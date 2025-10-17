বাংলাদেশের ‘টার্গেট’ এখন ভারত-শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
কলম্বোতে ২ অক্টোবর পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু কলম্বোর এই জয়ের পরই হোঁচট খায় জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। বিশাখাপত্তনমে গতকাল অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১০ উইকেটে হেরে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের দৌড় থেকে বাংলাদেশ একরকম ছিটকে গেছে।
৫ ম্যাচে এক জয় ও চার হারে ২ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ এখন পয়েন্ট তালিকার ছয়ে। সেমিতে খেলতে হলে জ্যোতিদের এখন বাকি দুই ম্যাচ জিততে হবে। ২০ ও ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ খেলবে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিপক্ষে। ভারত-শ্রীলঙ্কাকে তো বাংলাদেশের হারাতে হবেই। তাতে ৬ পয়েন্ট হবে জ্যোতির দলের। একই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে অন্যান্য ম্যাচের ফলের দিকেও। যেখানে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এখন তিনে অবস্থান করছে। ৪ ও ৩ পয়েন্ট নিয়ে ভারত ও নিউজিল্যান্ড চার ও পাঁচ নম্বরে অবস্থান করছে। ভারত-নিউজিল্যান্ড দুই দলেরই এখন তিনটি করে ম্যাচ বাকি।
অস্ট্রেলিয়ার কাছে গতকাল ১০ উইকেটে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে আসেন সোবহানা মোস্তারি। তিনিই গতকাল বাংলাদেশের ইনিংস সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেছেন। দলের বাজে হারে হতাশা প্রকাশ করেছেন মোস্তারি। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের এই ব্যাটার বলেন, ‘দর্শকরা অনেক আশা করেন আমাদের নিয়ে। আমরাও হারতে চাই না। চেষ্টা করব দর্শকেরা যেভাবে সমর্থন দিচ্ছেন, সবারই চেষ্টা থাকবে জয় উপহার দেওয়ার।’ শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিপক্ষে দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ খেলবে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে। জ্যোতিও এই দুই ম্যাচকে পাখির চোখ করেছেন। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘এই ম্যাচ (অস্ট্রেলিয়া) থেকে আমাদের শিখতে হবে। শেষ দুই ম্যাচে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে।’
টস জিতে গতকাল আগে ব্যাটিং নিয়ে বাংলাদেশ শুরুতে দারুণভাবে এগোতে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিয়ে রানের গতি বাড়াতে থাকে জ্যোতির দল। ১৭.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৭৩ রান করে বাংলাদেশ। ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে রুবিয়া হায়দার ঝিলিককে (৪৪) ফেরান অ্যাশলে গার্ডনার। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৩ বলে ৪১ রানের জুটি গড়েন ঝিলিক ও শারমিন আক্তার সুপ্তা। এই জুটি ভাঙার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে বাংলাদেশ। পাঁচ নম্বরে নেমে সোবহানা মোস্তারি ৮০ বলে ৬৬ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকলেও দলের স্কোরবোর্ডে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৮ রান উঠেছে।
১৯৯ রানের লক্ষ্যে নেমে বিশাখাপত্তনমে গতকাল ১৫১ বল হাতে রেখে অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জিতেছে মূলত দুই ওপেনার অ্যালিসা হিলি (১১৩*) ও ফোব লিচফিল্ডের (৮৪*) অসাধারণ ব্যাটিংয়ে। যার মধ্যে হিলি ১৪৬.৭৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন। ব্যাটিংটাই যে দলকে ভোগাচ্ছে, সেটা মেনে নিচ্ছেন মোস্তারিও। বাংলাদেশের এই ব্যাটার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘দলের সবাই চেষ্টা করছে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে স্কোরবোর্ডে ভালো রান জমা হয়নি। ফিল্ডিংও খারাপ হয়েছে। সামনের ম্যাচের আগে অবশ্যই এই সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করব।’ বাংলাদেশের বিপক্ষে হিলি সেঞ্চুরি করেও ম্যাচসেরার পুরস্কার পাননি। অ্যালানা কিং নির্বাচিত হয়েছেন ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার। ১০ ওভারে ১৮ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। চার ওভার মেডেন দিয়েছেন।
