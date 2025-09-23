Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ভারতের বিপক্ষে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫৮
আগামীকাল বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
আগামীকাল বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

সুপার ফোরের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামীকাল রাত সাড়ে ৮টায় ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটিতে যেকোনো বিচারেই লিটন দাসদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে টিম ইন্ডিয়া। সেটা নিয়ে ভাবনা নেই ফিল সিমন্সের। ভারতের বিপক্ষে জয়ের ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশের প্রধান কোচ।

এশিয়া কাপের হট ফেভারিট ভারত। গ্রুপ পর্বের সবকটি ম্যাচেই দাপটের সঙ্গে জিতেছে সূর্যকুমার যাদবের দল। সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তানের পর ওমানকে হারায় তারা। সুপার ফোরেও দাপট অব্যাহত আছে তাদের। পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠার পথ মসৃণ করে রেখেছ ভারত। শুধু এবারের এশিয়া কাপ–ই নয়, বাংলাদেশের বিপক্ষে পরিসংখ্যানও কথা বলছে তাদের হয়েই। তাই আগামীকাল গৌতম গম্ভীরের দলের বিপক্ষে ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে বাজি ধরার মতো লোক পাওয়া যাবে খুবই কম।

যদিও পরিসংখ্যান নামক অতীতে বিশ্বাসী নন সিমন্স। সংবাদ সম্মেলেন বাংলাদেশ দলের কোচ বলেন, ‘জয়ের ব্যাপারে বিশ্বাস থাকা উচিত। আজ আমরা বসে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেছি। ভারতকে হারাতে পারব, আমাদের সেই সুযোগ আছে। শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পর আমরা বিরতি পেয়েছি। আমাদের সেই বিরতির সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। ভারতের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ের সুযোগ আছে।’

সিমন্সের মতে নির্দিষ্ট দিনে নিজেদের সেরাটা দিতে পারলে ভারতকে হারানো কঠিন হবে না। দুবাইয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘প্রতিটি দলেরই ভারতকে হারানোর ক্ষমতা আছে। এটা নির্দিষ্ট একটি ম্যাচ। ভারত আগে হারেনি বিষয়টি এমন নয়। আমরা আমাদের সেরা ক্রিকেটটাই খেলার চেষ্টা করব এবং ভারতকে কীভাবে ভুল করানো যায় সেদিকে খেয়াল রাখব। এভাবেই আমাদের জিততে হবে।’

সিমন্স আরও বলেন, ‘অবশ্যই ভালো হচ্ছে (টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স)। অধিনায়ক এখানে অনেক বড় অবদান রাখছে। সে তার সতীর্থদের সুন্দরমতো দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। কোচরাও স্বাধীনতা দিচ্ছেন। সব ধরনের ক্রিকেটেই এমনটা জরুরি। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজেদের দক্ষতা প্রকাশ করতে এটা (স্বাধীনতা) খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটফিল সিমন্স
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

ভারতের বিপক্ষে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ কোচ

ভারতের বিপক্ষে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ কোচ

টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ভদ্রতাজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ভারতীয় ক্রিকেটার

পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ভদ্রতাজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিতর্কিত ঘটনায় আইপিএলকে টেনে আনলেন আফ্রিদি

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিতর্কিত ঘটনায় আইপিএলকে টেনে আনলেন আফ্রিদি