তানজিম হাসান সাকিবকে তিনটি চার মারেন আফিফ। সেই ওভারের পঞ্চম বলে তানজিম সাকিবকে মিড উইকেটে পুশ করে ২ রান নিতে যান আফিফ। সীমানা থেকে স্ট্রাইকপ্রান্তের স্টাম্প বরাবর সাহিবজাদা ফারহান সরাসরি থ্রো করেন। ১৯ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৩ রানের ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। ইনিংসের শেষ বলে ইথান ব্রুকসকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তানজিম সাকিব। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯০ রানে শেষ হয়েছে সিলেট টাইটান্সের ইনিংস।
সিলেটের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬৫ রান করেন ইমন। ৩৩ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। পাঁচ ছক্কার মধ্যে একটা মেরেছেন কাভারের ওপরে। রাজশাহীর সন্দীপ লামিচানে ৪ ওভারে ৩৮ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। সিলেটের ওপেনার রনি তালুকদার (৪১) ও টপ অর্ডারের আরেক ব্যাটার হজরতউল্লাহ জাজাইয়ের (২০) উইকেট দুটি নিয়েছেন লামিচানে। রনি ৩৪ বলে করেছেন ৪১ রান। জাজাই ২০ রান করতে খেলেছেন ১৮ বল।
সোনম ইয়েশি; ক্রিকেট বিশ্বে নামটি একেবারেই অচেনা। এবার ভুটানের এই অচেনা ক্রিকেটারই ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন। আজ মিয়ানমারের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করে রীতিমতো হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন তিনি। পেছনে ফেলেছেন তাসকিন আহমেদদের মতো পেসারদের।
মিয়ানমারের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেট তুলে নিয়েছেন ইয়েশি। যা এই সংস্করণের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড। আগের রেকর্ডটি ছিল যৌথভাবে তাসকিন, আলী দাঊদ, সায়াজরুল ইদরুস ও অ্যাকারম্যানের দখলে। টি-টোয়েন্টির এক ইনিংস এরা সবাই নিয়েছিলেন সমান ৭ উইকেট। তাদের রেকর্ড ভাঙল আনকোড়া এক বোলারের কাছে।
গেলেফু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন মিয়ানমারের বিপক্ষে ৪ ওভার বল করেন ইয়েশি। ৮ উইকেট নেওয়ার পথে একটি মেডেনে করচ করেন মাত্র ৪ রান। পেছনে ফেলা চারজনের চেয়ে রান খরচের দিক থেকেও বেশ হিসেবি তিনি। ইয়েশির এমন অর্জন ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে ভুটানের সরকারী ক্রিকেট চ্যানেলগুলো। ভক্তদের কাছ থেকেও প্রশংসা পাচ্ছেন এই স্পিনার।
মাঠের উইকেট ও ম্যাচের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, ঝোড়ো ব্যাটিং ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না বৈভব সূর্যবংশী। বোলারদের পিটিয়ে ওলট-পালট করে দিতে ওস্তাদ তিনি। এবার এই তরুণ বাঁহাতি ব্যাটার ভারতের এক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেলেন।
ভারতে যুবাদের জন্য সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে (পিএমআরবিপি) ভূষিত হয়েছেন সূর্যবংশী। পুরস্কার নিতে তিনি দিল্লিতে পৌঁছেছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে সূর্যবংশী নেবেন পিএমআরবিপি পুরস্কার। অনুষ্ঠান শেষে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করার বিশেষ সুযোগ পাবেন তিনি। তাঁর পাশাপাশি অন্যরাও পাবেন এই পুরস্কার। ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতেই মূলত এই পুরস্কার দেওয়া হবে।
রাঁচিতে আজ তাঁর দল বিহার বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলছে মণিপুরের বিপক্ষে। তবে সূর্যবংশী দিল্লিতে অবস্থান করায় এই ম্যাচ তাঁর খেলা হচ্ছে না। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া বিহার ৫০ ওভারে ২৮৪ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন আকাশ রাজ। প্লেট গ্রুপে এক ম্যাচ খেলে পূর্ণ ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে বিহার। এই গ্রুপের অপর পাঁচ দল হচ্ছে মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ।
বিজয় হাজারে ট্রফির প্লেট লিগ ম্যাচে আজ বিহার খেলছে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে। সূর্যবংশী, সাকিব দুজনেই খেলছেন বিহারের হয়ে। রাঁচিতে আজ সকালে ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেন সূর্যবংশী। সূর্যবংশীরটাকে যদি ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সাকিবেরটা টর্নেডো ও সুনামি বললেও ভুল কিছু হবে না।
অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে পরশু টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৫৭৪ রান করেছে বিহার। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে এটা সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস। সেদিন বিহারের তিন ক্রিকেটার সেঞ্চুরি করেছেন। ৮৪ বলে ১৬ চার ও ১৫ ছক্কায় সূর্যবংশী করেন ১৯০ রান। ১৪ বছর ২৭২ দিন বয়সে সেঞ্চুরি করে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম তিন অঙ্ক ছোঁয়ার কীর্তি এখন ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটারের। ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করে সেদিন লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডে যৌথভাবে ষষ্ঠ হয়েছেন সূর্যবংশী। ৫৪ বলে ১৫০ রান করে লিস্ট ‘এ’ ইতিহাসের দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ডটাও ভারতীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার নিজের করে নিয়েছেন।
সূর্যবংশীর পর পরশু দলের অধিনায়ক সাকিবুল গনি ও উইকেটরক্ষক ব্যাটার আয়ুশ লোকারুকাও ঝোড়ো সেঞ্চুরি করেছেন। ৩২ বলে সেঞ্চুরি করে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন সাকিবুল। সূর্যবংশীর ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা টিকে ছিল কেবল দুই থেকে তিন ঘণ্টা। সূর্যবংশী ২০২৫ আইপিএলে রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেছেন। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে তিনি খেলেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে। কদিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপেও রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেন তিনি। ৫০ ওভারের ম্যাচে ৯৫ বলে করেন ১৭১ রান।
আগের সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স উদ্বোধনী ম্যাচ। তবে শুরুর দিনে ছোট করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে বলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সূচিতে পরিবর্তন এনেছে। টুর্নামেন্ট শুরুর প্রথম দিনই সিলেট স্টেডিয়ামে দেখা গেছে দর্শকদের উন্মাদনা।
সদ্য প্রয়াত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির স্মরণে আজ টসের আগে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে। নীরবতা পালনের সময় মুশফিকুর রহিমকে দু্ই হাত তুলে দোয়া করতে দেখা গেছে। মঞ্চে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। সিলেট স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম সিলেটবাসী। বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য শুরু হচ্ছে ১২তম বিপিএল। দিনটা উদযাপন করুন ও দারুণ ক্রিকেট উপভোগ করুন। চলুন শুরু করি।’
বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ৩০ মিনিটে হয়েছে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের টস। স্বাগতিক সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। সিলেটের দুই ব্যাটার সাইম আইয়ুব ও রনি তালুকদার মাঠে নামতেই উপস্থিত দর্শকদের হর্ষধ্বনি শোনা গেছে। সাইম, রনির একেকটা বাউন্ডারিতে গ্যালারিতে দেখা যাচ্ছে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩৬ রান করেছে সিলেট। সাইম ১৪ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় করেছেন ২৮ রান। ইনিংসের তৃতীয় ওভারের প্রথম দুই বলে তানজিম হাসান সাকিবকে টানা দুটি ছক্কা মেরেছেন সাইম। রনি করেছেন ১০ বলে ৮ রান।
খেলা তো নয় যেন ব্লকবাস্টার সিনেমা—মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) আজ বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনের খেলা দেখে ভক্ত-সমর্থকেরা সেটা মনে করতেই পারেন। সিরিজের চতুর্থ টেস্টে ইংল্যান্ডের আগুনের জবাব অস্ট্রেলিয়া দিয়েছে আগুনে। মুড়ি মুড়কির মতো উইকেট পতনের দিনটা এমসিজির গ্যালারিতে বসে উপভোগ করেছেন ৯০ হাজারেরও বেশি দর্শক।
মেলবোর্নে আজ একই দিনে দুইবার ব্যাটিংয়ে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দিনে সব মিলিয়ে ৭৬.১ ওভারের খেলা হয়েছে ও পড়েছে ২০ উইকেট। ৪৫৭ বলের এই খেলা গ্যালারিতে বসে উপভোগ করেছেন ৯৩৪৪২ দর্শক। এমসিজিতে দিনের হিসেবে সবচেয়ে বেশি দর্শকের ম্যাচ দেখার রেকর্ড এটাই। এর আগে এমনটা হয়েছিল ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ফাইনালে। এমসিজিতে সেই শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখেছিলেন ৯৩০১৩ দর্শক।
মেলবোর্নে ৯৩৪৪২ দর্শকের খেলা দেখার রেকর্ডটা টেস্টে সব মিলিয়েই সর্বোচ্চ কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ১ লাখেরও বেশি দর্শক ভারত-পাকিস্তান টেস্ট উপভোগ করেছিলেন বলে শোনা গেছে। মেলবোর্নে সব মিলিয়ে এক লাখের মতো দর্শক গ্যালারিতে এক সঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারেন। এই মাঠে এর আগে ২০১৩-১৪ মৌসুমের অ্যাশেজে এক দিনে খেলা দেখেছিলেন ৯১১১২ দর্শক। ১২ বছর আগে সেই দিনটা ছিল প্রথম দিন।
এমসিসিতে আজ দর্শক সংখ্যার রেকর্ডের দিনটা দাপটের সঙ্গে শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে স্বাগতিকেরা ৪৫.২ ওভারে ১৫২ রানে গুটিয়ে গেছে। ইংল্যান্ডের পেসার জশ টাঙ নিয়েছেন ৫ উইকেট। এরপর অজিদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ইংল্যান্ড ২৯.৫ ওভারে ১১০ রানে গুটিয়ে গেছে। ৪৬ রানে এগিয়ে থেকে চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা ১ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৪ রান করেছে। এর আগে ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে ৯৩০১৩ দর্শকের সামনে নিউজিল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অজিরা।
অ্যাশেজে প্রথম তিন টেস্ট হেরে আগেভাগেই সিরিজ খুইয়েছে ইংল্যান্ড। পার্থ, ব্রিসবেনে দুই টেস্টেই ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেট। অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে ইংলিশদের ৮২ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এখন বাকি দুই টেস্টে ইংলিশদের লক্ষ্য শুধু ধবলধোলাই এড়ানো। তবে মেলবোর্নে আজ চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনের যে অবস্থা, তাতে ইংল্যান্ডের ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা একটু কঠিনই হয়ে গেল।
