Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
জিম্বাবুয়েকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করল আফগানিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
জিম্বাবুয়েকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করল আফগানিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশের কাছে আফগানিস্তানের ধবলধোলাইয়ের ঘটনা বেশি দিন আগের নয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে আফগানদের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন। এক মাসের ব্যবধানে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আফগানরা।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছিল আফগানিস্তান। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই এড়ানোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু শেষ বল অব্দি খেললেও স্বাগতিকেরা ধবলধোলাই এড়াতে পারেনি। ৯ রানে জিতে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিল আফগানরা।

২১১ রানের লক্ষ্যে নেমে ২.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৯ রানে পরিণত হয় জিম্বাবুয়ে। দুই টপ অর্ডার ব্যাটার ডিওন মায়ার্স (৫) ও ব্রেন্ডন টেলর (৪) এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৪৮ বলে ৮৫ রানের জুটি গড়েছেন ব্রায়ান বেনেট ও সিকান্দার রাজা। ১১তম ওভারের পঞ্চম বলে রাজাকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ নবি। ২৯ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় রাজা করেন ৫১ রান।

রাজা আউট হওয়ার পর বেনেটও (৪৭) দ্রুত আউট হয়েছেন। রাজা, বেনেট দ্রুত আউট হওয়ায় জিম্বাবুয়ের স্কোর হয়ে যায় ১২.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৬ রান। পঞ্চম উইকেটে ১৭ বলে ৩৬ রানের জুটি গড়েছেন রায়ান বার্ল ও তাসিঙ্গা মুসিকিউয়া। এই জুটি ভাঙার পর খেই হারিয়ে ফেলে জিম্বাবুয়ে। ২০ ওভারে ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা। আফগানিস্তানের আব্দুল্লাহ আহমাদজাই ৪ ওভারে ৪২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন ফরিদ আহমেদ ও ফজলহক ফারুকি।

তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিয়মিত অধিনায়ক রশিদ খানকে বিশ্রাম দিয়েছে আফগানিস্তান। তাঁর পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। আগে ব্যাটিং নিয়ে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২১০ রান করেছে আফগানরা। ৪৮ বলে ৮ চার ও ৫ ছক্কায় ৯২ রান করে রহমানউল্লাহ গুরবাজ পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। জিম্বাবুয়ের অলরাউন্ডার ব্র্যাড ইভান্স নিয়েছেন ২ উইকেট। বাঁহাতি পেসার রিচার্ড এনগারাভা নিয়েছেন এক উইকেট। সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৮৪.৫০ গড়ে সর্বোচ্চ ১৬৯ রান করেছেন তিনি।

বিষয়:

খেলাজিম্বাবুয়ে ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

> খেলা
> ক্রিকেট

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

ক্রীড়া ডেস্ক    
দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৯৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৯৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা যে-ই জিতুক, তারা প্রথমবারের মতো হবে চ্যাম্পিয়ন। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ প্রথম ইনিংসেই রানের পাহাড় গড়েছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে রেকর্ড গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে আজ টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৯৮ রান করেছে ভারত। মেয়েদের ওয়ানডে ইতিহাসে তিনবার ৩০০-এর বেশি রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি রয়েছে। যার মধ্যে ভারত ৩০ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতে রেকর্ডটা নিজের করে নিয়েছে। কিন্তু কোনো রেকর্ডই বিশ্বকাপের ফাইনালে হয়নি। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৬৭ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি ইংল্যান্ডের। ২০০৯ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

মুম্বাইয়ে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইনালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনেই বৃষ্টি হানা দিয়েছিল। বৃষ্টির বাগড়ায় ২ ঘণ্টা দেরিতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে পাঁচটায় শুরু হয় ম্যাচ। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক লরা ভলভার্ট। শুরুতে ব্যাটিং পেয়ে পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ১০ ওভার) কোনো উইকেট না হারিয়ে ৬৪ রান করে ফেলে ভারত। দলীয় ১০৪ রানে স্বাগতিকেরা হারায় প্রথম উইকেট। ১৮তম ওভারের চতুর্থ বলে স্মৃতি মান্ধানাকে (৪৫) ফেরান ক্লো টায়রন।

উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর ব্যাটিংয়ে নামেন জেমিমা রদ্রিগেজ। ওপেনার শেফালি ভার্মার সঙ্গে ৬২ বলে ৬২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন রদ্রিগেজ। এই জুটি অবশ্য অনেক আগেই ভাঙতে পারত। ২১তম ওভারের প্রথম বলে সুন লুসকে তুলে মারতে যান শেফালি। ডিপ মিড উইকেটে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করেন অ্যানেকে বশ। ৫৬ রানে বেঁচে যাওয়া শেফালি আউট হয়েছেন ৮৭ রানে। ২৮তম ওভারের পঞ্চম বলে শেফালিকে ফিরিয়েছেন আয়াবঙ্গা খাকা।

৭৮ বলে ৭ চার ও ২ ছক্কায় ৮৭ রান করেছেন শেফালি। তাঁর বিদায়ে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ২৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৬ রান। এই জুটি ভাঙার পর পঞ্চাশোর্ধ্ব জুটি হয়েছে কেবল একটি। চতুর্থ উইকেটে ৫৬ বলে ৫২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হারমানপ্রীত কৌর ও দীপ্তি শর্মা। আর দক্ষিণ আফ্রিকার পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগে শেষ ৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান যোগ করে ভারত। স্বাগতিকদের ২৯৮ রানের মধ্যে শেফালির ৮৭ রানই ইনিংস সর্বোচ্চ। দক্ষিণ আফ্রিকার খাকা নিয়েছেন ৩ উইকেট। এখন পর্যন্ত ৫ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৮ রান করেছে প্রোটিয়ারা। অধিনায়ক ভলভার্ট ৮ ও তাজমান ব্রিটজ ৬ রানে ব্যাটিং করছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডে দলের সিরিজের সূচিতে হঠাৎ পরিবর্তন আনা হয়েছে। ছবি: ফাইল ছবি
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডে দলের সিরিজের সূচিতে হঠাৎ পরিবর্তন আনা হয়েছে। ছবি: ফাইল ছবি

এক মাসের ব্যবধানে হচ্ছে দুটি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত মাসে খেলেছিল জাতীয় ক্রিকেট দল। এবার লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের ছোট ভাইয়েরা খেলছে উত্তরবঙ্গের বগুড়া-রাজশাহীতে। সিরিজের মাঝপথে হঠাৎই বদলে গেল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সূচি।

আগের সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের শেষ তিন ওয়ানডে হওয়ার কথা ছিল ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর। কিন্তু সিরিজের মাঝপথেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিসিবি আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সিরিজের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৫, ৭ ও ৯ নভেম্বর। আবহাওয়ার কারণেই মূলত সূচিতে এই পরিবর্তন। শেষ তিন ওয়ানডের ভেন্যু রাজশাহী।

আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ ১-০ ব্যবধানে। পরশু বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওয়ানডে পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সময় পরশু সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

যুবাদের প্রথম ওয়ানডেতে ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির ১১৯ বলে ১১ চারে ১০১ রানের ইনিংসও দারুণ অবদান রাখে। অক্টোবরে সিনিয়রদের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। এর বদলা ওয়ানডেতে নিয়েছে আফগানিস্তান। মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল আফগানরা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

> খেলা
> ক্রিকেট

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ০৩
বিপিএলে খেলা হচ্ছে না নোয়াখালীর। ছবি: ফাইল ছবি
বিপিএলে খেলা হচ্ছে না নোয়াখালীর। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবার অংশ নেওয়ার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল নোয়াখালীর। কিন্তু তাদের সেই আশা আর পূরণ হচ্ছে না। নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বাংলা মার্ট , তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাথমিক বাছাই থেকেই তারা বাদ পড়েছে।

বাংলা মার্টের পাশাপাশি বাদ পড়েছে মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও এসকিউ স্পোর্টস। প্রাথমিক বাছাই থেকে কেন এই তিন প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে, সেই ব্যাখ্যায় বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু বলেন, ‘বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, আইন বিভাগ, আইনগত কনসালটেন্সি ফার্ম ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম প্রাথমিক যাচাই-বাচাই শেষে ১১ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নথি পর্যালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে ৩ প্রতিষ্ঠান অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দরপত্র আহ্বানে অনেক নথিপত্র চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই তিন কোম্পানির (বাংলা মার্ট, এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ড ট্রি) নথিপত্র ছিল না বলে তারা বাদ পড়েছে।’

দেশ ট্রাভেলসও বিসিবির প্রাথমিক বাছাই থেকে বাদ পড়েছে। সূত্রে জানা গেছে, বাংলা মার্টের পাশাপাশি দেশ ট্রাভেলস ও এসকিউ স্পোর্টস বিসিবিতে সাক্ষাৎকার দিতে আসেনি। এসকিউ স্পোর্টস, মাইন্ডট্রি লিমিটেড ও দেশ ট্রাভেলস চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে চেয়েছিল। টিকে রইল প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে পরশু চূড়ান্ত বাছাই করা হবে বলে জানা গেছে। পাঁচ থেকে ছয় দল নিয়ে হতে পারে বিপিএল। আগামীকাল বোর্ড সভায় এই ব্যাপারে আলোচনা হবে।

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের আগের দিন বিপিএলের ড্রাফট হবে বলে সূত্রে জানা গেছে। মিরপুরে ১৯ নভেম্বর শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। সূত্রে জানা গেছে, ১৯ বা ২১ ডিসেম্বর শুরু হতে পারে নতুন আসরের বিপিএল। এখন পর্যন্ত ১১ বারের মধ্যে সর্বোচ্চ চারবার বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমিল্লা। সবশেষ দুই আসরে (২০২৪ ও ২০২৫) টানা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশাল। তবে এবার বরিশাল থাকছে না বিপিএলে।

বিসিবির প্রাথমিক বাছাইয়ের পর টিকে রইল যে প্রতিষ্ঠানগুলো

প্রতিষ্ঠান ফ্র্যাঞ্চাইজি

চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস লিমিটেড ঢাকা ক্যাপিটালস

ট্রায়াঙ্গাল সার্ভিসেস লিমিটেড চট্টগ্রাম

ফার্স্ট এসএস এন্টারপ্রাইজ কুমিল্লা ফাইটার্স

টগি স্পোর্টস লিমিটেড রংপুর রাইডার্স

আকাশবাড়ী হলিডেজ এন্ড রিসোর্ট বরিশাল

নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাসট্রিজ রাজশাহী

জে এম স্পোর্টস এন্ড এন্টারটেইমেন্ট সিলেট

দেশ ট্রাভেলস রাজশাহী

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

> খেলা
> ক্রিকেট

ভারতের বিপক্ষে ১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ০৫
১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় টিম ডেভিড। ছবি: ক্রিকইনফো
১২৯ মিটার ছক্কা মেরে আলোচনায় টিম ডেভিড। ছবি: ক্রিকইনফো

টিম ডেভিড বলটা সজোরে মারলেন অক্ষর প্যাটেলের মাথার ওপর নিয়ে। এরপর বল সোজা গিয়ে পড়ল গ্যালারির ছাদে। ছক্কা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চেয়েও বিস্ময় জেগেছে ১২৯ মিটার দূরত্ব নিয়ে। তাতে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার।

১২৯ মিটারের আলোচিত ছক্কাটা আজ হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে ডেভিড মেরেছেন ইনিংসের সপ্তম ওভারে। সেই ওভারের পঞ্চম বলটা অক্ষর ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সামনের পায়ে এগিয়ে এসে সোজা বোলারের মাথার ওপর দিয়ে সজোরে যে ছক্কা মেরেছেন, সেটা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যায়, ছক্কা মারার সময় ডেভিড ঘণ্টাপ্রতি ১৫৩ কিলোমিটার বেগে শট খেলেছেন। সেই ছক্কায় ১২৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সমতায় ফিরল ভারতঅস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সমতায় ফিরল ভারত

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেল ফক্স স্পোর্টসের মতে, আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ডেভিডের ছক্কা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দূরত্বের হিসাবে সর্বোচ্চ। ফক্স ক্রিকেটের পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তারা এটা হিসাব করেছেন। এমন ছক্কা দেখে রীতিমতো অবাক ধারাভাষ্যকার মার্ক হাওয়ার্ড। ফক্স ক্রিকেটে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘এটা তো ধারাভাষ্য কক্ষের দিকে আসছে। সোজা মেরেছেন তিনি (ডেভিড)। ডারওয়েন্ট নদীর কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে।’ অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদীই হচ্ছে ডারওয়েন্ট।

ডেভিডের ছক্কার কোনো রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারণ, অনেক ম্যাচে মাঠেই ছক্কার দূরত্ব মাপার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। এর আগে মেলবোর্নে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১২৪ মিটার ছক্কা মেরেছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ। তবে সেটা মাঠের বাইরে যায়নি। আজ ডেভিড আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ছক্কার সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন। যার মধ্যে ৭৪ ছক্কা মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। সিঙ্গাপুরের জার্সিতে মেরেছেন ২৬ ছক্কা।

১২৯ মিটার ছক্কা মারা ডেভিড আজ ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন টিম ডেভিড। ৩৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর বিশাল ছক্কার দিনে অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান করেছে। সেই রান তাড়া করে ভারত ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে। ৪ ওভারে ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে তাদের বাঁহাতি পেসার আর্শদীপ সিং পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি হবে ৬ ও ৮ নভেম্বর।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

বাংলাদেশ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা জিম্বাবুয়ের ওপর নিল আফগানরা

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতের বিপক্ষে রেকর্ডই গড়তে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের মাঝপথে সূচি পরিবর্তন

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার

বিপিএলে দল পাওয়া হচ্ছে না নোয়াখালী-খুলনার