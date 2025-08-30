Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

আইপিএলের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ দ্রাবিড়ের

ক্রীড়া ডেস্ক    
রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের চাকরির ইতি। ছবি: ফেসবুক
রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের চাকরির ইতি। ছবি: ফেসবুক

২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরেই শিরোপা জিতেছিল রাজস্থান রয়্যালস। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ইতিহাসে এটাই একমাত্র আইপিএল শিরোপা। ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে পথচলা শেষ হয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের।

২০২৬ আইপিএলকে সামনে রেখে রাজস্থান রয়্যালস তাদের প্রধান কোচ দ্রাবিড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। দুই পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতেই দ্রাবিড় রাজস্থান ছেড়েছেন বলে আজ সামাজিক মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আইপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিখেছে, ‘২০২৬ আইপিএলের আগে প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় তাঁর মেয়াদ শেষ করতে যাচ্ছেন। দীর্ঘদিন রয়্যালসের যাত্রার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্ব একটা প্রজন্মের ক্রিকেটারকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির সংস্কৃতিতে দারুণ এক ছাপ রেখে গেছেন তিনি।’

রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে দ্রাবিড়ের সম্পর্ক অনেক দিনের। ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রথমবারের মতো খেলেন ২০১১ সালে। ২০১২, ২০১৩-এই দুই মৌসুমে রাজস্থানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে টিম ডিরেক্টর ও ২০১৫ সালে রাজস্থানের মেন্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন। ২০২৫ আইপিএলে রাজস্থানের প্রধান কোচ ছিলেন তিনি। কোচ হিসেবে না হলেও তাঁকে অন্য পদ দিতে চেয়েছিল বলে জানিয়েছে রাজস্থান। আইপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিখেছে, ‘রাজস্থানের গঠনগত কার্যক্রমের দিক বিবেচনা করে রাহুলকে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ভালো একটা পদ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। রাজস্থান রয়্যালস, তার খেলোয়াড় ও বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ ভক্ত রাহুলকে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে তার অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

২০২১ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন দ্রাবিড়। গত বছর তাঁর অধীনে ভারত বার্বাডোজে জেতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা। টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় দ্রাবিড়ের। ২০২৫ আইপিএলে তাঁর অধীনে রাজস্থান ১০ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে থেকে শেষ করেছিল। ১৪ ম্যাচে ছিল তাদের ৮ পয়েন্ট। নিয়মিত অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন চোটের কারণে পুরো মৌসুম খেলতে পারেননি। রিয়ান পরাগকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে। এই আইপিএলে রাজস্থানের যশস্বী জয়সওয়াল করেন ৫৫৯ রান। স্যামসন, পরাগ ছাপিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তৈরি করেছেন বৈভব সূর্যবংশী। ২০৬.৫৫ স্ট্রাইকরেটে করেন ২৫২ রান। রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরিও রয়েছে ১৪ বছর বয়সী ভারতীয় এই ক্রিকেটারের।

১৮ বছরের আইপিএল ইতিহাসে প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বলার মতো আর কিছু করতে পারেনি রাজস্থান। ২০২২ সালে ফাইনালে উঠলেও গুজরাট টাইটান্সের কাছে হেরে রাজস্থান রানার্সআপ হয়েছে। বর্তমানে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ডিরেক্টর অব ক্রিকেট হিসেবে কাজ করছেন কুমার সাঙ্গাকারা। বিক্রম রাঠোর ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ব্যাটিং কোচ। বোলিং কোচের দায়িত্বে আছেন শেন বন্ড।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটনেদারল্যান্ডস ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

প্রেমিকের জন্য বাড়ি ছেড়ে, অন্যকে বিয়ে করে ফিরলেন তরুণী

প্রেমিকের জন্য বাড়ি ছেড়ে, অন্যকে বিয়ে করে ফিরলেন তরুণী

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

সম্পর্কিত

আইপিএলের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ দ্রাবিড়ের

আইপিএলের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ দ্রাবিড়ের

আরও নিচে নেমে গেলেন সাকিবরা

আরও নিচে নেমে গেলেন সাকিবরা

‘আফগানদের বিপক্ষে পাকিস্তান প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছে, এ কথা কে বলেছে’

‘আফগানদের বিপক্ষে পাকিস্তান প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছে, এ কথা কে বলেছে’

হঠাৎ হামজাকে নিয়ে চিন্তা

হঠাৎ হামজাকে নিয়ে চিন্তা