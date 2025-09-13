দর্শকদের সীমা অতিক্রম না করার অনুরোধ আকমলের

ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচ মানেই টানটান উত্তেজনা। মাঠের লড়াই ছাপিয়ে সে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মাঝে। বাইশ গজে যখন দুই দলের ক্রিকেটাররা ব্যাট–বলের লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন গ্যালারিতে চলে দর্শকদের মাত্রাতিরিক্ত উন্মাদনা।
যদিও দর্শকদের মাত্রাতিরিক্ত উন্মাদনাকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না কামরান আকমল। তাই এশিয়া কাপে পাকিস্তান–ভারত লড়াইয়ের আগে দুই দেশের দর্শকদের সীমা অতিক্রম না করার অনুরোধ করেছেন সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
এশিয়া কাপের পর্দা উঠেছে গত ৯ সেপ্টেম্বর। ১৪ সেপ্টেম্বর হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ভারত। ম্যাচটির ভেন্যু দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম।
পাকিস্তান–ভারত ম্যাচ নিয়ে কামরান বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের হিসেব সামনে আনলে এটা কঠিন সময় যাচ্ছে। আশা করছি উত্তেজনাপূর্ণ একটি ম্যাচ হবে। আমি মনে করি ম্যাচটি ভালো হলেই বরং পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।’
ভক্তদের সংযত হওয়া প্রসঙ্গে কামরান বলেন, ‘ভক্তদের উদার হৃদয় দেখানো উচিত এবং পুরো ম্যাচটি উপভোগ করার জন্য মাঠে আসা উচিত। যেন অতীতের মতো পরিবেশ তৈরি হয়। আমি ভক্তদের অনুরোধ করছি যেন তারা সীমা অতিক্রম না করে। হোক তারা পাকিস্তান কিংবা ভারতের দর্শক। তাদের অবশ্যই ম্যাচটি সফল করতে হবে। যাতে সামনের দিনগুলোতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ অব্যাহত থাকে।’
দর্শকদের পাশাপাশি ক্রিকেটারদেরকেও সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক এই ক্রিকেটার, ‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সৌন্দর্য হলো আক্রমণাত্মকতা। সেই আক্রমণাত্মকতা কীভাবে গ্রহণ করা যায় তা হলো মূল বিষয়। উভয় দলের ক্রিকেটারদের প্রতি সম্মান থাকতে হবে। ক্রিকেটারদের মনে রাখতে হবে যে এটা ভদ্রলোকের খেলা। যদি তারা এটা মনে রাখে, তাহলে আমি নিশ্চিত রবিবারের ম্যাচটি অবাধে শেষ হবে। গত বছর ওমানে একটি’ এ’ দলের ম্যাচ হয়েছিল। যেখানে সুফিয়ান মুকিম এবং অভিষেক শর্মার মধ্যে মৌখিক সংঘর্ষ হয়েছিল। আক্রমণাত্মকতা সবসময় থাকবে। তবে এটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।’
পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচ মানেই টানটান উত্তেজনা। মাঠের লড়াই ছাপিয়ে সে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মাঝে। বাইশ গজে যখন দুই দলের ক্রিকেটাররা ব্যাট–বলের লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন গ্যালারিতে চলে দর্শকদের মাত্রাতিরিক্ত উন্মাদনা।
যদিও দর্শকদের মাত্রাতিরিক্ত উন্মাদনাকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না কামরান আকমল। তাই এশিয়া কাপে পাকিস্তান–ভারত লড়াইয়ের আগে দুই দেশের দর্শকদের সীমা অতিক্রম না করার অনুরোধ করেছেন সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
এশিয়া কাপের পর্দা উঠেছে গত ৯ সেপ্টেম্বর। ১৪ সেপ্টেম্বর হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ভারত। ম্যাচটির ভেন্যু দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম।
পাকিস্তান–ভারত ম্যাচ নিয়ে কামরান বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের হিসেব সামনে আনলে এটা কঠিন সময় যাচ্ছে। আশা করছি উত্তেজনাপূর্ণ একটি ম্যাচ হবে। আমি মনে করি ম্যাচটি ভালো হলেই বরং পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।’
ভক্তদের সংযত হওয়া প্রসঙ্গে কামরান বলেন, ‘ভক্তদের উদার হৃদয় দেখানো উচিত এবং পুরো ম্যাচটি উপভোগ করার জন্য মাঠে আসা উচিত। যেন অতীতের মতো পরিবেশ তৈরি হয়। আমি ভক্তদের অনুরোধ করছি যেন তারা সীমা অতিক্রম না করে। হোক তারা পাকিস্তান কিংবা ভারতের দর্শক। তাদের অবশ্যই ম্যাচটি সফল করতে হবে। যাতে সামনের দিনগুলোতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ অব্যাহত থাকে।’
দর্শকদের পাশাপাশি ক্রিকেটারদেরকেও সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক এই ক্রিকেটার, ‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সৌন্দর্য হলো আক্রমণাত্মকতা। সেই আক্রমণাত্মকতা কীভাবে গ্রহণ করা যায় তা হলো মূল বিষয়। উভয় দলের ক্রিকেটারদের প্রতি সম্মান থাকতে হবে। ক্রিকেটারদের মনে রাখতে হবে যে এটা ভদ্রলোকের খেলা। যদি তারা এটা মনে রাখে, তাহলে আমি নিশ্চিত রবিবারের ম্যাচটি অবাধে শেষ হবে। গত বছর ওমানে একটি’ এ’ দলের ম্যাচ হয়েছিল। যেখানে সুফিয়ান মুকিম এবং অভিষেক শর্মার মধ্যে মৌখিক সংঘর্ষ হয়েছিল। আক্রমণাত্মকতা সবসময় থাকবে। তবে এটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।’
এশিয়া কাপে আগামীকাল (১৪ সেপ্টেম্বর) মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ভারত। মাঠের বাইরের বিভিন্ন আলোচনা উপেক্ষা করে দুই দলের ক্রিকেটারদের ম্যাচটি উপভোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম।২৩ মিনিট আগে
লম্বা সময় ধরে ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে আছেন নেইমার। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারকা ফরোয়ার্ডের ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। শঙ্কার মাঝেই এবার নেইমারকে নিয়ে আশার কথা শোনালেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। জানিয়েছেন, ফিটনেস ঠিক থাকলেই নেইমারকে দলে ডাকবেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টি লিগের পর্দা উঠছে আগামীকাল। তার আগে আজ বগুড়ায় হয়ে গেল লিগের দ্বিতীয় পর্বের ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠান। তবে খানিকটা অবাক করে ৮ দলের টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৪ দলের অধিনায়ক। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে—বাকি চারজন কোথায়?২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপের হাইভোল্টেজ ম্যাচে আগামীকাল (১৪ সেপ্টেম্বর) ভারতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। আসন্ন ম্যাচকে সামনে রেখে সূর্যকুমার যাদবের দলকে হারানোর প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা।৩ ঘণ্টা আগে