পাকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশ কি সিরিজ জিততে পারবে

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জিতে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছিল দারুণ। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় তুলে নেয় সফরকারী দল। দুই দলের মধ্যকার শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছে অলিখিত ফাইনালে। তৃতীয় এবং শেষ ওয়ানডে শুরু হবে আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে; সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস এবং নাগরিক টিভি। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল
নারী এশিয়ান কাপ: শেষ আট
জাপান-ফিলিপাইনস
বেলা ১১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা, সরাসরি
লিভারপুল-টটেনহাম
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম-ফুলহাম
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
