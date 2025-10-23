Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ১১
ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরও এক ব্যাটারের পতন। জয়ের আরও কাছে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরও এক ব্যাটারের পতন। জয়ের আরও কাছে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। আজ মিরপুর শেরেবাংলায় সফরকারী দলকে ১৭৯ রানের বড় ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ। রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এটিই সবচেয়ে বড় জয় বাংলাদেশের। আর সব মিলিয়ে দ্বিতীয় বড় জয় এটি। বাংলাদেশের বড় জয়টি ছিল ১৮৩ রানের। ২০২৩ সালে আইরিশদের বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতেছিল ১৮৩ রানে।

মিরপুরে জয়ের ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন ব্যাটাররাই। বিশেষ করে দু্ই ওপেনার সৌম্য সরকার ও সাইফ হাসান। দুজনে ১৭৬ রানে জুটি গড়লে ৮ উইকেটে ২৯৬ রান তোলে বাংলাদেশ। লক্ষ্য তাড়ায় এসে বাংলাদেশের স্পিনারদের সামনে ৩০.১ ওভারে ১১৭ রানে অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

মিরপুর শেরেবাংলার যে কালো উইকেটে প্রথম দুই ম্যাচে রানের জন্য যেখানে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে ব্যাটারদের, সেখানে আজ ব্যাটের ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছেন দুই ওপেনার সৌম্য ও সাইফ। আড়াই বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে ওপেনিংয়ে ৯৪৬ দিন ও ৪৬ ইনিংস পর শতরানের জুটি গড়েছেন তাঁরা। ১৫২ বলে ১৭৬ রানের জুটি তাঁরা গড়লে বড় স্কোরের ভিত পায় বাংলাদেশ। তবে সেঞ্চুরির আশা জাগিয়ে দুজনের কেউই সেঞ্চুরি পাননি। সৌম্য ৯১ ও সাইফ ৮০ রান করে আউট হয়েছেন। শান্ত করেছেন ৪৪ রান।

বাংলাদেশের তিন শ ছুঁই ছুঁই স্কোরের পরই বোঝা যাচ্ছিল জিততে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সেটাকে আরও স্পষ্ট করে তোলেন বাংলাদেশের স্পিনাররা। আগের ম্যাচে বিরুদ্ধে স্রোতে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বাংলাদেশের স্পিনের বিপক্ষে লড়াই করেছিলেন শাই হোপ। ম্যাচ টাই করে সুপার ওভারে নিয়ে গিয়ে জিতিয়ে দিয়েছিলেন দলকে। কিন্তু শেষ ওয়ানডেতে না শাই হোপ না অন্য কেউ, স্বাগতিক স্পিন আক্রমণের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। ফল—১১৭ রানে অলআউট।

ছয় ক্যারিবিয়ান ব্যাটার রানে দুই অঙ্ক ছুঁলেও একজনও ৩০ রানের বেশি তুলতে পারেননি। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৭ করেছেন আকিল হোসেন। রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ নিয়েছেন ৩টি করে উইকেট। এই তিন উইকেট নিয়ে সিরিজে রিশাদের উইকেট সংখ্যা ১২টি। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে যা বাংলাদেশের কোনো স্পিনারের বিপক্ষে সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ছিল আরাফাত সানির ১০ উইকেট, ২০১৪ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। স্বভাবতই সিরিজসেরা হয়েছেন রিশাদ। ম্যাচসেরা সৌম্য সরকার।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

প্রধান উপদেষ্টাকে সাংবিধানিক আদেশ জারির প্রস্তাব আবেগতাড়িত, রাষ্ট্র আবেগের ওপর চলে না: সালাহউদ্দিন

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

> খেলা
> ক্রিকেট

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মাশরাফি-তামিমের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছেন মিরাজ। ছবি: ফেসবুক
মাশরাফি-তামিমের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছেন মিরাজ। ছবি: ফেসবুক

কঠিন সময়ে স্বস্তির পরশ যেন খুঁজে পেলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। পাকাপাকিভাবে ওয়ানডের নেতৃত্ব বুঝে পাওয়ার পর প্রথম দুই সিরিজে তিনি দেখেছেন হারের মুখ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তো ধবলধোলাই হয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ তাই তাঁর জন্য ছিল বড় পরীক্ষা। আজ ২-১ ব্যবধানে বাংলাদেশের সিরিজ জয়ের পর জানালেন সাবেক খেলোয়াড়দের সমর্থন তাঁকে বাজে সময়ে শক্ত থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে।

নেতৃত্ব নিয়ে মাশরাফি বিন মুর্তজা ও তামিম ইকবালের পরামর্শ পেয়েছেন মিরাজ। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে তিনি বলেন, ‘আমাকে মানসিকভাবে সাপোর্ট করেছে সবাই। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে তামিম ভাই ফোন দিয়েছিলেন। উনি অধিনায়ক ছিলেন, উনি বলেছেন কঠিন সময়ে অবশ্যই ভালো কিছু হবে। মাশরাফি ভাই আমাকে ফোন দিয়েছেন। উনি তো অনেক সফল অধিনায়ক।’

পরপর দুটি সিরিজ হারের পর মিরাজকে কী বলেছেন মাশরাফি? উত্তরে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আমাকে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন, অনেক সহায়তা করেছেন, মানসিকভাবে সাপোর্ট দিয়েছেন। এই সময়টায় মানসিকভাবে আমাকে অনেক শক্ত থাকতে বলেছেন। আমার জন্য বিষয়টা সহজ না।’

কোনো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় না থাকাটা নেতৃত্বের পথ কঠিন করে দিয়েছে বলে মনে করেন মিরাজ। তিনি বলেন, ‘যদি কোনো সিনিয়র খেলোয়াড় দলে থাকত, তাহলে আমার জন্য জিনিসটা সহজ হয়ে যেত। আমি যখন নেতৃত্ব পাই, ওইরকম সিনিয়র কাউকে পাইনি। রিয়াদ ভাই-মুশফিক ভাই দুজনেই অবসর নিয়েছেন। তারা যদি থাকতেন হয়তো আমার জন্য কাজটা সহজ হয়ে যেত।’

নিয়মিত সাফল্য এনে দেওয়ার ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে বললেন মিরাজ, ‘আমার জন্য অবশ্যই কঠিন সময়। তবে আমাকেও একটু সময় দিতে হবে, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমি মানুষ, ভুল করব। দিন শেষে তো আমরা দেশের হয়ে খেলি। সবাই যদি সাপোর্ট দেয় আমরাও ইনশা আল্লাহ ঘুরে দাঁড়াতে পারব।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটখেলোয়াড়মাশরাফি বিন মুর্তজা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

প্রধান উপদেষ্টাকে সাংবিধানিক আদেশ জারির প্রস্তাব আবেগতাড়িত, রাষ্ট্র আবেগের ওপর চলে না: সালাহউদ্দিন

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

> খেলা
> ক্রিকেট

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আবারও শূন্য রানে আউট হন কোহলি। ছবি: এএফপি
আবারও শূন্য রানে আউট হন কোহলি। ছবি: এএফপি

ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই করেই আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে গিয়েছিল ভারত। সেখানেও অজেয় থেকেই ট্রফি জিতেছিল তারা। নিজেদের সেই অজেয় রূপটি শুবমান গিলের ভারত হারিয়ে ফেলল অস্ট্রেলিয়া সফরে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এক ম্যাচ বাকি থাকতেই খুইয়ে বসল তারা।

আজ অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে হারিয়েছে ভারতকে। প্রথমে ব্যাট করে রোহিত শর্মা (৭৩) ও শ্রেয়াস আইয়ারের (৬১) ফিফটির সুবাদে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬৪ রান তোলে ভারত। লক্ষ্য তাড়ায় ২২ বল ও ২ উইকেট হাতে রেখেই জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া।

লক্ষ্য তাড়ায় ১৮৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া অস্ট্রেলিয়াকে পথ দেখিয়েছেন কুপার কনোলি। ৫৩ বলে ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তবে ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ করেন ম্যাথু শর্ট।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

প্রধান উপদেষ্টাকে সাংবিধানিক আদেশ জারির প্রস্তাব আবেগতাড়িত, রাষ্ট্র আবেগের ওপর চলে না: সালাহউদ্দিন

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

> খেলা
> ক্রিকেট

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টেস্ট অধিনায়কের দৌড়ে লিটন, শান্ত, মিরাজের নাম শোনা যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
টেস্ট অধিনায়কের দৌড়ে লিটন, শান্ত, মিরাজের নাম শোনা যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের বিরতিতে প্রেসবক্সে এসেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কথাও বললেন বিসিবি সভাপতি। সেখানে অবধারিতভাবে এল বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব প্রসঙ্গ।

গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে নাজমুল হোসেন শান্ত অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর টেস্টে এখনো বিসিবি নতুন কাউকে দায়িত্ব দেয়নি। তাহলে আসন্ন আয়ারল্যান্ড সিরিজে দিয়ে কে হচ্ছেন বাংলাদেশ দলের নতুন টেস্ট অধিনায়ক? বিসিবি সভাপতি জানিয়েছেন, তাঁদের রাডারে তিন-চার অধিনায়ক আছেন। বুলবুল সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আমরা একটা পলিসি নিয়েছি। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলব। বোর্ডের পক্ষ থেকে ক্রিকেট অপারেশনস কথা বলবে। কোচিং স্টাফ কথা বলবে। নির্বাচক প্যানেল কথা বলবে। তারা যে অধিনায়ককে উপযুক্ত মনে করবে এবং যে অধিনায়ক হবে, তাকেও রাজি হতে হবে। এরপর সবাই বসে সিদ্ধান্ত নেব।’

বুলবুল আরও যোগ করেছেন, ‘আমরা তিন-চারজনের সঙ্গে কথা বলব। যে সম্ভাব্য অধিনায়ক তার সামর্থ্য একটা বেঞ্চমার্ক মিট করলে শিগগির তাকে বেছে নেব।’

সেই তিন-চারজনের তালিকায় লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাইজুল ইসলামের নাম শোনা যাচ্ছে। জয়ের বিপরীতে পরাজয় বেশি হওয়ায় আলোচনা হচ্ছে ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজকে নিয়েও। বিসিবি সভাপতি বুলবুল মিরাজকে আরও বেশি সময় দেওয়ার পক্ষে, ‘সে নতুন অধিনায়ক। সবাই জানি মিরাজ ক্যাপ্টেনস ম্যাটেরিয়াল। ওকে একটু সময় দিতে হবে। খেলায় জয়–পরাজয় থাকবেই। এও ঠিক, একজন অধিনায়কের মধ্যে পরিণতবোধ বোঝা যায়। তার মধ্যে সেটা আছে।’ মিরাজের ব্যর্থতা বড় করেও দেখছেন না বুলবুল, ‘এটা (সাফল্যের হার) পরিস্থিতি, কন্ডিশন ,দল, দলের সমন্বয়সহ অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে।’

কিছুদিন আগে বিসিবি হেঁটেছিল তিন অধিনায়ক-তত্ত্বে। এখনো কি সেই সিদ্ধান্তে আছে বিসিবি? বুলবুল বলেছেন, ‘এমন কোনো স্বতসিদ্ধ নিয়ম নেই তিন অধিনায়কই লাগবে। তবে আগে আমরা আলোচনা করে দেখেছি এর সুবিধা, অসুবিধা কী। অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশি। সেটা গুরুত্ব দেব। এরপর দেখব কে কাজটা করতে পারব। একজন দুইটা, তিনটা সংস্করণে অধিনায়কত্ব করতে পারে। আলোচনার ওপর সব নির্ভর করছে।’

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটক্রিকেটার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

প্রধান উপদেষ্টাকে সাংবিধানিক আদেশ জারির প্রস্তাব আবেগতাড়িত, রাষ্ট্র আবেগের ওপর চলে না: সালাহউদ্দিন

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

> খেলা
> ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন লিটন, বাদ সাইফউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ২১
টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন লিটন দাস। ছবি: ফেসবুক
টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন লিটন দাস। ছবি: ফেসবুক

তৃতীয় ওয়ানডে শেষ হওয়ার আগেই আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস। সাইড স্ট্রেইনের চোটের কারণে গত মাসে এশিয়া কাপের শেষ দুটি ম্যাচ তো বটেই খেলতে পারেননি আফগানিস্তান সিরিজও।

লিটনকে জায়গা করে দিতে বাদ পড়তে হয়েছে পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের। আফগানিস্তান সিরিজের দলে থাকলেও ভিসা জটিলতার কারণে কোনো ম্যাচেই খেলতে পারেননি সৌম্য সরকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অবশ্য সুযোগ মেলেনি তাঁর।

৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে কাল চট্টগ্রাম যাবে দুই দল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ম্যাচ তিনটি হবে ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর।

বাংলাদেশ দল: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।

বিষয়:

খেলালিটন দাসক্রিকেটারবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত কেন বেজার

রাশিয়ার জব্দ ১৬২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ইউক্রেনের জন্য কোথা থেকে অস্ত্র কেনা হবে, তা নিয়ে বিভক্ত ইইউ

প্রধান উপদেষ্টাকে সাংবিধানিক আদেশ জারির প্রস্তাব আবেগতাড়িত, রাষ্ট্র আবেগের ওপর চলে না: সালাহউদ্দিন

মব সৃষ্টি করে নারীর টাকা-চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক

কে হচ্ছেন বাংলাদেশের নতুন টেস্ট অধিনায়ক